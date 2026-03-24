【トレンド予測】アンバサダー制度は「第2章」へ。これからの家づくりで求められるのはメーカーと顧客を「組織」でつなぐ伴走型サポート

株式会社FELUCA

SNSマーケティング支援を行う株式会社FELUCAは、ハウスメーカーのアンバサダー制度が新たなステージを迎えつつある現状を踏まえ、「2026年 ハウスメーカー選びのトレンド予測」として、これからのアンバサダーに期待される役割の方向性に関する提言を発表しました。

施主がSNSを通じてハウスメーカーを紹介するアンバサダー制度は、住宅業界に定着した新しいチャネルです。制度が広がり消費者の選択肢が増えた今、次に求められるのは「紹介の先にあるサポート」ではないか――。弊社代表であり、ハウスメーカー公式アンバサダー第1号として6年間活動してきたYuiが、自身の実践をもとにその方向性を示します。

1. アンバサダー制度の成長と、次のステージ

住宅業界に定着した「施主が紹介する」という新しい選択肢

従来、住宅購入を検討する消費者の主な入口は、住宅展示場の訪問や仲介業者への相談でした。そこにSNSの普及が加わり、「実際に家を建てた施主が自身の体験をもとにハウスメーカーを紹介する」というアンバサダー制度が誕生。第三者のリアルな声に基づく情報提供は多くの消費者に支持され、現在では複数のハウスメーカーが制度を導入するまでに成長しました。

制度の普及がもたらした「次の問い」

制度が広がったことで、消費者にとっての選択肢は確実に増えました。一方で、家づくりは長期にわたるプロジェクトであり、紹介がゴールではなくスタートであるという側面もあります。契約後の打ち合わせ、着工中の確認、引き渡し後のメンテナンスなど、施主が不安を感じるタイミングは紹介後にも多く存在します。

こうした背景から、業界内では自然と「紹介の先にあるサポートをどう充実させるか」という問いが生まれつつあります。これはアンバサダー制度そのものの進化であり、業界全体にとってポジティブな変化だと弊社は捉えています。

2. トレンド予測：これから求められるアンバサダーの方向性

弊社は、6年間にわたるアンバサダー活動の実践から、今後消費者に求められるアンバサダー像として、以下の3つの方向性を予測しています。

3. 実践事例：アンバサダーYuiが取り組んできたこと

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166364/table/19_1_d4b74a3533407ababa560f08e0579935.jpg?v=202603241051 ]

弊社代表のYuiは、2021年よりヤマト住建のアンバサダー活動を開始し、2022年にハウスメーカー初の公式アンバサダーに就任。現在は公式トップアンバサダー兼専属アドバイザーとして、同社と業務提携を行っています。

Yuiの6年間は、ヤマト住建のアンバサダー制度の成長とともにありました。単なる紹介活動にとどまらず、メーカーの現場・本部・経営層と対話を重ねながら、「施主にとって本当に安心できる体制とは何か」を一緒に考え、形にしてきた歩みです。

経営層との対話に基づく「組織的サポート」

Yuiがアンバサダー制度を共に築いてきた担当者は、現在本部長に就任。Yui自身も、会長・副会長・社長・副社長といった経営層と定期的に意見交換を行う関係を築いています。

この関係性により、施主の家づくりで想定外の事態が生じた際には、現場の担当者だけでなく、本部長・経営層へ直接相談を持ちかけることが可能です。個人の紹介ではなく「組織としてのバックアップ」を施主に届けられる点が、Yuiのサポートの特長です。

建築のプロによるダブルチェック

Yuiの夫は建築業界歴18年のプロフェッショナルです。図面や仕様書の妥当性を専門家の視点で確認し、施主が気づきにくいポイントをカバーするサポートも行っています。「経営層への対話力」と「建築の専門知識」という2つの強みが、施主の家づくりを多角的に支えています。

紹介後も続く施主との関わり

Yuiは紹介後も施主との関わりを継続し、契約・着工・引き渡しの各フェーズで生じる疑問や不安に寄り添っています。また、ヤマト住建の協賛のもと施主交流会を大阪・東京で主催し、東京渋谷会場では170名超が参加。引き渡し後の施主同士がリアルにつながれるコミュニティづくりにも取り組んでいます。

アンバサダー制度の進化イメージ

4. アンバサダーYuiのこれまでの活動

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166364/table/19_2_8c642f2d17aaca5178660bcc8b301af9.jpg?v=202603241051 ]

Yuiは「紹介の先にあるサポート」を体現する活動として、以下の取り組みを展開しています。

5. 今後の展望

- 施主交流会の主催（大阪・東京）：ヤマト住建の協賛のもと、施主同士がリアルにつながれる交流イベントを企画・開催。引き渡し後も続く「安心とつながり」のコミュニティを構築。- 家づくり情報メディアの運営：ブログ「Yuiのヤマト住建相談所」にて、家づくりの流れを20ステップに体系化。情報過多で迷うご家族の道しるべとして機能。- 住宅性能トレンドの発信：建築業界歴18年のプロである夫の知見を活かし、「2026年家づくりトレンド予測」として高気密・高断熱住宅の重要性を提言。- ヤマト住建との共同企画：オープンセレモニーへの参加、Instagramライブの共同開催など、メーカーとの協業を多数実施。

ハウスメーカーのアンバサダー制度は、「施主がメーカーを紹介する」という画期的な仕組みとして業界に定着しました。弊社は、この制度が今後さらに進化し、「紹介の先にある伴走型サポート」が消費者の新たな判断基準になっていくと考えています。

家は人生最大の買い物であり、その過程には大小さまざまな判断が伴います。紹介してもらえることの価値はもちろんですが、「その先で何かあったときに頼れる存在がいるかどうか」が、これからの消費者の安心感を左右するのではないでしょうか。

弊社はこれからも、ヤマト住建との連携をさらに深め、施主交流イベントの全国展開やメーカーとの共同プロジェクトの推進など、「住んでからも続く安心とつながり」を形にする活動を続けてまいります。

アンバサダーYuiのコメント

「アンバサダー制度が広がったことで、家づくりを検討するご家族の選択肢は確実に増えました。これはとても良いことだと思っています。

そのうえで、私がこの6年間の活動を通じて強く感じているのは、『紹介の先にこそ、本当に大切な時間がある』ということです。契約してからの打ち合わせ、着工中の不安、住み始めてからの小さな疑問。そうした一つひとつに寄り添える存在であること、そしてメーカーの組織と施主をしっかりつなぐこと。それが、これから私たちアンバサダーが目指すべき方向ではないかと考えています。

ヤマト住建の上層部の皆さまとの信頼関係は、6年間かけて一つずつ積み上げてきたものです。この関係を、施主様一人ひとりの安心のために使い続けていきたいと思います。」

会社紹介

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/166364/table/19_3_ca2f717ca48537a40eb865e140566090.jpg?v=202603241051 ]【主な実績】

・ハウスメーカーの公式アンバサダー第1号

・ヤマト住建唯一の専属アドバイザー兼公式トップアンバサダー

・ヤマト住建初の協賛オフ会主催（130名以上が参加、第2回では170名以上参加予定）

・ヤマト住建オープンセレモニー参加

・ヤマト住建と共同でInstagramライブ開催