【JPC】AI×2Dアニメーション動画制作サービスのご案内
広告制作×媒体運用をワンストップで提供する株式会社ジェー・ピー・シー（本社：京都市下京区、代表：山本 修司）が新たにリリースする【AI×2Dアニメーション動画制作サービス】。
【サービスURL：https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/ai-2d-animation/ 会社URL：https://www.jpc-ltd.co.jp/】
生成AIを活用した2Dアニメーション動画の制作から、撮影、広告運用、SNS投稿を一貫して対応し、効果的なプロモーションを行います。
AI×2Dアニメーション動画で、アニメ制作をもっと身近に
アニメーション動画は、商品PR、サービス紹介、採用活動など幅広いシーンで活用が広がっています。
しかし従来のアニメ制作では、専門的なアニメーターの手配や長い制作期間、高額な制作費用が課題となり、導入を見送るケースも少なくありませんでした。
JPCでは、生成AIの最新技術を活用することで、イラストや画像、写真などの素材データをもとに、キャラクターの動きや表情を自動生成。
映像制作のプロがフレーム構成やエフェクトを調整することで、従来よりも効率的かつ柔軟に、商用利用にも対応した高品質なアニメ動画を制作します。
▼サイトでサンプル動画を公開中！
サイトで動画を見る ＞ :
https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/ai-2d-animation/
AIで2Dアニメ動画を制作する3つのスタイル・手法
1.完全AI生成
―イラスト作成から動画化まで一気通貫―
お客様のイメージをもとに、生成AIでキャラクターイラストからアニメーション動画までを自動生成します。
2.写真・画像から変換
―実写素材を親しみやすい2Dアニメ化―
人物写真や商品画像をAIでアニメーション化し動かします。実写の情報量を活かしつつ、SNSや広告に適した映像表現が可能です。
3.既存素材の活用
―愛着あるキャラクターをそのまま動かす―
既存のキャラクターイラストを活用し、AIで動きや表情を付与することでアニメ動画に展開します。
AIアニメーション動画の制作会社としてJPCが選ばれる理由
1. 生成AI特有の破綻や違和感を、プロの映像クリエイターが商用クオリティへ修正
生成AIが出力したアニメーションに対し、映像制作のプロが動きやフレーム、全体のバランスを調整。AIのスピードを活かしながら、広告や企業用途にも安心して使える品質に仕上げます。
2. 企画・構成・シナリオ設計まで対応するキャラクター動画作成力
単なるアニメ生成にとどまらず、目的やターゲットに合わせた企画・構成・シナリオ設計から一貫して対応。キャラクターの役割や見せ方まで設計し、ストーリー性のある動画を制作します。
3. 自社撮影スタジオによる実写映像と生成AI技術の高度な融合
東京・京都に自社スタジオを保有し、実写映像と生成AIによる2Dアニメーションを組み合わせた映像表現が可能です。人物撮影や商品映像とアニメを自然に融合させ、表現の幅を広げます。
4. プロのナレーター・キャラクター声優のキャスティングに対応
AI音声に不安がある場合でも、プロのナレーターやキャラクター声優を起用した音声収録に対応。映像の世界観に合わせた声の演出で、完成度の高いアニメ動画を制作します。
5. 動画広告・SNS運用まで見据えた動画マーケティングを支援
制作したアニメーション動画を、動画広告やSNS運用、YouTube活用まで見据えて設計。映像制作とマーケティングの両面から、成果につながる活用をサポートします。
AI×2Dアニメーション動画の制作費用・料金プラン
JPCでは、AI×2Dアニメーション動画制作3つのプランをご用意しています。
プラン以外のご要望もお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。
詳細を見る :
https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/service/ai-2d-animation/
AI×2Dアニメーション動画制作のご依頼はJPCにお任せください
JPCなら、アニメ制作の時間と人件費を大幅削減し、コストダウンを実現。
キャラクターが動くことで、リッチで印象的な表現が可能になり、既存イラストを活用したSNS動画展開も効率的に行えます。
生成AIに対して社内コンプライアンス上の懸念があるお客様には、社内のイラストレーターがオリジナルキャラクターを制作します。
アニメーションのプロセスのみをAIで自動生成することで、効率化と著作権懸念を払拭いたします。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら :
https://www.jpc-ltd.co.jp/movie/contact/