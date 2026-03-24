新「進研ゼミ 小学講座」、３月２５日より提供開始　“ゲーム×学習”と“人×AI”でもっと「勉強が好きになる」学びへ

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬大輔）が提供する小学生の学習・生活を支援する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」は、2026年度4月号からタブレット学習の「チャレンジタッチ」を大規模リニューアルします。

本リニューアルでは、これまで45年以上磨き上げてきた「勉強が好きになる学習メソッド」を、社会や子どもを取り巻く環境の変化に合わせてアップデートしています。小学生が日常的に触れているゲームやデジタル体験、そしてAI技術を活用しながらも、「人」がもつ教育的価値を大切にした新しい学習体験を提供します。

■開発背景

「進研ゼミ 小学講座」はこれまで「勉強が好きになるメソッド」で多くの小学生のご家庭に支持されてきました。一方で、共働き世帯の増加により家庭の生活構造は大きく変化しています。小学生のお子さんがいる保護者調査※1によると96.8％が「子どもの学習を見てあげたい」と回答しているものの、約6割が「十分に関われていない」と感じています。これは、“関わりたいのに関われない”という構造的課題を示しており、その背景には保護者の時間的・心理的余裕の不足があります。

さらに、ゲームや動画、スマートフォンが当たり前となった現在、従来のUXや月1回の添削中心の「褒め」だけでは、日常的な学習モチベーションを支えきれなくなりつつあります。

そこで今回のリニューアルでは、ゲーミフィケーションによる、「勉強が好きになる」体験の再設計、第三者として子どもの学びに伴走する「赤ペン先生」の強化、忙しい保護者でも無理なく関与できる設計への転換、を行いました。

本リニューアルは、家庭環境の変化に合わせ、学習体験そのものを進化させる取り組みです。

■新「進研ゼミ 小学講座」リニューアルのポイント[表: https://prtimes.jp/data/corp/120/table/1449_1_207c1ed219e7267aaa20664a530e7282.jpg?v=202603241151 ]

■リニューアルポイント詳細

１.ゲーム×学習：継続的に学びたくなる「ゲーミフィケーション」を導入

子どもたちが日常的に親しんでいるイマドキの「ゲーム」の世界観を取り入れ、学習体験のデザインをフルリニューアルしています。

東京大学 藤本教授の監修のもと、学習すると報酬が得られ、さらに学びたくなる「ゲーミフィケーション」を導入しました。「楽しい」だけではない、学習効果が期待できる学習設計となります。

高品質なデジタル体験に慣れた現代の小学生でも、直感的に・楽しく・続けやすい学習環境を実現しています。

またホーム画面で流れるテーマソング「ベンキョーアドベンチャー！」は、人気音楽クリエイターのヒャダインさんが作曲。ヒャダインさんならではの明るくポップで親しみやすいサウンドが、前向きな気持ちで学習に取り組めるよう気持ちを盛り上げます。

「レッスンランド」で学習に取り組むと、ごほうびである「トレジャーランド」へ行けるように学習後のごほうびの一部

２.人×AI：「赤ペン先生」が365日、そばにいる学びへ

約4.2億枚に及ぶ添削答案データを分析し、子どものやる気を引き出してきた赤ペン先生の「褒め」「認め」コメントをデジタル上で実装しました。

タブレット学習において、学力・学習状況・性格タイプに合わせて、「進研ゼミ」史上初めて担任の「赤ペン先生」アバターが365日タイムリーに声かけ・指導を行います。今後はAIによる最適化も進め、より一人ひとりに合った関わりを実現していきます。

一方で、小学生の学びには、試行錯誤の過程や思考の癖をくみ取る「人」にしかできない指導も欠かせません。月の最後に取り組む「赤ペン先生のまとめテスト」は、引き続き人の赤ペン先生が担当し、子どもの考え方や成長を丁寧に見守り、指導します。

毎日、適切なタイミングに声かけがあり勉強をやりきれます※2025年度小学講座の場合月の最後に取り組む「赤ペン先生のまとめテスト」ではつまずきを見逃さず学力を伸ばします

３.保護者サポートを強化：忙しい毎日でも、わが子の成長が一目で分かる機能を搭載

お子さまの学習進捗や理解度、さらには興味・関心の傾向までを、「保護者サポートアプリ」を通じてリアルタイムで報告します。

保護者が毎日の学習内容を細かく確認しなくても、アプリ上で、一目で取り組み状況を把握することが可能です。また、赤ペン先生より「今、ここを褒めてあげてほしい」という具体的な褒めポイントを提示。どのような声掛けをすればよいのかが分かるため、自然と前向きなコミュニケーションが生まれます。さらにプッシュ通知やメールでの配信にも対応。アプリを開かなくても手軽に状況確認ができ、保護者のライフスタイルや関与度に合わせた柔軟なサポートを実現します。忙しい家庭においても、「見守れている」「成長が分かる」という実感と共に、保護者からの具体的な声掛けが、お子さまの学習意欲を高め、成長を共に喜ぶことができる体験へと繋がります。

■ベネッセコーポレーション「進研ゼミ 小学講座」責任者 水上宙士より

このたび、「進研ゼミ 小学講座」は大きく生まれ変わりました。

我々が今回のリニューアルで目指したのは、「小学生がもっと勉強を好きになること」です。

進研ゼミは長年、「子どもがやりたくなる教材であること」→「なおかつ取り組みやすい教材であること」→「学習効果を褒められてさらにやりたくなる」という“勉強が好きになるメソッド”に価値をおいていました。今回のリニューアルでは、このメソッドをさらに進化させるために、「ゲーム×学習」と「人×AI」という2つの挑戦を行いました。

勉強は、本来「できた！わかった！」という喜びに満ちたものです。その原点に立ち返り、子どもたちが「勉強が好き！」と感じられる瞬間を、これからも進化し続けながら届けていきます。今後の新しい「進研ゼミ 小学講座」に、ぜひご期待ください。

■テーマソング「ベンキョーアドベンチャー！」作曲 ヒャダインさんより

進研ゼミで勉強を頑張ろうとしている全国の小学生と保護者の皆さんを音楽でも応援できるよう、今回新しくなる「進研ゼミ小学講座」のテーマソングとして、「ベンキョーアドベンチャー！」を提供しました。アップテンポで勉強のやる気がみなぎるような曲になっています。これを聴いてガンガン勉強頑張れー！！応援してます！

ヒャダイン（音楽クリエイター）

本名 前山田健一。3歳でピアノを始め、音楽キャリアをスタート。京都大学卒業後、本格的な作家活動を開始。様々なアーティストへ楽曲提供を行うとともに、自身もタレントとして活動する。

■サービス概要

対象：小学1年生～6年生

月額料金：1年生4月号からご受講の場合 月あたり3,300円～

※12か月分一括払い3,300円×12か月分＝合計39,600円

端末：「進研ゼミ 小学講座」専用タブレットでご提供

サービス開始：2026年3月25日（水）より（2026年度4月号）

申し込みURL：https://sho.benesse.co.jp/



※１：調査概要

調査対象：小学１年生～６年生の保護者2316人

調査期間：2026年1月14日～16日

調査方法：インターネットでのアンケート調査

調査項目：家庭学習に関するアンケート

【参考情報】

■「進研ゼミ 小学講座」https://sho.benesse.co.jp/(https://sho.benesse.co.jp/)

小学生利用者数No.1※の「進研ゼミ 小学講座」は、小学１年生から小学６年生まで継続してご利用いただける家庭学習サービスです。「勉強が好きになる！」をコンセプトにお子さまの学校の教科書や授業の進度、一人ひとりの理解度や目標に合わせて、効果的に学習を進めていただけます。

※個人で申し込んで2025年4月に利用した学校・参考書・問題集以外の学習法において、小学生の利用率を調査。 文部科学省「令和6年度学校基本調査」の児童数を用い利用者数を推計。 比較した事業者は矢野経済研究所「2024年版教育産業白書」をもとに選定。 （調査委託先：(株)マクロミル、小学生の保護者22,566名が回答、インターネット調査で2025/6/4～6/13実施）