【祝・グランプリ受賞】30年の信頼が最高評価に。

タイヘイ株式会社

宅配健康食・栄養調整食のパイオニアであるタイヘイ株式会社（代表取締役社長：太田健治郎）が販売しているロングセラー商品「ヘルシー御膳」シリーズの「ハッシュドビーフ」が、このたび食の審査会「第97回 ジャパンフードセレクション（2026年3月度）」において、最高位であるグランプリを受賞いたしました。

発売から30年、累計5400万食以上を提供している「ヘルシー御膳」の、徹底した栄養管理と美味しさの両立が、食のプロフェッショナルからも高く評価されました。これを記念し、長年愛されてきた「ヘルシー御膳」をより多くの方の健康管理にお役立ていただくため、定期購入初回50%OFFキャンペーンを実施いたします。

▽ヘルシー御膳 定期購入初回50%OFFキャンペーン

詳細を見る :https://familyset.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=hgoa-web&vid=&bid=familyset

■ ジャパンフードセレクション「グランプリ」受賞の背景

2万3千人のフードアナリストが審査する本セレクションにおいて、以下の点が高く評価されました。

・糖尿病専門医監修と管理栄養士考案で内容が数値化されていて安心。

・制限食＝薄味で物足りない、その概念を覆す充実した美味しさ。

・制限内の塩分とカロリーで主菜と副菜をしっかり満喫できる。

・主菜と副菜の彩、食感、味のバランスが良く飽きずに楽しめる手間のかかる制限食が手軽に摂取でき ることを喜ぶ人は多い。

・安心安全、簡単便利で不摂生な日常に取り入れたい商品。

・高齢者向けの電話対応などホスピタリティの高さを感じた。

■ グランプリ受賞記念キャンペーン概要

「毎日の食事管理をもっと手軽に、もっと安心に」という想いを込め、特別セールを実施します。

内容： ヘルシー御膳定期購入コース 初回お届け分を50%OFF（半額）

期間： 2026年3月15日～ ※予告なく終了する場合有り

対象： 特設サイトにて、新規定期購入をお申し込みの方

■ これからの「ヘルシー御膳」

発売以来、私たちは栄養調整食の先駆者として、家庭での食事療法のハードルを下げることを使命としてきました。今回のグランプリ受賞を糧に、これからも「医療と食卓をつなぐ架け橋」として、お客様のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。

▽授賞記念同時キャンペーン 「彩ごころ」定期購入初回50%OFFキャンペーンページ

詳細を見る :https://familyset.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=aya-web&vid=&bid=familyset

▽ヘルシー御膳商品紹介ページ

https://www.familyset.jp/pr/healthy/?srsltid=AfmBOooG1zYVJRQQnEenYkp1Jr6_sai6Df0-YlBGwHjVg4MPhAJkoeMs

▽彩ごころ商品紹介ページ

https://www.familyset.jp/pr/ayagokoro/

■タイヘイファミリーセット(R)

タイヘイ ファミリーセット(R)冷凍御膳シリーズは、専門医の監修のもと、栄養バランスが考えられたお弁当を含めてすべて国内の専門工場で製造しています。

全国多くの高齢者施設様にもご利用いただいております。

【 “タイヘイファミリーセット”サイト】

https://www.familyset.jp/

☆人気商品

ヘルシー御膳糖質少なめセット(https://www.familyset.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=locabo-set&vid=&bid=familyset&cat=B00001&swrd=)

200kcal前後、糖質17.0ｇ以下。

ソフト御膳 やわらか食(https://www.familyset.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=sgy&vid=&bid=familyset&cat=B00004&swrd=)

独自の調理方法でやわらかく仕上げています。

ソフト御膳 ムース食(https://www.familyset.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=sgm&vid=&bid=familyset&cat=B00004&swrd=)

まとまりやすいムース仕立て。

☆タイヘイオリジナル商品

・天然醸造木桶仕込み 丸大豆しょうゆ「平左衛門」(https://www.taiheig.co.jp/shokuhin/special/) ※季節数量限定品圧力を加えない自然垂れ生揚醤油江戸時代からの伝統ある杉木桶・HEIZAEMON 濃厚とろ～りコーンドレッシング(https://www.familyset.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=select33&vid=&bid=familyset&cat=S00005&swrd=)

【ギフトサイト“タイヘイのまごころセレクト”サイト】

https://www.taihei-gift.jp/

■タイヘイファミリーセット公式SNS

X（旧Twitter） @Taiheifamilyset(https://x.com/Taiheifamilyset)

Instagram @taiheifamilyset_official(https://www.instagram.com/taiheifamilyset_official/)

■タイヘイ株式会社について

・社名 ：タイヘイ株式会社

・本社 ：千葉県匝瑳市八日市場イ2614

・本部 ：東京都江戸川区松江7丁目8番10号

・代表者 ：代表取締役社長 太田健治郎

・創業 ：明治13年2月

・事業所 ：事業本部及び地区本部／18ヶ所 工場／25ヶ所 営業拠点／87ヶ所

・事業内容 ：一般家庭向け献立材料や冷凍弁当の販売「ファミリーセット」。業務用食材「クッキングデポ」の納入事業。醤油醸造、醤油加工調味料、ウスターソース、ドレッシングなどの製造販売。魚介類、畜肉類の加工、冷凍食品の製造、仕入及び販売。生鮮野菜の仕入、加工及びスーパーマーケット、コンビニエンスストア向けキット商品の開発など。印刷及び印刷物の企画販売、製版業、製本業、広告代理業。金融事業、保険事業。

・会社URL ：https://www.taiheig.co.jp/

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本リリースに関するお問い合わせ

タイヘイ株式会社 担当：小林・神保

TEL：03-5661-7862 e-mail：family@taiheig.co.jp

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