「わが子の教育」と「会社の事業承継」を一体設計する、社長のための『出口戦略』セミナーを4月4日に開催

Avalon Consulting株式会社

国内外の名門大学入試や一流企業就職を支援するホワイトアカデミー（Avalon Consulting株式会社、東京都新宿区、代表：竹内健登）は、Midas Minds LLC（代表：八乙女暁）と共同で、経営者を対象とした特別オンラインセミナー「社長のための出口戦略：子どもの教育とビジネス設計の融合」を開催いたします。

本セミナーでは、経営者にとっての最重要テーマである「次世代への教育投資」と「企業の事業承継」を別個のものとしてではなく、一つの「一体の設計」として捉えた出口戦略について、体系的に解説します。

開催背景｜経営者が直面する親子二代の出口戦略の必要性

「わが子の将来」と「会社の未来」。

経営者にとってこれらは切り離せない課題でありながら、両方を包括的かつ同時に学べる機会は他にありません。

近年、大学受験は「戦略設計型」へと移行しており、国内の総合型選抜や海外名門大学への進学には、早期からの緻密な進路設計が不可欠です。一方で、企業の存続には社長の属人性に依存しないビジネスモデルの構築と、円滑な事業承継の準備が求められています。

本セミナーは、親であり社長でもある方々に対し、教育と経営の両面から、家系と企業が長く繁栄し続けるための新たな視点と戦略を提供することを目的としています。

セミナーで得られること

本セミナーは二部構成で、以下のテーマを中心に解説します。

● 第一部：教育の出口戦略（講師：竹内健登）

・名門大学進学から一流企業就職へのロードマップ

・米国を中心とした海外名門大学進学の最新情報

・国内大学受験生の半分が利用する総合型選抜と推薦/帰国生入試のスケジュール

・勉強が苦手なお子様の教育の出口はどうすべきか

・親子で知っておきたい今狙い目の倍率が低いおすすめの難関大学・学部・学科

・事業承継や資産管理を見据えた就職戦略

・外資系企業や国内一流企業の就職環境と内定戦略

● 第二部：経営の出口戦略（講師：八乙女暁）

・会社の出口はたった３つ「承継」「売却」「廃業」

・後継者が継ぎたい会社・継ぎたくない会社の特徴

・企業投資ファンド視点の買いたい会社と絶対買いたくない会社

・なぜ社長のあなたが活躍するほど企業価値が低下するのか

・会社の管理をいまのうちにラクにするための３大戦略

・企業価値向上と承継しやすさを両立するために考えるべき２つのテーマ

講演者ご紹介

第一部講師：竹内 健登（たけうち けんと）

ホワイトアカデミーグループ創業者 教育の出口戦略アドバイザー

東京大学工学部卒。

富裕層家庭向けに子育ての「出口戦略」と進路設計を提供するホワイトアカデミーグループを創立・経営。年間約500名の家庭を支援し、120名の講師陣を統括する。

自身は受験時、倍率35倍の東京工業大学特別選抜入試と東京大学一般入試に合格し、国立大学のダブル合格を実現。英検1級・数検1級を保有。

10年以上にわたり教育指導に携わり、同社のカリキュラムを修了した生徒はこれまで全員が現役合格および志望企業へ内定。教育戦略の専門家として、ビジネス動画メディアPIVOTにも多数出演。

第二部講師：八乙女 暁（やおとめ さとる）

Midas Minds LLC 代表／米国公認会計士・資産デザイン(R)専門家

京都大学経済学部卒。

大手戦略コンサルティングファーム、企業投資ファンド（PEファンド）を経て独立。投資と組織化の力によりFIREを30歳で達成。

現在は、経営者が労働集約型モデルから脱却し、強みを正しく価値化できるビジネスの仕組みづくりに注力。多くの経営者の事業に関わりながら、長期的に続く事業構造を構築するための「ビジネス設計」を実践・支援している。

具体的には、ハイリスクの正社員に依存せず多数の在宅部隊で収益アップ・企業価値向上の実現や、自社ビジネスで培ったノウハウで広告からの安定集客導線を構築など、再現性の高いビジネス支援に携わってきた。

こんな方におすすめ

・事業承継を視野に入れ、お子様の最適な進路・教育戦略を模索している経営者

・国内・海外の名門大学進学ルートと、その先の就職・キャリア戦略を体系的に学びたい方

・社長の属人性に依存せず、次世代へ円滑に引き継げる事業構造を作りたい方

・勉強が苦手なお子様に対して、どのような「教育の出口」を用意すべきか悩んでいる方

開催概要

開催日時：2026年 4月 4日（土） 16時00分 ～ 17時30分

開催形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

申込方法

下記URLの申込フォームよりお申し込みください。

https://utg.midas-minds.com/page/uw1b34omCzae

運営：Avalon Consulting株式会社

就活塾ホワイトアカデミー、総合型選抜専門の対策塾ホワイトアカデミー高等部、海外大学進学塾U-LABOの3本を中心事業とし、高等教育機関の入口から出口まで一貫してサポート。

特にホワイトアカデミー高等部は志望校の合格を保証する総合型選抜・推薦入試対策塾であり、2022年度は志望校合格率100%を達成。創業以来の合格率は98%(※カリキュラムを消化した方が対象)。

また、U-LABOではUCLAやUCBを含むカリフォルニア大学への進学率100%を誇り、多くの富裕層家庭のサポートを行なっている。