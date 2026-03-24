ユタカ技研　アシストスーツ「BELT POWER X」2026年4月1日より新発売！

株式会社ユタカ技研

自動車部品メーカーである株式会社ユタカ技研（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：青島 隆男）は、重量物運搬作業の負荷を軽減するアシストスーツ「BELT POWER X」を2026年４月１日より新発売します。詳細は、下記URLから御確認ください。

（https://www.yutakagiken.co.jp/service/belt-power-x/）

アシストスーツ「BELT POWER X」

【製品コンセプト】

・荷物の重さを全身に分散させて腕の負荷を軽減

・現場で常に使えるバッテリーレス仕様

・アシストの有無はベルト機構で自由自在

製品装着時の効果について（筋電位測定結果）

アシストスーツ「BELT POWER X」の負荷低減効果を検証する為に、筋電位測定を実施。

測定結果として上腕二頭筋及び僧帽筋の負荷が50％以上低減する等、複数箇所での負荷低減効果を確認しました。

開発経緯

ものづくりの現場では、人が行わなければならない重量作業がまだ多くあります。人手不足や高齢化などの社会課題に悩む企業として、私たちユタカ技研も直面していました。

「BELT POWER X」は、そんな悩みを持つ自社製造現場との共同開発から生まれました。

実際に現場で使うことで見えてきた『求められる機能』は、旧タイプの「BELT POWER」をより現場環境に適したツールへ進化させ、今回の「BELT POWER X」の開発に至りました。

工場の困りごと改善に役立つポイント

台から台への移動装具をつけたままＰＣ作業もＯＫ重い缶類の運搬作業に重量物を長時間保持する[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V9mD9-YvLEc ]

活用事例

【ユタカ技研について】

当社は、プレス技術及び溶接技術などのコア技術を活かし、各種自動車部品の開発・製造を行うグローバル企業であり、主に車載モーター部品、排気システム、トルクコンバータ、ブレーキディスク等を製造しています。近年は新たに、電動車向け製品のほか、次世代モビリティ領域をはじめ、今後の市場成長や技術革新、社会課題解決に関連する様々な領域において、新たな事業の創出に取り組んでいます。

今後も当社は、自動車部品で培ったモノづくり技術を強みに、世界的視野に立ち、豊かな創造力で、常にお客様に満足して頂ける魅力ある商品を供給し、より良い未来づくりに邁進してまいります。

（株式会社ユタカ技研Webサイト：https://www.yutakagiken.co.jp）

【お問い合わせ】

アシストスーツ「BELT POWER X」に関するお問い合わせやご相談は、下記のフォームよりご連絡ください。

（https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=adGv3R9hiUalW9S8Y8nJsBm4PIy4VwRBleAXqL4Mi_RURjFWRERTTTIzUlNXUTZUSzMySDhIWjUyNS4u）