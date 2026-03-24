自治体イベントや展示会装飾で再生PET素材を採用可能に。エコマーク認定メディア対応の環境配慮型装飾ツールを拡充！

【環境配慮型イベント装飾への関心が高まる】

株式会社デザイン計画

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、全国の自治体や企業で脱炭素への取り組みが進んでいます。展示会やイベントの分野でも、会場装飾やPRツールにおいて環境配慮型素材を選択したいというニーズが高まりつつあります。

こうした背景を受け、株式会社デザイン計画では、イベント装飾ツールにおいて再生PET繊維素材を使用したメディア仕様の対応を拡充しました。

従来使用されている装飾ツールの素材を再生PET繊維（エコマーク認定品）仕様へ切り替えることで、環境配慮型イベント運営の取り組みとして活用できます。

また、防炎認定素材にも対応しており、展示会場や公共施設などの会場規定にも配慮したイベント装飾として利用可能です。

【再生PET繊維（エコマーク認定）とは】

再生PET繊維は、使用済みペットボトルや布の端材（未使用繊維・リサイクル繊維）などを原料として再利用した繊維素材です。

ポリマーリサイクルなどにより再生されたポリエステル繊維を51％以上使用した環境配慮型素材で、エコマーク認定を取得しています。資源循環や環境負荷低減に配慮した素材としてさまざまな分野で活用が広がっています。

イベント装飾ツールにおいても、再生PET繊維素材を使用することで、環境配慮型イベント運営の取り組みの一つとして活用できます。

【イベント装飾メディアで環境配慮素材を選択可能に】

展示会、自治体イベント、企業PRイベントなどで使用される装飾ツールにおいて、再生PET繊維素材（エコマーク認定品）を使用したメディア仕様の対応を開始しました。

▪対応する主なイベント装飾ツール

イベント受付装飾

懸垂幕

バックパネル

社旗/市町村旗

このほかにも以下の装飾ツールに対応しています。

・ブース装飾（バナースタンド/タペストリー/椅子カバー/テーブルクロス）

・横断幕/懸垂幕/応援幕

・街路灯フラッグ

・展示会装飾バナー

など、展示会・自治体イベント・地域PRなど幅広い用途で利用可能です。

従来の装飾ツールの素材を環境配慮型素材へ切り替えることで、イベント装飾の場面でもCO2排出量削減や環境負荷低減に配慮した取り組みが可能になります。

【エコマーク認定メディアを使用】

今回対応する素材は、エコマーク認定を取得している再生PET繊維メディアです。

使用済みペットボトルなどを原料とした再生繊維を使用しており、従来のポリエステル素材と比較してCO2排出量削減効果が期待されています。

エコマークは、公益財団法人日本環境協会が運営する環境ラベル制度で、環境への負荷が少ないと認められた製品に付与される認証マークです。

数値は実際の製品仕様や使用条件により変動する場合があります

※エコマーク認定の再生PET繊維によるCO2排出量削減効果（1平方メートル あたり）算定範囲cradle-to-gate（原料調達～製造）排出係数：バージン PET 3.5 / 再生PET 1.6kg-CO2e/kg（加重平均）

※本グラフは、従来素材とエコマーク認定の再生PET素材（再生ポリマー繊維51～54％）を比較し、素材重量（g/平方メートル ）および原料調達～製造工程（cradle-to-gate）を算定範囲として、一般に公開されているデータを基に試算したものです。数値は実際の製品仕様や使用条件により変動する場合があります。

【自治体イベントや公共施設展示など幅広いシーンで活用可能】

再生PET繊維素材（エコマーク認定品）は、自治体イベントや公共施設展示などの装飾ツールとして活用されています。以下は主な活用例です。※画像はイメージです

▪様々な活用シーン・公共施設展示・観光PRイベント・商店街装飾 (C)小岩フラワーロード商店街・企業展示会・展示ブース (C)株式会社ソフエル・自治体イベントPR

・自治体イベント

・公共施設展示

・地域PRイベント

・観光PRイベント

・環境／SDGs／ゼロカーボン関連イベント

・学校イベント／オープンキャンパス／説明会

・企業展示会／会社説明会

・商店街装飾 など

展示会やイベント装飾において、自治体の環境配慮調達やグリーン購入の考え方にも対応した、環境配慮型素材の装飾ツールとして、訴求力と環境配慮を両立できます。

また、2050年カーボンニュートラル宣言を行う自治体への情報提供の一環として、自治体関係者向けの案内も順次行っています。

再生PET繊維を使用した環境配慮型イベント装飾の対応製品は、

環境配慮型イベント装飾の専門サイト［eco-pr.jp(https://eco-pr.jp/)］にて

対応製品や活用情報をまとめて紹介しています。

各装飾製品の詳細情報や見積りについては、各専門サイトから案内しています。

《再生PET素材イベント装飾メディアの詳細はこちら》

https://eco-pr.jp/

また、自治体イベントや地域PRに活用できる装飾ツールについては、

自治体PR専門サイトでも紹介しています。

《自治体イベント・自治体PRツールの紹介はこちら》

https://jichitai-pr.jp/

自治体イベントや公共施設展示、環境配慮型イベントでの導入をご検討の方は、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社デザイン計画

お客様サポート係

TEL：0120-205-585

MAIL：customer@d-plan.cc

株式会社デザイン計画は、展示会やイベント装飾ツールの企画・販売と専門通販サイト（EC）を運営する広告・デザイン制作会社です。バックパネルやバナースタンド、ブース装飾、横断幕、街路灯フラッグなどのイベント装飾ツールを全国へ提供し、企業展示会や各種説明会、自治体イベント、地域PRイベントなど幅広いイベント装飾をサポート。再生PET繊維など環境配慮素材を使用した装飾ツールの提案にも取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社デザイン計画

所在地：東京都調布市布田4-11-5 明ビル102

代表者：代表取締役 斉藤彰太

URL：https://d-plan.cc/

デザイン計画portfolio：

https://d-plan.myportfolio.com/all-projects

【SNS】

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