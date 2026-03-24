【JPC】AI×2Dアニメーション動画制作サービスのご案内

株式会社ジェー・ピー・シー

広告制作×媒体運用をワンストップで提供する株式会社ジェー・ピー・シー（本社：京都市下京区、代表：山本 修司）が新たにリリースする【AI×2Dアニメーション動画制作サービス】。

【サービスURL：https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/ai-2d-animation/ 会社URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/】

生成AIを活用した2Dアニメーション動画の制作から、撮影、広告運用、SNS投稿を一貫して対応し、効果的なプロモーションを行います。

AI×2Dアニメーション動画で、アニメ制作をもっと身近に

アニメーション動画は、商品PR、サービス紹介、採用活動など幅広いシーンで活用が広がっています。

しかし従来のアニメ制作では、専門的なアニメーターの手配や長い制作期間、高額な制作費用が課題となり、導入を見送るケースも少なくありませんでした。

JPCでは、生成AIの最新技術を活用することで、イラストや画像、写真などの素材データをもとに、キャラクターの動きや表情を自動生成。

映像制作のプロがフレーム構成やエフェクトを調整することで、従来よりも効率的かつ柔軟に、商用利用にも対応した高品質なアニメ動画を制作します。

▼サイトでサンプル動画を公開中！

AIで2Dアニメ動画を制作する3つのスタイル・手法

サイトで動画を見る ＞ :https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/ai-2d-animation/1.完全AI生成―イラスト作成から動画化まで一気通貫―

お客様のイメージをもとに、生成AIでキャラクターイラストからアニメーション動画までを自動生成します。

2.写真・画像から変換―実写素材を親しみやすい2Dアニメ化―

人物写真や商品画像をAIでアニメーション化し動かします。実写の情報量を活かしつつ、SNSや広告に適した映像表現が可能です。

3.既存素材の活用―愛着あるキャラクターをそのまま動かす―

既存のキャラクターイラストを活用し、AIで動きや表情を付与することでアニメ動画に展開します。

AIアニメーション動画の制作会社としてJPCが選ばれる理由

1. 生成AI特有の破綻や違和感を、プロの映像クリエイターが商用クオリティへ修正

生成AIが出力したアニメーションに対し、映像制作のプロが動きやフレーム、全体のバランスを調整。AIのスピードを活かしながら、広告や企業用途にも安心して使える品質に仕上げます。

2. 企画・構成・シナリオ設計まで対応するキャラクター動画作成力

単なるアニメ生成にとどまらず、目的やターゲットに合わせた企画・構成・シナリオ設計から一貫して対応。キャラクターの役割や見せ方まで設計し、ストーリー性のある動画を制作します。

3. 自社撮影スタジオによる実写映像と生成AI技術の高度な融合

東京・京都に自社スタジオを保有し、実写映像と生成AIによる2Dアニメーションを組み合わせた映像表現が可能です。人物撮影や商品映像とアニメを自然に融合させ、表現の幅を広げます。

4. プロのナレーター・キャラクター声優のキャスティングに対応

AI音声に不安がある場合でも、プロのナレーターやキャラクター声優を起用した音声収録に対応。映像の世界観に合わせた声の演出で、完成度の高いアニメ動画を制作します。

5. 動画広告・SNS運用まで見据えた動画マーケティングを支援

制作したアニメーション動画を、動画広告やSNS運用、YouTube活用まで見据えて設計。映像制作とマーケティングの両面から、成果につながる活用をサポートします。

AI×2Dアニメーション動画の制作費用・料金プラン

JPCでは、AI×2Dアニメーション動画制作3つのプランをご用意しています。

プラン以外のご要望もお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。

詳細を見る :https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/ai-2d-animation/

AI×2Dアニメーション動画制作のご依頼はJPCにお任せください

JPCなら、アニメ制作の時間と人件費を大幅削減し、コストダウンを実現。

キャラクターが動くことで、リッチで印象的な表現が可能になり、既存イラストを活用したSNS動画展開も効率的に行えます。

生成AIに対して社内コンプライアンス上の懸念があるお客様には、社内のイラストレーターがオリジナルキャラクターを制作します。

アニメーションのプロセスのみをAIで自動生成することで、効率化と著作権懸念を払拭いたします。

お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/contact/