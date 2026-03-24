クリエイターの「才能」を社会の力に。ボンド、人材派遣・紹介事業を開始

ボンド株式会社

ライバーマネジメントおよびコンテンツ制作事業を展開するボンド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：住吉良介、以下「bond」）は、2026年3月2日付で「労働者派遣事業」および「有料職業紹介事業」の許可を取得いたしました。

これにより、クリエイターのセカンドキャリア・パラレルキャリア支援を本格化し「bondキャリアサービス」として、独自のクリエイティビティを持つすべての個人を対象とした総合的な人材サービスを開始いたします。

■ 背景：クリエイターエコノミーを「はたらく」の現場へ

現在、個人の発信力がビジネスの成否を分ける時代となり、SNS運用や動画制作、ライブ配信といったクリエイティブスキルの重要性が高まっています。しかし、こうした才能を持つクリエイターが、そのスキルを正当に評価され、一般企業の現場で活躍できる仕組みはまだ十分ではありません。

bondは、エンターテインメント業界で培った「個の才能を見出し、磨き、発信する」プロデュースノウハウを、キャリア支援に応用します。ライバーや配信者として実績を積んだクリエイターから、動画編集・SNS運用のスキルを持つコンテンツ制作者まで、あらゆる「表現するチカラ」を企業へと繋ぎます。なお、こうした才能はデジタルネイティブな若手に限らず、豊富な経験を持つシニア層にも広がっており、bondはすべての世代の可能性を支援します。

LP：https://career.bond-co.jp/creator/

■ 本事業の3つの特徴

1. クリエイターの多角的なキャリア形成

「ライバー・配信者・インフルエンサーとして活動しながら、企業でスキルを活かす」パラレルキャリアや、ライブ配信・動画投稿で培った企画力を活かしたセカンドキャリアを支援。適切なマッチングを通じ、クリエイターの社会的地位の向上と安定した収益基盤の構築をサポートします。

2. 企業へ「デジタル・表現力の即戦力」を供給

SNSマーケティング、動画編集、ライブコマース、コミュニティ運営など、現代の企業が最も必要としている「クリエイティブな課題解決能力」を持つ人材を派遣・紹介します。配信プラットフォームで実績を持つクリエイターは、企画・集客・リアルタイムコミュニケーションのすべてを実戦で身につけた即戦力です。

3. 全世代の才能を、社会へ

年齢に関わらず、クリエイティブな感性や専門技術を持つ人材を幅広く募集。またクリエイター以外の方も募集をしております。豊かな経験・専門知見を組み合わせ、慢性的な人材不足の解消に貢献します。

■ 免許詳細

労働者派遣事業： 派13-318534

有料職業紹介事業： 13-ユ-319255

許可年月日： 2026年3月2日

■ ボンド株式会社 代表取締役 住吉良介 のコメント

「私たちは、誰もが『自分というコンテンツ』を持って輝ける社会を目指しています。クリエイティブな才能に年齢制限はありません。若者の感性も、シニアの熟練した技術も、すべてが社会を動かすエネルギーになります。本事業を通じて、クリエイターがその才能を誇りを持って社会に提供できる場を作ってまいります。」

■ ボンド株式会社について

社名：ボンド株式会社

本社：東京都渋谷区

代表取締役：住吉良介

事業内容：ライバーマネジメント、コンテンツ制作、労働者派遣事業、有料職業紹介事業

URL：https://bond-co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

ボンド株式会社 広報担当

https://bond-co.jp/contact/