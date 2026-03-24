アルネッツ、シーメンスと共催で「Mendixハンズオンセミナー」を開催

株式会社アルネッツ

株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業である株式会社アルネッツ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 CEO：渡邉 輝明）は、シーメンス株式会社と共同で、ローコード開発プラットフォーム「Mendix」（https://www.mendix.alnetz.co.jp/dx-platform）を用いたアプリケーション開発を体験できる「Mendixハンズオンセミナー」を開催しました。

「Mendix」は、独シーメンス社が提供するローコード開発プラットフォームです。プログラミング言語によるコーディングを行わず、ドラッグ＆ドロップなどのローコード開発によりアプリケーションを構築できるのが特徴で、開発スピードの向上やシステム開発の内製化を支援します。企業におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を背景に、導入・活用へのニーズが高まっています。

本セミナーでは、Mendix 11の基礎知識の講義に加え、実際にMendixを操作しながらアプリケーションを作成するプログラムを実施しました。参加者は、アプリケーションの画面作成やデータの登録・更新といったデータ管理、動作確認などを通して、ローコード開発の基本的な流れを実践的に体験し、開発プロセスの全体像について理解を深めました。

セミナー開催概要

名 称：Mendixハンズオンセミナー（シーメンス株式会社 × 株式会社アルネッツ 共催）

日 時：2026年1月23日（金）13:00～17:00（オンサイト開催）

2026年2月26日（木）13:00～17:00（オンライン開催）

参加人数：42人

講 師：高安 悠菜（株式会社アルネッツ 内製化支援事業部）

【プロフィール】

2018年株式会社アルネッツ入社。DX事業推進室の立ち上げメンバーとして、DX事業企画やMendixを活用したサービス企画などを担当。2021年よりMendixハンズオンセミナー講師として登壇し、初心者向けトレーニングを実施している。

セミナー内容

「日報アプリケーション」を題材に、作成作業を通じて、以下のローコード開発の基本的なプロセスを体験いただきました。

- Mendix基本構成- ドメインモデル設定- ページ作成- マイクロフロー設定

※セミナー資料（一部抜粋）

Mendixの基本構成ドメインモデルをつくろうページをつくろう１.-1 部署一覧マイクロフローを設定しよう

終了後の参加者アンケートでは、約7割が「ローコード開発への関心が高まった」と回答したほか、次のような感想が寄せられました。

「ローコード開発の全体像を短時間で理解できた」

「ハンズオン形式で実際にアプリケーションを作りながら学べたので理解が深まった」

「Mendix Studio Proの操作イメージを掴むことができた」

※当日参加いただいた方へのアンケート結果から、ご好評をいただいた方のご意見を一部抜粋しております。

今後のセミナー開催予定

株式会社アルネッツでは、Mendixを活用したローコード開発の理解促進およびDX人材育成を目的として、ハンズオンセミナーやオンラインセミナーを継続的に開催しています。

2026年3月には、以下のセミナーを開催いたします。

業務変革術 ローコード開発プラットフォームMendixとAIで描く次の打ち手とは？

日時：2026年3月27日（金）13:00～17:00

会場：シーメンス株式会社 新宿セミナールーム

（東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー9階）

定員：50人

詳細・お申し込み：https://techplay.jp/event/992844

共催：シーメンス株式会社

イベント・情報一覧はこちら

https://www.mendix.alnetz.co.jp/events

株式会社アルネッツ

代表者 ：代表取締役社長 CEO 渡邉 輝明

所在地 ：神奈川県横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビル10F

設立年月：1998年3月

URL ：https://alnetz.co.jp/

※2025年4月より、株式会社アルネッツは株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業として事業を展開しています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社アルネッツ 広報担当

E-mail: inquiry@alnetz.co.jp 電話番号：045-222-8840