【アンバサダーに本田紗来さんを起用】放射冷却素材「Radi-Cool」採用の晴雨兼用シリーズを販売中

株式会社ニフティカラーズ

株式会社ニフティカラーズ（本社：東京都墨田区）は、応援購入サービス「Makuake」で2月に目標金額1,765％を達成した放射冷却素材「Radi-Cool」採用の晴雨兼用シリーズを展開しています。

当プロジェクトでは「オートマティック耐風ミニ58」が268人のサポーターから総額1,765,590円の応援購入を集めました。

また、炎天下30分間の照射試験において頭部表面温度の上昇を最大－37.1℃抑制する結果を確認し高い遮熱効果があることを実証しています。

2026アンバサダーには、モデルとしてご活躍されている本田紗来さんを起用しています。

■ 商品ラインナップ

バンブーハンドルが上品、長傘としても使える2WAY仕様

ラディクール遮光2段ミニ \5,500(税込)(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f7ffb7a32b00018577e2) サイズ：50cm 価格： カラー：Off White / Gray / Beige / Pink

親骨55cmのユニセックスサイズの耐風折りたたみ傘

ラディクール遮光耐風ミニ55 \5,280円(税込)(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f7fdb7a32b00018577ba) サイズ：55cm カラー：Off White / Gray / Beige / Pink

Makuakeで目標1,765％を達成、風速15m/s対応した耐風自動開閉傘

ラディクール遮光オートマティック耐風ミニ58 \6,600(税込)(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f804b7a32b0001857849) サイズ：58cm カラー：Off White / Gray / Beige / Pink

直径115cmの耐風仕様のビッグサイズ

ラディクール遮光耐風ミニ65 \6,600(税込)(https://niftycolors.stores.jp/items/6976f804b7a32b0001857852) サイズ：65cm 6,600円(税込) カラー：Off White / Gray / Beige

まるで日傘をかぶっているような、シェード付きシンプルハット

ラディクールサンシェードUVレインハット \5,500円(税込)(https://niftycolors.stores.jp/items/69952bc1a3990714b097539a) サイズ：頭周り約56～59cm カラー：Gray / Beige

開発背景

近年、夏の猛暑は年々深刻化しており、紫外線や高温による健康リスクへの関心が高まっています。

従来「日傘は女性向け」というイメージが強い商品でしたが、近年では男性や若年層にも使用が広がり、性別や年代を問わない暑さ対策アイテムとして市場が拡大しています。

同社は、電力などのエネルギーを使用せずに熱を外部へ逃がす放射冷却技術を応用した『Radi-Cool（ラディクール）』HCシリーズ生地を採用。紫外線や熱中症対策としてユニセックスに対応した日傘4型と、自転車など日傘が使えないシーンでも活躍するシェードが取り外せるハットを展開しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=706Y87tfUXs ]

■ 放射冷却素材「Radi-Cool」の特長

当「Radi-Cool」は電力などのエネルギーを使わず、受けた熱を効率的に放出することで温度上昇を抑える放射冷却素材を応用した素材で炎天下でも快適な使用感を実現します。

マネキンを用いたサーモグラフィー検証では、炎天下で30分間照射後、傘不使用時と比較して頭部表面温度の上昇を最大－37.1℃抑制する結果が確認されています。

※試験条件による結果であり、使用環境によって異なります。

マネキン頭部サーモグラフィー

■ 高い遮光性・遮熱性

遮光率100％（JIS L 1055 A法）

紫外線遮蔽率100％（JIS L 1925）

近赤外線99.9％カット

遮熱率62～67％（公的検査機関試験結果）

※いずれも生地単体での測定値であり、製品全体の性能を保証するものではありません。

一般的な遮光生地とラディクール素材（放射冷却）の違い

■ 晴雨兼用・耐風構造

当シリーズは晴雨兼用仕様で、耐水圧18,000mm以上のはっ水・防水機能を備えています。

また、太径グラスファイバー骨を採用し、風速15m/sの耐風試験に合格しています。(オートマティック耐風ミニ58)

2026 ブランドアンバサダー 本田紗来さん

2007年4月4日生まれ、京都府出身。O型。

オスカープロモーション所属。

本田三姉妹の末っ子として、幼少期よりフィギュアスケートに親しむ。姉の影響もあり、3歳からモデルとしてCMなどに出演。2019年、オランダ・ハーグで開催された国際大会「チャレンジカップフィギュア2019」ノービスA女子で優勝。

2025年6月号より、ファッション雑誌『Ray』専属モデルとしてデビュー。現在、TV、CMなど多方面で活躍中。

【SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/sara_honda0404/?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@sara_honda

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IlhXLjh8Ngg ]

販売先

PLAZA(一部店舗)、株式会社ハンズ(一部店舗)、株式会社ロフト(一部店舗)

自社オンラインショップ

・自社HP https://niftycolors.com/

・楽天 https://www.rakuten.co.jp/niftycolors/



公式SNS

HP https://niftycolors.com/

Instagram https://www.instagram.com/niftycolors/?hl=ja

Twitter https://twitter.com/niftycolors

FACEBOOK https://www.facebook.com/niftycolorsnew

＜会社概要＞

社名 ： 株式会社ニフティカラーズ

本社所在地： 東京都墨田区本所１-３０ー９

事業内容： 洋傘の企画・卸

URL：https://niftycolors.com/



＜お問い合わせ先はこちら＞

電話番号：03-5611-6911

E-mail:kubota@niftycolors.com

担当：久保田睦央