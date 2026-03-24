女性の健康課題への対応が求められる今、制度整備だけで十分なのか、現場で機能していない現実をどう変えるのか。HANAEMI、管理職起点の動画研修とAI支援で“職場実装の空洞化”に対応。

株式会社HANAEMI管理職と女性社員の対話イメージ【HANAEMIの考え】

代表自身の管理職経験や、企業・自治体向け研修で寄せられてきた現場の声を踏まえ、女性の健康課題への対応を福利厚生や制度整備だけで終わるものではなく、その先の関わり方まで含めて捉えるべき職場全体の課題だと考えています。女性だけでなく、管理職を含め誰もが働きやすい職場を実現するには、日々の関わりや判断を現場で継続できる形に整えていくことが重要です。

HANAEMIでは、このテーマを単なる不調対応ではなく、働く人が本来持つ力を発揮し、組織全体の力を引き出していくための職場づくりの一環と捉えています。また、支援を個人任せにせず組織として進めていくことは、管理職の負担軽減だけでなく、持続可能に機能する組織づくりにもつながると考えています。

【背景・課題】

近年、女性の健康課題は社会的に語られる機会が増え、法改正など国の施策も進みつつあります。一方で、実際の職場での対応は一部大企業の取組にとどまる面もあり、報道で見える動きと現場の実態には隔たりを感じています。企業の取組は、まずは福利厚生や制度整備から始まることが多いものの、それだけで職場の課題が解決するわけではありません。

受診や休暇取得には周囲の理解や協力が必要な場面もあり、本人が不調の原因に気づいていないこともあります。日々の業務調整や声かけなど、実際の働き方を支えるのは管理職であり、こうした課題はキャリア形成にも関わる中長期的なテーマです。

しかし、こうした場面で求められる管理職の関わり方や判断のあり方は、十分に体系化されているとは言えません。現場では、声のかけ方、配慮の線引き、業務調整の判断などが管理職個人の経験や理解に委ねられやすく、多くの管理職が戸惑いや難しさを抱えています。実際に、当社が企業・自治体等で実施してきた研修やアンケートでも、「どこまで踏み込んでよいかわからない」「配慮したいが特別扱いにならないか迷う」「不調の背景がわからず業務調整の判断に悩む」といった声が寄せられてきました。

こうした課題に対応するには、管理職個人の経験や判断に委ねるのではなく、組織として体系的に支援の進め方を構築していくことが重要です。その一環として、管理職が適切に関われる教育体制を整えていくことが求められています。

【管理職が学びやすい動画研修「リーダーズ・ケア」】

その一環として、HANAEMIでは管理職向け動画研修「リーダーズ・ケア」を提供しています。

「リーダーズ・ケア」は、女性の健康課題に管理職がどう関わればよいかを学ぶ動画研修です。健康に関する基礎理解に加え、業務への影響、声かけや受け止め方、配慮の考え方など、現場で判断に迷いやすい場面を踏まえて構成しています。動画形式のため、時間や運用面の制約がある企業でも導入しやすく、管理職が学び始める入口として活用しやすい設計です。

「リーダーズ・ケア」を含む動画研修ラインアップ【単発で終わらせない、管理職の継続学習を支える「STREAM CARE」】

「STREAM CARE」は、研修を一度受けて終わりにせず、管理職が現場で継続的に学び、判断や対応を振り返りながら定着につなげていくためのAIサービスです。管理職が最も悩みやすい健康面を踏まえたコミュニケーションの取り方を、AIとの対話による対応シミュレーションで学べるほか、ハラスメントやアンコンシャスバイアス、メンタルヘルス、法令・制度など、管理職に必要な関連知識のおさらいと定着にもつながる仕組みを提供します。

単発の理解促進で終わらせず、現場での実践と定着を支えることで、女性の健康課題への対応を起点に、管理職の対応力を高め、誰もが働きやすい職場づくりにつなげていくことを目指しています。

研修後の行動変容につなげる、LINE活用AIアプリ「STREAM CARE」の全体像管理職が直面しやすい健康課題への対応を、AIとの対話でシミュレーションし、フィードバックを得られる機能日々の学習配信とAIフィードバックにより、知識の定着・行動変容・組織課題の可視化を支える機能

「STREAM CARE」で得られた学習・回答データは、蓄積・分析のうえ月次レポートとして可視化し、職場課題に沿った運営や施策検討に役立てていただけます。

「リーダーズ・ケア」「STREAM CARE」を含む、フェムケアプラス｜トータルケアの詳細はこちら。

https://w-hanaemi-personal.com/2026/01/29/femcareplus-totalcare/

【会社概要】

会社名：株式会社HANAEMI

所在地：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル8Ｆ Billageosaka内

事業内容：企業向けコンサルティング、研修、相談支援を通じ女性活躍推進・健康経営の取組を支援。

女性の健康課題とキャリア形成を踏まえた職場マネジメント支援を行う。

URL：https://w-hanaemi-personal.com/about/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HANAEMI 担当：和田 聖子

E-mail：wada@hanaemi-personal.com