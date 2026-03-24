リラクゼーションサロンを利用したことがあるZ世代に調査!「セラピストが似合いそうな女性芸能人ランキング」第1位は北川景子さん

ルアンティップ株式会社

タイ古式マッサージサロンを運営している株式会社ルアンティップ （所在地：中央区、代表：ブップロム ポンティップ、https://ruentip-ginza-premier.jp/ja/(https://ruentip-ginza-premier.jp/ja/)）は、リラクゼーションサロンを利用したことがある20代の302名を対象に、リラクゼーションサロンに関する調査を実施しました。

タイ古式マッサージをはじめとするリラクゼーションサロンは、日常のストレス解消や身体のケアを目的に幅広い層に利用されており、近年はサロン選びやセラピスト選びのこだわりも多様化しています。

今回はリラクゼーションサロンを利用したことがあるZ世代の302名に対して、リラクゼーションサロンに関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。

※回答者の男女比は男性が19.9％、女性が80.1%でした。

【調査サマリー】

・セラピストが似合うそうな女性芸能人ランキング第1位は「北川景子さん」（101人）、第2位「綾瀬はるかさん」（73人）、第3位「有村架純さん」（51人）

・リラクゼーションサロンの見つけ方「ポータルサイト」が173人で最多。次いで「インターネット検索」152人、「SNS」87人

・リラクゼーションサロンで施術を受ける際、どのようなセラピストであれば安心して任せられるか「施術歴が長く、実務経験が豊富である」が174人で最多。次いで「施術前に身体の状態や要望を丁寧に確認してくれる」が156人、「専門的な技術や知識がある」が134人

・もしタイ古式マッサージを受ける場合、本場タイ出身のセラピストによる施術を「51.4%」が受けたいと回答。

※アンケート結果を引用する場合は「引用：株式会社ルアンティップ(https://ruentip-ginza-premier.jp/ja/) 」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

セラピストが似合いそうな女性芸能人、第1位は「北川景子さん」

「セラピストが似合いそうな女性芸能人を教えてください。（複数回答可)」と質問したところ、第1位「北川景子さん」(101人)、第2位「綾瀬はるかさん」(73人)、第3位「有村架純さん」(51人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「北川景子さん」と回答した方

”洗練されていて自己管理ができている方の施術は信頼性があるから(女性)”

”専門的な技術を持っているベテランのような雰囲気があるから(女性)”

”落ち着いた声と知的な雰囲気で、心から癒してくれそうだから(女性)”

”綺麗で清潔感があり、専門知識をしっかり勉強すると思ったから(女性)”

”自分の話をしっかりくみ取って、丁寧な施術をしてくれそうだから(女性)”

”綺麗で且つ、程よく力がありそうだと感じたため(女性)”

「綾瀬はるかさん」と回答した方

”心地よくマッサージをしてくれそうだと思ったから(女性)”

”おっとりしたイメージがあるので癒やされそう(女性)”

”包容力があってリラックスできそうだから(女性)”

”落ち着きがありながらも親しみやすさがあり、リラックスできる空気にしてくれそうだから(男性)”

”落ち着いた雰囲気があって、優しく丁寧に施術してくれそうなイメージがあるから(女性)”

”施術中に安心して身を任せられそうな、穏やかで優しい空気感を持っていると感じるから(女性)”

「有村架純さん」と回答した方

”清潔感や優しさが伝わる雰囲気が、リラクゼーションサロンのイメージに合っていると思ったから(女性)”

”穏やかで安心感があるから(女性)”

”話し方や表情が柔らかい印象なので、リラックスしやすいと感じたから(女性)”

”穏やかな雰囲気があるからリラックスできそう(女性)”

”常に笑顔で、優しく、話しかけやすい、相談しやすい雰囲気があると感じたため(女性)”

”美人ですが、何か庶民的な雰囲気と落ち着きがありそうなところが似合いそうだと思った(女性)”

「長澤まさみさん」と回答した方

”包容力があり、柔らかい笑顔で癒されそうだから(女性)”

”色々な役をしていているので、一番想像ができたから(女性)”

”雰囲気が大人っぽく、落ち着いた雰囲気を持っているから(男性)”

”清潔感がありながら、かよわいイメージがないので、しっかり力を入れて施術してくれそう(女性)”

”明るくて親しみやすい雰囲気があり、初めての人でも緊張せずに任せられそうな印象だから(男性)”

「中条あやみさん」と回答した方

”姿勢が良くて所作が丁寧なイメージがあり、タイ古式のようなゆったりした施術が似合いそうだと思ったから(男性)”

”サロンの制服を着ている姿が想像できたから(女性)”

”綺麗で知的なので信頼できそう(女性)”

「菜々緒さん」と回答した方

”スタイルが良く、ストレッチ要素の強い施術を的確にこなしてくれそうなかっこいいイメージがあるから(女性)”

”圧倒的なスタイルとビジュアルを合わせ持っているので、施術説明に説得力がありそうだから(女性)”

”スタイルがとても良く、自己管理をしているイメージがあるため(女性)”

「吉岡里帆さん」と回答した方

”上品さと親しみやすさのバランスが取れていて、初対面でも緊張せずに相談でき、丁寧に施術してくれそうだと思ったから(女性)”

”笑顔や雰囲気に癒されるから(女性)”

「石原さとみさん」と回答した方

”柔らかい笑顔と落ち着いた話し方が印象的で、施術中も安心感を与えてくれそうだと感じたからから(男性)”

“嫌な顔せずに、悩みに寄り添って施術してもらえそうなイメージがあるから(女性)”

リラクゼーションサロンはどんな方法で見つけているか「ポータルサイト」が最多

「リラクゼーションサロンを探すとき、どのような方法で見つけていますか？（複数回答可）」と質問したところ、「ポータルサイト」(173人)、「インターネット検索」(152人)、「SNS」(87人)という結果になりました。

どんなセラピストだと安心して任せられるか「施術歴が長く、実務経験が豊富である」が第1位

「リラクゼーションサロンで施術を受ける際、どのような施術者(セラピスト)であれば安心して任せられると感じますか？（複数回答可)」と質問したところ、「施術歴が長く、実務経験が豊富である」(174人)、「施術前に身体の状態や要望を丁寧に確認してくれる」(156人)、「専門的な技術や知識がある」(134人)という結果になりました。

タイ古式マッサージは「68.2％」が受けたことあると回答

リラクゼーションサロンを利用したことがあるZ世代に「タイ古式マッサージを受けたことがありますか？」と質問したところ、「はい」と回答した人は68.2%でした。

もしタイ古式マッサージを受ける場合、本場タイ出身のセラピストによる施術を「51.4％」が受けたいと回答

「もしタイ古式マッサージを受ける場合、本場タイ出身のセラピストによる施術を希望しますか？(1つ)」と質問したところ、合わせて51.4％の人が「ぜひ受けたい」または「できれば受けたい」と回答しました。

まとめ

今回は、リラクゼーションサロンを利用したことがあるZ世代の302名を対象に「セラピストが似合いそうな女性芸能人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「北川景子さん」でした。

清潔感や落ち着いた雰囲気を評価するコメントが多く、安心して施術を任せられそうなイメージが得票につながったようです。また、丁寧に要望を汲み取ってくれそうという声も見られました。

第2位には「綾瀬はるかさん」が選ばれました。

穏やかで包容力のある雰囲気に関するコメントが目立ち、自然とリラックスできそうなイメージが得票につながったと考えられます。

リラクゼーションサロンを探す方法について尋ねたところ、「ポータルサイト（ホットペッパーなど）」が173人と最も多く、次いで「インターネット検索（Google、Yahoo!など）」が152人、「SNS（Instagram、X、TikTokなど）」が87人となり、インターネット上の情報をもとにサロンを探す人が多いことがわかりました。

また、「知人・友人からの紹介」が66人、「職場や自宅の近くで探す」が50人、「口コミサイト・レビューサイト」が48人となり、身近な人からの情報や立地、口コミ評価などもサロン選びの判断材料となっていることがうかがえます。

リラクゼーションサロンで安心して施術を任せられるセラピストの条件について尋ねたところ、「施術歴が長く、実務経験が豊富である」が174人と最も多く、施術者の経験値を重視する人が多いことがわかりました。

次いで「施術前に身体の状態や要望を丁寧に確認してくれる」が156人、「専門的な技術や知識がある」が134人となり、技術面への期待が高い一方で、施術前のコミュニケーションも安心して施術を任せるための重要な要素であることがうかがえます。

タイ古式マッサージを受けたことがあるか尋ねたところ、68.2%が「ある」と回答し、Z世代においてタイ古式マッサージが広く親しまれていることがわかりました。

また、タイ古式マッサージを受ける場合に本場タイ出身のセラピストによる施術を希望するか尋ねたところ、「ぜひ受けたい」が25.2%、「できれば受けたい」が26.2%となり、合わせて51.4%が希望すると回答しました。

ルアンティップ株式会社は2014年の開業以来、12年にわたりタイ古式マッサージを提供しているリラクゼーションサロンです。

全員がタイ出身のセラピストで構成されており、本場の技術と知識に基づいた施術を受けられるのが特徴です。

タイ古式マッサージはユネスコ無形文化遺産にも登録されており、その伝統的な技法を銀座の地で体験できる数少ないサロンのひとつです。



2025年にはこれまでの実績が評価され、タイの王族から日本代表店舗として表彰されました。

最大10名まで同時利用できる広いスペースを備えており、グループでの利用にも対応しています。またペアルームも完備しており、カップルや友人同士でのご利用も可能です。

銀座という立地柄、海外からの観光客や出張中のビジネスマンにも多くご利用いただいており、日本にいながらタイの文化と技術を体感できる「リトルタイランド」として、幅広いお客様をお迎えしています。

本場のタイ古式マッサージを体験したい方は、ぜひ一度ルアンティップで施術を受けてみてください。

■調査概要：リラクゼーションサロンに関する調査

【調査期間】2026年2月19日～2026年2月25日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】リラクゼーションサロンを利用したことがある20代

【調査人数】302人

（データは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。）



■会社概要

会社名：ルアンティップ株式会社

https://ruentip-ginza-premier.jp/ja/

所在地：東京都中央区銀座6-13-7 新保ビル7F

代表：BUTPROM PRONTIP(ブップロム ポンティップ)

事業内容:タイ古式マッサージ



■本件に関するお問合せ先

会社名：ルアンティップ株式会社

代表：BUTPROM PRONTIP(ブップロム ポンティップ)

TEL：03-6685-2398