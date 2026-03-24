2025年度『Metro Ad Creative Award』 グランプリ作品決定！
株式会社メトロアドエージェンシー（本社：東京都港区、代表取締役社長：川田博之）は、このたび、2025年度の公募型広告賞「Metro Ad Creative Award」のグランプリをはじめとした、各賞受賞作品を発表しました。
特設サイトURL：https://maca.sendenkaigi.com
公式 X URL：https://X.com/Metr0adAward
公式 Instagram URL：https://www.instagram.com/metroadcreativeaward/
■グランプリ作品
（グラフィック部門）
課題 サラヤ株式会社
55周年を迎えるヤシノミ洗剤のコンセプトを多くの人に伝えられる広告
活用媒体 中づりポスター
作品名 やさしさは、目に見えない。（電車編）
受賞者 塚本 薫 会社員
河合 玲菜 会社員
（プランニング部門）
課題 茨城県常総市役所
常総市の「なんか、いいかも。」を思わず誰かに教えたくなる広告
活用場所 駅構内
作品名 常総映画廊
受賞者 永井 志帆 株式会社博報堂
緑川 恵 株式会社博報堂
（デジタルサイネージ部門）
課題 味の素AGF株式会社
「ブレンディ(R)」マイボトルスティックを使ってみたくなる広告
活用媒体 渋谷55ストリートビジョン
作品名 その10秒で
受賞者 後藤 真采 東京デザイナー・アカデミー
※その他受賞作品は特設サイトにてご覧いただけます。
■「Metro Ad Creative Award」概要
本アワードでは、交通メディアを題材として新たな価値を創出する表現やアイディアを、グラフィック部門、プランニング部門、デジタルサイネージ部門の3部門で募集。メディアの特性を捉え、鉄道を利用される多くの方々に効果的にメッセージを届けるアイディアを選出し、表彰いたします。
【部門】
〈グラフィック部門〉
活用メディア：中づりポスター
フォーマット：ポスターデザイン（天地364mm×左右1,030mm/ PDF形式）
協賛企業（順不同）：株式会社ニチレイフーズ、シチズン時計株式会社、サラヤ株式会社、株式会社スーパーホテル、カンロ株式会社
審査員（順不同・敬称略）：えぐちりか（アートディレクター ／ アーティスト）、尾形 真理子（株式会社Tang クリエイティブディレクター／コピーライター）、武山 範洋（アートディレクター ／ プランナー）、宇佐美 雅俊（TBWA HAKUHODO Senior Creative Director）
〈プランニング部門〉
活用メディア：駅構内
フォーマット：企画書（A4ヨコ10枚以内/PDF形式）
協賛企業（順不同）：株式会社ニチレイフーズ、味の素AGF株式会社、茨城県常総市役所、株式会社 三菱UFJ フィナンシャル・グループ
審査員（順不同・敬称略）：木村 健太郎（博報堂 執行役員 ／ インターナショナル チーフクリエイティブオフィサー 博報堂ケトル ファウンダー）、関谷“アネーロ”拓巳 （ECD 地球中心デザイン研究所 ／ TBWA HAKUHODO Activation Director）、長田 新子（一般社団法人渋谷未来デザイン 理事・事務局長）、小林 大地（The Breakthrough Company GO Creative Director）
〈デジタルサイネージ部門〉
活用メディア：渋谷55ストリートビジョン
フォーマット：動画（音声無し・15/30/45/60秒・MP4形式）・企画書（任意）
協賛企業（順不同）：ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社、サラヤ株式会社、味の素AGF株式会社、株式会社スーパーホテル
審査員（順不同・敬称略）：藤井 亮（映像作家 ／ クリエイティブディレクター）、市川 晴華（CHOCOLATE Inc. プランナー ／ クリエイティブディレクター）
【各賞】
〈全部門共通〉
・グランプリ（各部門1点）
・準グランプリ（各部門1点）
・メトロアド賞（各部門1点）
・コンセプト・クラフト賞（各部門1点）
・協賛企業賞（協賛企業数分）
【受賞作品発表】
特設サイトにて発表。
また、東京メトロ線を活用した「ギャラリートレイン」、駅構内サイネージにて受賞作品を展示予定です。
※掲載予定：2026年5月頃