『マネーフォワード クラウド会計Plus』、サブスクビジネス管理サービス『ソアスク』とのAPI連携を開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、『マネーフォワード クラウド会計Plus』において、株式会社オプロが提供するサブスクビジネス管理サービスSaaS『ソアスク』とのAPI連携に対応しました。

今回のAPI連携により、『ソアスク』で確定した受注・請求データを『マネーフォワード クラウド会計Plus』に連携し、売上仕訳の自動作成が可能になります。これにより、従来発生していたシステム間での二重入力や目視による転記作業、CSVデータの加工・インポートといったアナログな工程が不要になります。手作業にともなう確認工数や入力ミスといった課題を解消することで、会計業務の効率化を実現し、正確かつ迅速な月次決算、内部統制の構築を支援します。

なお、『ソアスク』は当社の『マネーフォワード クラウド債権管理』とも既にAPI連携を開始しています。この度、『マネーフォワード クラウド会計Plus』との連携が加わることで、受注・請求から入金消込、そして売上仕訳の作成まで、販売・債権・会計の各領域で一気通貫した運用が可能になります。

今後も当社は、外部サービスとの積極的なAPI連携を通じて、企業のバックオフィスにおけるシームレスなデータ活用と、生産性の向上を支援します。

■株式会社オプロ 執行役員 グロースビジネス営業部 部長 本田 優介様 コメント

この度、マネーフォワード様が提供する『マネーフォワード クラウド会計Plus』とのAPI連携が実現したことを、大変嬉しく思います。これまで多くのサブスクリプションビジネスを展開する企業様から、販売管理から会計へのデータ連携の自動化を求める声をいただいてまいりました。今回の連携により、受注・請求データのシームレスな移行が可能となり、バックオフィス業務の劇的な効率化とガバナンス強化を強力に支援できると確信しております。今後もオプロは、当社の指針である「make IT simple」を体現し、複雑なサブスクビジネスの業務をシンプルにすることで、お客さまのビジネス成長を支える基盤づくりに邁進してまいります。

■株式会社マネーフォワード 執行役員 ビジネスセグメント CPO/VPoP 廣原 亜樹 コメント

この度、オプロ様が提供する『ソアスク』とAPI連携したことを大変嬉しく思います。『ソアスク』で確定した販売データが『マネーフォワード クラウド会計Plus』へシームレスに連携されることで、これまで多くの工数を要していた二重入力や転記作業が解消されます。今回の連携が、ユーザーの皆さまの迅速な月次決算と内部統制の高度化を実現する一助となることを期待しております。今後もAPI連携を積極的に進め、企業の生産性向上に貢献してまいります。

■『ソアスク』について

『ソアスク』は、サブスクリプションビジネスの収益プロセスを統合管理するクラウドプラットフォームです。商談から商品・価格設定、契約、請求、売上予測まで一元管理でき、ダッシュボード機能によりMRR（月間定額収益）、ARR（年間定額収益）、Churn rate（解約率）といったサブスクリプション特有のKPIをリアルタイムで可視化できます。

URL：https://subsc.opro.net/soasc/

■『マネーフォワード クラウド会計Plus』について

『マネーフォワード クラウド会計Plus』は、中堅企業・上場企業向けの会計ソフトです。仕訳承認機能や仕訳更新履歴機能などの内部統制機能があり、企業の信頼性を保つために必要な内部統制の効率化を支援します。

URL：https://biz.moneyforward.com/accounting_plus/

■株式会社オプロについて

名称 ：株式会社オプロ

所在地 ：東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング

代表者 ：代表取締役社長 里見 一典

設立 ：1997年4月

事業内容：クラウドサービスの開発・販売、クラウドコンサルティング

URL ：https://corp.opro.net/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻 庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。