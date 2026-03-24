“錯覚級”涙袋を、誰でも簡単に。整形アイドル・轟ちゃんプロデュース「hyalme（ひあるみー）」誕生
STORiiY株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：渡辺真大）は、整形アイドルとして圧倒的な支持を集める轟ちゃんをプロデューサーに迎えた新コスメブランド「hyalme（ひあるみー）」をローンチいたします。
第一弾商品として、「涙袋ツインペンシル」を2026年4月1日（水）より全国発売いたします。
ブランドコンセプト
「唯一整形していない涙袋から生まれた、リアルなこだわり。」
YouTube登録者数約90万人、全SNS総フォロワー150万人以上。
自身の整形総額は1,300万円以上と公言する轟ちゃん。
そんな彼女が“唯一整形していないパーツ”が涙袋。
だからこそ、メイクでどこまで自然に・どこまで盛れるかを徹底研究。
本ブランドは、“錯覚級の仕上がりをメイクで叶える”ことをコンセプトに誕生。プロデューサーである轟ちゃん自身のリアルな経験と美意識を反映し、誰でも簡単に“盛れる”アイテムを展開してまいります。
「求めていたぷっくり感を、メイクで。」
それを叶えるために誕生したのが、hyalmeです。
商品詳細
錯覚級！涙袋ツインペンシル（税込1,980円）
轟ちゃんこだわりの整形級の涙袋が、簡単に描けるデュアルペンシル。両サイド繰り出し式のソフトペンシルタイプです。
■ 特徴
POINT1：ベースメイクの上からスーッと描ける
やわらかな描き心地で、肌に引っかからずなめらかにフィット。
POINT2：発色づくり×よれない密着
白浮きせず、自然に馴染みながらぷっくり感※1を演出。
POINT3：程よくぼかせる設計で失敗しづらい
濃くなりすぎず、初心者でも調整しやすい絶妙なテクスチャー。
※1 メイクアップ効果による
カラー展開
■ 涙袋ツインペンシル ぷっくりピンク
しっかり盛れるぷくぷく涙袋を叶える「涙袋ツインペンシル ぷっくりピンク」
ハイライトペンシル部分のピンクカラーが涙袋を作り、影ペンシルのモーヴカラーが目元を強調し、ぷくっとした立体感のある仕上がりに。
血色感ある色味が、よりボリューム感のある涙袋に。
■涙袋ツインペンシル ナチュラルベージュ
どんなメイクにもなじむ涙袋を叶える「涙袋ツインペンシル ナチュラルベージュ」
ハイライトペンシル部分の立体感ベージュが涙袋を作り、影ペンシルのナチュラルブラウンカラーが目元を強調し、ぷくっとした立体感のある仕上がりに。
影と光のバランスで、より立体的な涙袋を演出できます。
轟ちゃんプロフィール
YouTube登録者数約90万人。
全SNS総フォロワー数150万人以上を誇る整形アイドル。
自身の整形総額は1,300万円以上を公表し、そのリアルな発信で若年層を中心に圧倒的支持を獲得。
「唯一整形していない涙袋」へのこだわりから、本プロジェクトを始動。
発売日・取り扱い店舗
■2026年4月1日～ 先行発売
全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）／ 全国のPLAZA（一部店舗を除く）
Amazon／Qoo10／楽天
■ 2026年5月1日～
全国のアインズアンドトルぺ（一部店舗を除く）／その他
ブランド公式サイト
■ 公式Instagram https://www.instagram.com/hyalme_official/(https://www.instagram.com/hyalme_official/)
■ 公式X https://x.com/hyalme_official(https://x.com/hyalme_official)
SNSアカウント
■ 轟ちゃん公式Youtube https://www.youtube.com/@todoroki_sk(https://www.youtube.com/@todoroki_sk)
■ 轟ちゃん公式Instagram https://www.instagram.com/todoroki.sk/(https://www.instagram.com/todoroki.sk/)
■ 轟ちゃん公式TikTok https://www.tiktok.com/@todoroki_sk(https://www.tiktok.com/@todoroki_sk)
■ 轟ちゃん公式X https://x.com/todoroki_sk(https://x.com/todoroki_sk)
企業情報
社名：STORiiY株式会社
所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F
代表取締役：渡辺 真大
HP：https://storiiy.com/(https://storiiy.com/)
MAIL：info@storiiy.com
TEL：050-5358-6065