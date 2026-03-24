特定非営利活動法人両育わーるど

本年４月７日（火）に、NPO法人両育わーるど（所在地：東京都渋谷区、理事長：重光喬之）は株式会社日建設計（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大松敦）と共催で、【「難病×はたらく」の未来をデザインする ～ クリエイティブの力で“RDワーカー”の可能性を引き出す ～】を開催します。

パネルディスカッションや、クリエイターによる新しい価値を生み出すアイデアのプレゼンテーションを通じて「誰もが働きやすい社会とは何か？」「実現するにはどうしたらいいか？」を参加者を交えて考えていきます。

RDワーカーとは

昨今、医療の進歩により、働ける難病者が増えています。しかし、社会的な認知・受容が進んでいません。700万人の難病者が制度のはざまで孤立しており、急激な労働力不足でありながら、働く意欲も力もある難病者が水面下に眠っています。誰もが働きやすい職場環境や新しい社会の価値が求められています。

難病者の社会参加を考える研究会（運営：NPO 法人両育わーるど）は難病者の解釈的不正義（社会で使われる言葉や考え方に不足や偏りがあることから、当事者の経験が理解されにくくなり、不公平が生まれること）を起点として、働く・働きたい難病者＝“RDワーカー”という言葉を生み出し、活動を行っています。

※RDワーカーとは： Rare Disease Worker の略。スウェーデンで始まったRDD（Rare Disease Day 世界希少・難治性疾患の日)に由来。RDワーカーとは、難病と共に働いている、働こうとしている人たちのこと。

日建設計インクルーシブデザインラボとの共催・共創

本イベントは、2026年１月に日建設計内に発足したインクルーシブデザインラボとの共催です。インクルーシブデザインラボは、インクルーシブな社会の実現を目指し、当事者の参加を重視しながら、多様な人々のニーズや価値観に配慮した建築や都市空間を創出するためのアクティブラーニングの機会を提供しています。インクルーシブデザインに関するアプローチを継続的に推進し、より多くの皆さまの共感を生むことで、未来のデザインと社会における持続可能で包括的な変革を促進することを目指します。

日建設計は、複雑化した社会課題に対応するため、2023年4月、共創プラットフォーム「PYNT（ピント）」をオープンしました。社会を共有財の視点で見つめ直し、思い描いた未来を一歩ずつ社会に実装することで「まちの未来に新しい選択肢をつくる」共創の場と仕組みを提供しています。本イベントはPYNTの2拠点目である「PYNT竹橋」で開催します。PYNT竹橋は、インクルーシブデザインラボの活動拠点であり、インクルーシブデザインを取り込んだ設計手法の実践地です。イベント終了後、内覧ツアーも実施いたします。

（PYNTについてはこちら：https://www.nikken.jp/ja/about/pynt.html）

I. イベント概要

名 称：「難病×はたらく」の未来をデザインする

～ クリエイティブの力で“RDワーカー”の可能性を引き出す ～

日 時：2026年４月７日（火）17:00-19:30

会 場：日建設計PYNT竹橋

（東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイド・ビルディング5F）

目 的：１.誰もが働きやすい職場・社会とは？をデザインから考える

２.“RDワーカー”という言葉を広め、難病者の就労や新しい働き方を実現する

３.共創、共に行動する、次に繋げる

共 催：難病者の社会参加を考える研究会（運営：NPO法人両育わーるど）

株式会社日建設計

インクルーシブデザインラボ及びイノベーションデザインセンター

制 作：株式会社電通、株式会社電通クリエイティブピクチャーズ

助 成：公益財団法人キリン福祉財団、一般社団法人新時代戦略研究所 他

参加人数：100名

参加対象：企業の経営者、人事担当者、支援機関、メディア

II. プログラム

16:30 開場・展示スタート

17:00-17:05 開会、挨拶

17:05-17:15 両育わーるど：団体紹介、難病とは、社会課題、活動とデザインについて

17:15-17:20 日建設計インクルーシブデザインチーム：「社会環境デザイン」から

i（ディスカッション）

※登壇者は予定

テーマ：誰もが働きやすい職場・社会とは？をデザインから考える

17:20-18:00 山梨 知彦（日建設計チーフデザインオフィサー、シニア上席理事）

西 勇（日建設計インクルーシブデザイン研究チーム）

重光 喬之（NPO法人両育わーるど 理事長）

外崎 郁美（電通 クリエイティブ・ディレクター/コピーライター）

聞き手：馬場 由佳（日建設計イノベーションデザインセンター）

18:00-18:05 休憩

ii（発表×共創）“RDワーカー”のクリエイティブから共創する

18:05-18:10 なぜクリエイティブから始めるのか

18:10-18:50 “RDワーカー”クリエイティブ発表＆質疑応答（10分×４）

a. RD WORKER Logo - A Symbol of Possibilityロゴ＆ビジュアル展開

b. 日本いまばなし『ももたろうの転職活動』絵本

c.「お気になさらズ」コミュニケーションツール展開

d. Symptom Typography - See the Pain 痛みの可視化映像

18:50-19:30 展示・交流会・PYNT竹橋ツアー

19:30 終会

【NPO法人両育わーるど】

NPO法人両育わーるど は、現理事長の重光喬之が「障害や難病を越え、互いに学び合い、誰もが自らの望むように生きられる社会」をビジョンに掲げ2012年に設立。障害者・難病者と社会の接点と選択肢を増やしてきました。2018年11月に難病者・支援者・研究者・企業関係者らと「難病者の社会参加を考える研究会」を立ち上げ、活動を継続しています。

難病者の社会参加を考える研究会

座 長：中央大学大学院戦略経営研究科教授、多摩大学大学院特任教授 医師 真野俊樹

発起人：NPO法人両育わーるど理事長 重光喬之

2018年に当事者・支援者・企業・医療者らと難病者の社会参加を考える研究会を立ち上げ、

１.実態調査、２.理解啓発、３.就労モデル作り、４.アドボカシー活動を行っています。

【日建設計】

日建設計は、建築・土木の設計監理、都市デザインおよびこれらに関連する調査・企画・コンサルティング業務を行うプロフェッショナル・サービス・ファームです。1900年の創業以来125年にわたって、社会の要請とクライアントの皆様の様々なご要望にお応えすべく、顕在的・潜在的な社会課題に対して解決を図る「社会環境デザイン」を通じた価値創造に取り組んできました。これまで日本、中国、ASEAN、中東でさまざまなプロジェクトに携わり、近年はインド、欧州にも展開しています。

【日建設計「PYNT」】

PYNT（ピント）は、「まちの未来に新しい選択肢をつくる」日建設計の共創プラットフォームです。 2023年4月の設立以来、社内外の多様な人々が集い、まちの未来に新しい選択肢を生み出す活動を続けています。まちと暮らしについて俯瞰的な視野と多様な視点を持ち、複合的に社会課題を解く仕組みを考え、人の暮らしや環境をより良くしていくこと、それを私たちは「社会環境デザイン」と呼んでいます。PYNTは単なる空間を越えた「社会環境デザイン」を推進する場として、課題の当事者と専門家をつなぎ、共創による社会実装を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

■NPO法人 両育わーるど 難病者の社会参加を考える研究会 担当：重光、森

https://ryoiku.org/contact/（ホームぺージ→お問合せ→お問合せフォーム）

ホームぺージ：https://ryoiku.org/

※本プレスリリースは、掲載・引用自由です。掲載決定時はご一報ください。

【本イベントの参加申し込み】

リンク先のPeatixからお申込みください。受け付けは先着順です。

https://peatix.com/event/4927260

会場：PYNT竹橋

今回のイベントで展示するクリエイティブ作品

RD WORKERロゴ＆ビジュアル展開「難病×はたらく」をテーマにした絵本「お気になさらズ」コミュニケーションツール展開RD WORKER 痛み・症状の可視化映像

日建設計インクルーシブデザインラボが提示するインクルーシブデザインプロセスについて