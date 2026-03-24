名古屋発の夏みかんミストが、豪華客船「飛鳥III」の客室アメニティに採用。47都道府県の魅力を五感で伝えるプロジェクトで選出

Studio N愛知県産夏みかんのルームフレグランスミスト

名古屋を拠点に日本の植物を蒸留し香りを届けるブランド「Haya（ハヤ）」(事業者名:Studio N/本社：名古屋市守山区八剣2-1506、代表：中村紋佳）は、日本を代表する豪華客船「飛鳥III」で展開される「ASUKA III meets 47都道府県」プロジェクトにおいて、愛知県の客室アメニティとしてルームフレグランスミストを提供し、2026年3月より出航の日を迎えました。「meets AICHI」に採用されたのは、愛知県産の夏みかんを名古屋の自社ラボで蒸留した香りです。海上の滞在時間に愛知の風土や魅力を感じていただく新たな地域発信の取り組みです。

Studio N + Haya｜香りを添えて心豊かな生活を - 自然素材から生まれたエッセンシャルオイル(https://studion.me/)

豪華客船「飛鳥III」の客室で、愛知の香りを届ける

日本を代表する豪華客船「飛鳥III」は、上質な空間と洗練されたサービスを備え、特別な船旅を提供するクルーズ客船です。船内では、日本全国の文化や地域の魅力を紹介する「ASUKA III meets 47都道府県」プロジェクトが展開されています。

郵船クルーズ「飛鳥III」

ミッドシップスイートでは、47都道府県をテーマにした客室が設けられ、観光地にとどまらず、食文化や工芸、アートなど、日本各地の多彩な地域資源が紹介されています。

乗客は船旅を楽しみながら、日本各地の文化や風土を五感で感じる体験ができます。

Hayaは、「47都道府県の香りをつくり、日本を旅するプロジェクト」を展開しており、地域資源を活かした香りづくりが評価され、「meets AICHI」において地元愛知の香りをご採用いただきました。

飛鳥III客室

海の上という特別な空間にふさわしく、愛知の風土に育まれた香りが、旅のひとときに豊かな奥行きをもたらします。

愛知県｜ASUKAIII meets 47都道府県｜飛鳥クルーズ(https://a47.asukacruise.co.jp/aichi/)

愛知県産の夏みかんを、名古屋の自社ラボで蒸留

飛鳥III meets AICHI 客室アメニティーに採用郵船クルーズ株式会社より感謝状授与

使用しているのは、地元愛知で大切に育てられた夏みかんです。

名古屋市内のHaya蒸留ラボにて、約300キロの夏みかんをひとつひとつ手作業で皮剥きし、果皮のみから香気成分を穏やかに引き出す水蒸気蒸留法により蒸留しました。

蒸気の温度や蒸留時間を細やかに調整し、植物本来のニュアンスを損なわないよう、丁寧に抽出しています。

こうして生まれた、瑞々しくほのかな甘みを帯びた穏やかな柑橘の香りを、客室空間にやさしく広がるルームフレグランスミストとして仕立てました。

海の風とも自然に調和し、船旅のひとときにそっと安らぎを添える香りです。

また、蒸留後の残渣は土へ還し、残液からは染めプロダクトへと活かすなど、自然に寄り添うサステナブルな循環型ものづくりを大切にしています。

香りを通して地域の風土を届ける -47都道府県の香りづくり

水蒸気蒸留法蒸気を冷却し夏みかん精油を抽出

Hayaでは、47都道府県それぞれの植物を蒸留し、旅するように日本を感じるプロジェクトを進めています。森や里山、畑、花咲く土地。日本の風土に育まれた植物から生まれる香りには、その土地ならではの空気や記憶が静かに息づいています。

今回の取り組みは、地域の植物資源を活かしながら、香りを通して地域文化の魅力を伝える試みの一つです。

海の上という特別な空間で、愛知の風土に育まれた香りが旅の記憶と重なり、心に残る体験となることを願っています。

今後も、香りを通して日本各地の文化や自然の豊かさを伝えてまいります。

About Haya

自然の恵みをそのままに、植物と向き合いながら丁寧に蒸留しています。

その土地の風土や空気を映した香りを、暮らしの中へ。

名古屋の自社ラボにて、蒸留から調香までを一貫して行い、エッセンシャルオイルやルームフレグランス、お香、木のプロダクトを展開しています。

地域の素材を活かした香りづくりや、企業・自治体・農家との連携による開発に加え、蒸留後の残渣の活用など、循環型ものづくりを行っています。

また、蒸留体験や講座を通じて、香りのある暮らしとその価値を伝える文化・教育活動にも取り組んでいます。

公式サイト：Studio N + Haya｜香りを添えて心豊かな生活を - 自然素材から生まれたエッセンシャルオイル(https://studion.me/)

Instagram : https://www.instagram.com/hayafragrance/

代表の思い

この度、日本を代表する豪華客船『飛鳥III』の『ASUKA III meets 47都道府県』プロジェクトにおいて、愛知県の香りとしてHayaの香りをご採用いただきましたこと、心より光栄に思っております。

香りは、その土地の風土や記憶を静かに映し出すものだと感じています。

日々、植物と向き合い蒸留を重ねる中で、その一滴に土地の個性が宿ることを実感しています。

愛知の夏みかんから生まれた香りが、海の上という特別な空間で、旅のひとときにそっと寄り添い、その土地の魅力を感じていただくきっかけとなりましたら嬉しく思います。

今後も、47都道府県それぞれの香りを丁寧に蒸留し、香りを通して日本を旅するような体験をお届けしてまいります。

事業者情報

Studio N 代表 香り蒸留家/ナチュラルフレグランスデザイナー 中村紋佳

Studio N（ブランド名：Haya）

所在地：愛知県名古屋市守山区八剣2-1506

代表者：中村紋佳

事業内容：日本各地の植物を蒸留した精油製品の企画・製造・販売、OEM開発、コンサルティング、講座・セミナー開催

メールアドレス：haya@studion.me

〈船体写真提供:郵船クルーズ〉