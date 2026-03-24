新「進研ゼミ 高校講座」、３月２５日より提供開始　大学入試変化を受けて高まる定期テスト対策ニーズに対応　家庭学習向け生成AI活用アプリで日本初！*¹*²「ビジュアル解説」搭載

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬 大輔、以下：ベネッセ）は、「進研ゼミ 高校講座」を約10年ぶりに大規模リニューアルし、新「進研ゼミ 高校講座」として2026年3月25日（水）より提供を開始いたします。

新講座のコンセプトは「テスパ神」。大学入試における総合型・学校推薦型選抜の広がりを背景に、高校生の進路選択において内申点の重要性が高まるなか、内申点に直結する定期テストの成績（＝テストパフォーマンス）を短時間で効率的に上げるサービスへと生まれ変わります。



*1：一般家庭向けに販売している高校生を対象とした家庭学習用の教育アプリにおいて、生成AIで当該問題の解答解説を生成する際に適した図を作成する技術として「日本初」

*2：解答解説を提示する際に適した図を作成するものがあるかを、公開されているウェブサイトと特許情報プラットフォームの情報を基に調査（自社調べ、インターネットにて2025/12/10～12/15で調査）

■新「進研ゼミ 高校講座」リニューアルのポイント

新「進研ゼミ 高校講座」では以下の４つの機能を軸に、日々の学習から定期テスト本番、さらには大学入試に必要なレベルまで一気通貫で支援します。学習計画の立案やわからない問題の解説に独自の生成AIをフル活用することで、学習の効率と成果を高めます。また、「こどもちゃれんじ」から17歳になった「しまじろう」が登場し、チューター役として日々の学習に伴走します。

１. 写真を撮って送るだけで「わからない」を24時間いつでも解消するAI質問「しまじろう」

２. テスト範囲から最適な学習計画を導くAIテスパ機能

３. 約1600本の映像授業＋約2000億通りから最適出題されるAI問題演習

４. 学習がリアルな価値に変わるおこづかい機能

１. 写真を撮って送るだけで「わからない」を24時間いつでも解消するAI質問「しまじろう」

日々の学習で生じる「わからない」問題を撮影すると、56年培われた進研ゼミの教育ノウハウを読み込んだ独自生成AIが24時間いつでも問題の解き方を丁寧に解説します。学習パートナーとして「しまじろう」が登場し、まずヒントを提示して考える力を引き出し、ステップ解説を通して解き方の理解を深め、その後類題や動画講義を提案し、理解から定着までをサポートします。本機能は7教科すべてに対応しています。

なお、AIは共通テスト9教科で満点を達成。（数学I・A、国語、物理、化学、生物、日本史、世界史、倫理、政治・経済）全体の得点率は98.3％を記録し、難関とされる国語でも高精度に対応します。

さらに、一部の問題では問題を読み込み、その場で図・グラフを生成して図解で解説する「ビジュアル解説」を提供します。家庭学習向け生成AI活用アプリにおいて日本初*¹*²の取り組みであり、文章だけでは理解しづらいグラフ問題や図形問題も、視覚的に理解を深めることができます。同技術については現在、特許出願中です。

*1：一般家庭向けに販売している高校生を対象とした家庭学習用の教育アプリにおいて、生成AIで当該問題の解答解説を生成する際に適した図を作成する技術として「日本初」

*2：解答解説を提示する際に適した図を作成するものがあるかを、公開されているウェブサイトと特許情報プラットフォームの情報を基に調査（自社調べ、インターネットにて2025/12/10～12/15で調査）

２. テスト範囲から最適な学習計画を導くAIテスパ機能

テスト範囲のプリントを撮影または入力するだけで、AIが出題範囲や重要ポイントを分析し、一人ひとりの学校・教科書・学力に応じた最適な学習計画やカリキュラムを提案します。単元ごとの理解度を踏まえ、得点につながりやすい問題から優先的に取り組めるため、限られたテスト期間でも迷わず効率的に学習を進めることができます。

３. 約1600本の映像授業＋約2000億通りから最適出題されるAI問題演習

約1,600本の映像授業は、中学5教科から高校7教科24科目までに対応し、さかのぼり学習も可能です。プロ講師によるわかりやすい解説で基礎から理解を深めたうえで問題演習へとつなげ、AIが解答傾向をリアルタイムで分析。約2,000億通りの問題の中から、今の自分に最も力がつく“次に取り組むべき問題”を出題します。理解から定着までを効率よく循環させ、着実な学力向上へと導きます。

４. 学習がリアルな価値に変わるおこづかい機能

学習量や取り組み状況に応じてアプリ内でコインが貯まり、アマゾンギフトカード*³やPayPayポイント*⁴などに交換できる「おこづかい」機能を搭載。学習の積み重ねがリアルな価値として可視化されることで、勉強の成果を実感しやすくなり、日々の学習を前向きに継続するきっかけにつながります。

*³：本サービスは進研ゼミ主催です。本サービスについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。*⁴：交換したPayPayポイントは、出金・譲渡不可。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能。

■学習体験の特徴

17歳の高校生になった「しまじろう」がチューター役として日々の学習に伴走

学習のチューター役として登場するのは、「こどもちゃれんじ」でおなじみのしまじろう。17歳の高校生になり、日々の学習に伴走します。子どもの頃に小さな“はじめて”に寄り添ってくれたしまじろうが、今度は高校での新たな挑戦をサポート。AIモードでは眼鏡の色が変わり、複素数平面や微分積分などの高度な内容も高校生に寄り添いながら分かりやすく解説します。

■開発者コメント

ベネッセコーポレーション 「進研ゼミ 高校講座」 責任者 永田 祐太郎

今回のリニューアルでは、「今わからない問題がわかるようになり、さらに自分の力で解けるようになる」体験を徹底的に追求しました。AI質問「しまじろう」によるヒント提示やビジュアル解説、AIテスパ機能による最適な定期テスト計画・カリキュラム作成、さらに「おこづかい」機能による学習の習慣化を通じて、理解から定着、得点力向上までを一気通貫で支援します。生徒一人ひとりが“できた”を積み重ね、自信をもってテスト本番に臨み、その成功体験を次の挑戦につなげていける。そんな前向きな声を、これから全国に広げていきたいと考えています。

■サービス概要

対象： 高校1年生～3年生

月額料金： 7教科24科目学び放題 月額9,980円（税込）

端末： スマートフォン、タブレット、パソコン ※進研ゼミの専用タブレットは利用できません

サービス開始： 2026年3月25日（水）7：00より

申し込みURL： https://kou.benesse.co.jp/



【対応科目】

英語/数学/国語/歴史総合/地理総合/日本史探究/世界史探究/地理探究/倫理/公共/政治・経済/物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎/物理/化学/生物/情報I ※数学は数I・A・II・B・III・Cに対応

■社外評価

Google Cloud主催「第４回 生成AI Innovation Awards」において最優秀賞を受賞

新「進研ゼミ 高校講座」に搭載されている「ビジュアル解説」機能は、25年10月末に開催されたGoogle Cloud主催「第４回 生成AI Innovation Awards」において最優秀賞を受賞しました。

生成AIが図・グラフを既存の画像から参照するのではなく、その場で生成し解説に活用する点が高く評価されました。ベネッセは今後も、長年培ってきた教育ノウハウと最新技術を融合し、学習の質と成果を高めるサービス開発を進めてまいります。

■「進研ゼミ 高校講座」 https://kou.benesse.co.jp/

「進研ゼミ 高校講座」は、高校1年生から高校3年生のお子さまの進路・進学を総合的に支援する家庭学習サービスです。「テスパ神」をコンセプトに日々の学習からテスト対策まで一人ひとりの理解度や目標に合わせた効果的で効率的な学習を提供します。