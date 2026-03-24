EC開設時の心理的ハードルを軽減。ECサイト構築サービス「イージーマイショップ」がショップ開設フローを最適化

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（所在地：名古屋市中村区、代表取締役：平山宏、証券コード：3771）が運営・開発するECサイト構築サービス「イージーマイショップ」は、2026年3月24日にアップデートを実施いたしました。

今回のアップデートでは、EC運営者のショップ開設における負担を軽減し、スムーズな立ち上げを実現するために、ショップ開設フローの最適化を行いました。

１．アップデートの背景

ECサイト構築サービスでは、ショップ開設時に支払方法や配送方法、商品登録など複数の設定が必要になります。ECサイトの立ち上げでは、全体の流れや優先順位が分かりづらく、開設のハードルが高くなりがちです。ビギナーだけではなく、ECサイトの乗り換えをする際にも、開店時の初期設定でつまずいて断念するケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、今回のアップデートでは、ショップ開設のハードル低減とスムーズな運用開始を目的とした機能追加を実施しました。

２．アップデートの詳細

（１）ショップ開設フローの最適化

ネットショップ開設時の「設定項目の多さ」という心理的ハードルを軽減するため、開設フローを最適化しました。従来は複数の設定項目を入力する必要がありましたが、本アップデートでは設定内容を整理し、ショップ設定・支払方法設定・配送設定・商品登録の4ステップへ集約。商品登録後には、迷わず運用を開始できるよう、次に行うべき操作を案内する運用ガイドを表示しました。

（２）よく使う機能のショートカット設定

アドインをはじめ、よく使う機能を管理画面のTOPへ自由に配置できるショートカット設定を追加しました。会員管理やアクセス解析、メルマガといった必要な機能へスムーズにアクセスできるようカスタマイズでき、操作性を向上。日々の運用業務を効率的に進められるようになり、より円滑なショップ運営を実現します。

（３）その他

その他、機能調整や改善がされました。

これらのアップデートにより、ショップ開設から販売開始までをスムーズにナビゲートし、EC運営者が商品企画や販売促進など本来注力すべき業務に集中できる環境を提供します。ショップ開設をゴールとするのではなく、その後の「売れるショップづくり」へのステップアップまで支援します。

３．今後の展望

今後もイージーマイショップは、運用に即した「圧倒的な使い勝手の良さ」× 「高機能」という独自の価値を軸に、AI技術の導入やEC体験の向上、安定性・安全性を高める基盤強化を進め、事業者にとってより使いやすく、持続的な成長につながるECサービスを目指してまいります。

■『イージーマイショップ』とは

個人・法人を問わず累計34,000店舗（※）ご利用いただいているネットショップが無料で作成・運用できるクラウドサービス。オーダーメイド商品の販売やセット商品販売、定期販売、予約販売、会員限定商品など多彩な販売機能で、事業に適した思いどおりのネットショップが作成できます。クレジットカード、コンビニ、バーチャル口座（銀行）、PayPay決済の導入・月額固定費は無料、決済手数料を業界最低水準で提供しています。また、独立型ECサイトの重い課題である「集客力」のサポートとして、『創作品モール あるる』との連携・商品PRオプションもございます。



イージーマイショップ公式サイト： https://easy-myshop.jp(https://www.easy-myshop.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202603_update)

ショップ開設はこちら：https://www.easy-myshop.jp/cgi-bin/form.cgi?fc=trial1(https://www.easy-myshop.jp/cgi-bin/form.cgi?fc=trial1&utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=202603_update)

※2025年4月1日現在

■『創作品モール あるる』とは

『創作品モール あるる』は商品やサービスの魅力だけではなく、「誰から買うか」を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

『創作品モール あるる』サイトTOP：https://alulu.com

■会社概要

社名：株式会社システムリサーチ

設立：1981年3月

所在地：名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

資本金：5億5,015万円 ※2025年4月1日現在

URL：https://www.sr-net.co.jp/

事業内容：SIサービス業務、ソフトウエア開発業務、ソフトウエアプロダクト業務、

商品販売、その他(WEBサイト運営等)

【『イージーマイショップ』に関するお問い合わせ先】

株式会社システムリサーチ イージーマイショップ担当

お問い合わせフォーム https://easy-myshop.jp/contact.html