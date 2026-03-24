株式会社Gaika、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」と公式パートナー提携。

株式会社Gaika

株式会社Gaika（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本大地、以下「Gaika」）は、国内最大級のクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」を運営する株式会社CAMPFIREと公式パートナー契約を提携したことをお知らせいたします。

本提携により、新たな挑戦に対するクラウドファンディングを通じた資金調達を強力にサポートしてまいります。

■本提携の背景と社会的意義

事業アイデアや情熱を持ちながらも、資金調達やPRノウハウの不足により、実現に至らないプロジェクトは少なくありません。

Gaikaは2025年10月、自社事業の立ち上げにあたり「CAMPFIRE」にてクラウドファンディングを実施しました。その結果、112名の支援者から総額220万円の支援をいただき、当初の目標金額120万円を達成し、セカンドゴールまで到達しました。

この経験を通じて、クラウドファンディングは資金調達だけでなく、事業に共感してくれるコミュニティ形成や認知拡大の面でも有効な手段であることを実感しました。

Gaikaは「日本を、もう一度『世界で勝つ国』にする」というパーパスのもと、世界を相手に価値提供を行う事業を日本から増やしていくことを目指しています。その実践の中で得たクラウドファンディングの知見を社会に還元するため、国内最大級のプラットフォームである「CAMPFIRE」の公式パートナーとなりました。

■Gaikaクラウドファンディング事例

株式会社Gaika「外貨を稼ぎ、日本の未来を創る。」

私たちGaikaは、「外貨を稼ぎ、日本の未来を創る。」というミッションのもと活動しています。 海外市場から外貨を獲得し、その利益を日本のスタートアップや挑戦する人々に投じる仕組みをつくります。Gaikaは「一社の利益」ではなく「日本の稼ぎ方そのものを変える」ことを目指し、外貨を稼ぐムーブメントの震源地となります。

この信念に共感し、ともに未来を創る仲間や企業と手を取り合い、国境を越えた挑戦を続けていきます。本プロジェクトでは、多くの方々から熱狂的なご支援をいただき、以下の結果となりました。

▶ クラウドファンディングページ：

https://camp-fire.jp/projects/876592/view

【クラウドファンディングの成果】

目標金額：1,200,000円

支援総額：2,204,000円（セカンドゴールの220万円を達成）

支援者数：112名

■本提携によりGaikaが提供するクラウドファンデイング支援

Gaikaはクラウドファンディングを単なる資金調達の手段ではなく、事業立ち上げの重要なプロセスの一つと捉えています。練り上げたプロジェクトページは、公開後も事業紹介資料として活用できる資産になります。

当社は単なるページ制作代行ではなく、当事者として結果に向き合う姿勢で、企画設計から公開後の運用まで一貫したサポートを提供します。

１. 企画設計・リターン設計

プロジェクトのコンセプト設計からストーリー構築、リターン（返礼品）の設計まで、事業戦略の視点から企画づくりを支援します。

２. クリエイティブ制作

プロジェクトページのテキスト作成、画像や動画のディレクションなど、プロジェクトの魅力を伝えるクリエイティブ制作をサポートします。

３. PR・マーケティング支援

SNS運用やデジタルマーケティングのノウハウを活用し、プレスリリースやオンライン施策を通じて認知拡大と支援者獲得を支援します。

４. 履行・運用サポート

資金調達後も、活動報告の実施やリターン履行状況の管理など、支援者との長期的な信頼関係を築くためのコミュニケーション運用までを継続的にサポートします。

■今後の展望

Gaikaは、これまで自社で実施したクラウドファンディングの経験とデジタルマーケティングのノウハウを活かし、新しい挑戦を行う企業や個人の事業立ち上げを支援していきます。

自らも挑戦者として事業を立ち上げてきた経験を活かし、企画設計から実行まで伴走する形でプロジェクトをサポートしてまいります。

■経営陣コメント

代表取締役社長 兼 CEO 坂本大地

Gaikaは『外貨を稼ぎ、日本をもう一度世界で勝つ国にする』というテーマに本気で向き合っています。そのためには、一部の企業だけではなく、多くの挑戦者が次々と事業を立ち上げていく環境が必要だと考えています。

一方で、良いアイデアがあっても資金調達やPRの壁にぶつかり、最初の一歩を踏み出せないケースも少なくありません。私たち自身、CAMPFIREでクラウドファンディングを実施する中で、資金調達だけでなく、事業に共感してくれるコミュニティや事業を前に進める推進力を得ることができました。

今回の提携を通じて、その経験とデジタルマーケティングのノウハウを活かし、これから挑戦する方々のプロジェクト立ち上げを実務面から支援していきます。机上の理論ではなく、実際に結果を出すところまで伴走するのがGaikaのスタンスです。

取締役 兼 CFO 上柳 政太（Gaikaクラウドファンディング プロジェクト統括）

クラウドファンディングは、ページを公開すれば自然と支援が集まるものではありません。成功するプロジェクトには、公開前の準備、ロードマップ設計、そして公開後の地道な発信と営業活動があります。

私自身、過去に2,500万円以上を調達した『あの夏を取り戻せプロジェクト』(https://ubgoe.com/projects/444)のクラウドファンディングにおいて中核でプロジェクトを推進してきました。その経験からも、成功の鍵は『準備』と『実行力』にあると考えています。

今回のGaikaでの取り組みにおいても、企画設計から公開後の運用までを一貫して支援する体制を整えました。マーケティングと事業の両面から伴走し、挑戦する方々のプロジェクトが良いスタートを切れるようサポートしていきたいと考えています。

■会社概要

会社名：株式会社Gaika（Gaika Inc.）

設立：2025年7月

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 坂本 大地

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

事業内容：外貨獲得型ビジネスの企画・運営／海外ブランド開発／法人向け事業支援 ほか

Webサイト：https://gaika-inc.studio.site/