【日本発・生成AI×ケア】ぬいぐるみ型認知症ケアAIパートナー「AOGUこころ」を開発するAOGU株式会社、シリコンバレー拠点のCoreline Venturesよりシード5,500万円を調達

AOGU株式会社

ぬいぐるみ型認知症ケアAIパートナー「AOGUこころ（愛称：ここちゃん）」を開発するAOGU株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：坂田惟之、以下「AOGU」）は、シリコンバレーに本社を持つCoreline Ventures様を引受先とする第三者割当増資により、シードラウンドにて5,500万円の資金調達を実施いたしました。

■ 資金調達の背景

日本では、認知症およびその予備群であるMCIを合わせると高齢者の約4人に1人にのぼり、介護人材の不足とともに、認知症の方の日常的なコミュニケーション支援は社会的な課題となっています。

AOGUは「認知症の本人・ケアラーを柔らかいテクノロジーで包み込む」をミッションに掲げ、最新の生成AI（LLM）を活用し、認知症の方の「こころ」に寄り添う新しいケアを提案します。創業者自身の介護経験から生まれた「AOGUこころ」は、単なる音声デバイスではなく、安心と尊厳を守る「家族のような存在」を目指しています。

■ 調達資金の使途

今回調達した資金は、主に以下の領域に活用してまいります。

1.独自対話エンジンの高度化： LLM（大規模言語モデル）をベースに、利用者の生活史データやケア技法をリアルタイムに反映させる高度なレスポンス・チューニングを推進します。

2.デバイスのUX改善： ご本人・ケアラーに負荷をかけない自然な日常対話体験を可能とし、高齢者が直感的に「愛着」を持てるハードウェアアップデート。

3. 専門チームの拡充： 最新のLLMをプロダクトへと昇華させるソフトウェアエンジニア（AI実装・バックエンド）、「温かみのあるデバイス」を実現するハードウェアエンジニア、認知症ケア専門職種を中心に、事業成長を支えるチームの拡充を図ります。

■ AOGUこころ（ここちゃん）について

「AOGUこころ」は、認知症ケアに最適化されたぬいぐるみ型の会話AIプロダクトです。利用者の経歴や症状、状態、個別特性に応じてパーソナライズされた対話を提供。生活状況のモニタリングや各種スケジュールの音声案内にも対応します。これまで、個人のご家庭および介護施設にて100名以上の方にトライアルいただき、日々アップデートを重ねています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2UnJMVor2zc ]

動画：認知症に寄り添う「柔らかい」家族（1:54）

サービス詳細：https://service.aogu-care.com/

■ 代表取締役CEO 坂田惟之 コメント

学生時代にアルツハイマーの祖母の介護を経験しました。長い人生を生き、集大成を迎えたはずの祖母が、ただ居心地悪そうに外を眺めて一日を過ごす姿、自分の頭を叩きながら涙を流す姿が、目の奥に残っています。そして、祖母への想いがありながらも、感情的に対応してしまう私たち家族がいました。

「もうそんな思いをする家族を増やしたくない」

認知症になっても変わらず、最期までその人の人生を生きてほしい、ケアラーも自分の人生を変わらず謳歌してほしい。本人とケアラーが互いに不安を高め合う負のサイクルではなく、安らぎを分け合う”正のサイクル”に変えたい、その思いで創業しました。

グローバルな知見と深い投資経験を持つCoreline Venturesをパートナーに迎え、プロダクトの進化とチーム拡充を加速し、日本発の『柔らかいテクノロジー』を世界へ届けてまいります。

■ Coreline Ventures Co-Founder/General Partner 原健一郎氏 コメント

この数年間、Coreline VenturesではAIアプリケーションや音声モデルの様々なユースケースへの投資を続けています。その中で、音声インターフェースはシニア層との親和性が高く、大きな可能性を持つ領域であると捉えてきました。

その中でAOGUに出会い、「ここちゃん」を使う認知症の方やご家族の反応を目の当たりにしたときは、感動的ですらありました。

高齢化が進む日本において、認知症ケアは今後さらに拡大する重要な社会課題です。音声AIとの会話は、家族やケアラーの負担を軽減し、患者さんの症状の緩和にも寄与する可能性を持っています。

また、近年の急速な音声AIの進化により、AOGUの自然かつパーソナルな会話体験は今後さらに高度化していくと考えています。こうした技術進化と社会課題の双方を兼ね備えたAIプロダクトであると判断し、投資を決定しました。認知症ケアは、AIによって大きく変革される領域であり、AOGUはその中核となる存在になり得ると考えています。

今後、一人でも多くの認知症の方とそのご家族に「ここちゃん」が届き、ケアの負担が軽減される未来を期待しています。

■ 創業の想いについて

代表の坂田が、AOGUの創業に至った経緯や認知症ケアへの想いをnoteに綴っています。

ぜひご一読ください。

坂田惟之 note：https://note.com/aogu_sakata/n/n235f82726cbb?sub_rt=share_pb

■ AOGU株式会社 会社概要

会社名：AOGU株式会社

設立：2025年6月

代表者：代表取締役CEO 坂田惟之

共同創業者：取締役COO 大島拓也

所在地：東京都千代田区内神田1-9-5 SF内神田ビル8階

事業内容：認知症ケアAIパートナー「AOGUこころ」の企画・開発・販売

ミッション：認知症の本人・ケアラーを柔らかいテクノロジーで包み込む

ビジョン：尊厳と自由が「老い」に制約されない世界を創る

コーポレートサイト：https://corp.aogu-care.com/

サービスサイト：https://service.aogu-care.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

AOGU株式会社 広報担当

E-mail：contact@aogu.site