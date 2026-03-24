カネカグループ2商品が品質評価アワード「KITASATO Premium Award(R)︎」で最高金賞を受賞

タスカケル株式会社

株式会社カネカのグループ会社であるカネカ食品株式会社およびカネカユアヘルスケア株式会社の2商品が、このたび品質評価アワード「KITASATO Premium Award」において最高金賞を受賞しました。

受賞したのは、カネカ食品株式会社の「わたしのチカラ(R)︎ Q10ドリンク すこやかリズム(TM)︎」と、カネカユアヘルスケア株式会社の「すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ」の2商品で、KITASATO Premium Award健康食品部門で、いずれも最高金賞受賞となりました。

KITASATO Premium Awardは、北里柴三郎の「人の役に立つ」という理念を基に、北里柴三郎の直系曾孫である北里宣朗氏が構想し、タスカケル株式会社（代表取締役：吉村亮太）とともに創設した品質評価アワードです。原料、安全性、機能性などを多面的に評価し、第三者認定を通じて商品・サービスの信頼性を可視化することを目的としています。

最高金賞を受賞した「わたしのチカラ(R)︎ Q10ドリンク すこやかリズム(TM)︎」最高金賞を受賞した「すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ」

【商品概要】

■ カネカ食品株式会社

商品名：わたしのチカラ(R)︎ Q10ドリンク すこやかリズム(TM)︎

受賞部門：健康食品

還元型コエンザイムQ10を1本当たり100mg配合した機能性表示食品のドリンクです。公式情報では、健康な女性の[万阪1] 肌のうるおい保持に加え、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質向上（眠りが深いこと）や起床時の疲労感軽減に役立つことが案内されており、日々のコンディションを内側から支える商品として展開されています。

■ カネカユアヘルスケア株式会社

商品名：すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ

受賞部門：健康食品

レモンマートル由来カスアリニンを配合した、筋力や筋肉量が気になる方に向けた機能性表示食品です。

本品に含まれるレモンマートル由来カスアリニンは、軽い運動とあわせて摂取することで、加齢に伴い低下する中高年の[和澤1] 筋肉量の維持をサポートすることが報告されており、日々をアクティブに過ごしたい方を後押しする商品として位置づけられています。

【受賞の背景】

健康志向の高まりとともに、生活者の商品選択においては、成分や機能だけでなく、「信頼できる品質かどうか」がこれまで以上に重視されています。そうした中で、第三者の視点から品質や表示の適正性を評価するアワードの存在は、単なる受賞実績にとどまらず、生活者にとっての安心材料としての意味合いを強めています。

この度、「わたしのチカラ(R)︎ Q10ドリンク すこやかリズム(TM)︎」は機能性・安全性・おいしさに加え、環境配慮やトレーサビリティまで含めた総合的な品質が、「すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ」は科学的根拠に基づく機能性と安全性に加え、飲みやすさや環境配慮まで備えた完成度の高さが評価され、健康食品部門で最高金賞を受賞しました。

【今後の販売戦略について】

今回の受賞を契機に、両商品の価値をより多くのお客様に届けるため、今後は販売活動と情報発信のさらなる強化を図ってまいります。EC、販促施策など各接点において、商品の特長や品質への取り組みに加え、KITASATO Premium Award受賞実績を信頼性の可視化に活用し、安心して選べる価値をわかりやすく伝えてまいります。今後も、生活者ニーズに寄り添った提案を進め、継続的な購買機会の創出とブランド価値の向上に取り組んでまいります。

【担当者コメント（株式会社カネカ）】

このたび、当社グループの商品がKITASATO Premium Awardにおいて高い評価をいただけたことを大変光栄に思います。今回の受賞は、商品そのものの品質はもちろん、安心してお選びいただける価値を追求してきた取り組みの結果であると受け止めています。今後は、この受賞実績も活かしながら、より多くのお客様に商品の魅力と信頼性をお伝えし、健やかな毎日に寄り添う商品をお届けしてまいります。

【関連URL】

日本品質評価機構 KITASATO Premium Award(https://kitasato-premium-award.co.jp/)

わたしのチカラ(R)︎ Q10ドリンク すこやかリズム(TM)︎(https://shop.kaneka.co.jp/item/E2582/?srsltid=AfmBOoroo95nnsgQrFoErQ6wiRGoEplh7JqGgRKkMPNC-7QQS7LQg-Cu)

すすむチカラ(R) 筋肉ケアサプリ(https://www.kaneka-yhc.co.jp/item/LMK110M/?srsltid=AfmBOopEeUXYea7EwQjfyvr8ypi2owDrU9DFmst-fm7EULPVlJylZyGW)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

日本品質評価機構 KITASATO Premium Award 管理・運営事務局(タスカケル株式会社内)

メール：info@kitasato-premium-award.co.jp