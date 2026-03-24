“錯覚級”涙袋を、誰でも簡単に。整形アイドル・轟ちゃんプロデュース「hyalme（ひあるみー）」誕生

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STORiiY株式会社

STORiiY株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：渡辺真大）は、整形アイドルとして圧倒的な支持を集める轟ちゃんをプロデューサーに迎えた新コスメブランド「hyalme（ひあるみー）」をローンチいたします。
第一弾商品として、「涙袋ツインペンシル」を2026年4月1日（水）より全国発売いたします。







ブランドコンセプト

「唯一整形していない涙袋から生まれた、リアルなこだわり。」


YouTube登録者数約90万人、全SNS総フォロワー150万人以上。
自身の整形総額は1,300万円以上と公言する轟ちゃん。


そんな彼女が“唯一整形していないパーツ”が涙袋。
だからこそ、メイクでどこまで自然に・どこまで盛れるかを徹底研究。


本ブランドは、“錯覚級の仕上がりをメイクで叶える”ことをコンセプトに誕生。プロデューサーである轟ちゃん自身のリアルな経験と美意識を反映し、誰でも簡単に“盛れる”アイテムを展開してまいります。


「求めていたぷっくり感を、メイクで。」
それを叶えるために誕生したのが、hyalmeです。


商品詳細



錯覚級！涙袋ツインペンシル（税込1,980円）



轟ちゃんこだわりの整形級の涙袋が、簡単に描けるデュアルペンシル。両サイド繰り出し式のソフトペンシルタイプです。


■ 特徴


POINT1：ベースメイクの上からスーッと描ける
やわらかな描き心地で、肌に引っかからずなめらかにフィット。


POINT2：発色づくり×よれない密着
白浮きせず、自然に馴染みながらぷっくり感※1を演出。


POINT3：程よくぼかせる設計で失敗しづらい
濃くなりすぎず、初心者でも調整しやすい絶妙なテクスチャー。


※1 メイクアップ効果による



カラー展開


■ 涙袋ツインペンシル　ぷっくりピンク

しっかり盛れるぷくぷく涙袋を叶える「涙袋ツインペンシル　ぷっくりピンク」


ハイライトペンシル部分のピンクカラーが涙袋を作り、影ペンシルのモーヴカラーが目元を強調し、ぷくっとした立体感のある仕上がりに。


血色感ある色味が、よりボリューム感のある涙袋に。






■涙袋ツインペンシル　ナチュラルベージュ

どんなメイクにもなじむ涙袋を叶える「涙袋ツインペンシル　ナチュラルベージュ」


ハイライトペンシル部分の立体感ベージュが涙袋を作り、影ペンシルのナチュラルブラウンカラーが目元を強調し、ぷくっとした立体感のある仕上がりに。


影と光のバランスで、より立体的な涙袋を演出できます。








轟ちゃんプロフィール


YouTube登録者数約90万人。


全SNS総フォロワー数150万人以上を誇る整形アイドル。
自身の整形総額は1,300万円以上を公表し、そのリアルな発信で若年層を中心に圧倒的支持を獲得。


「唯一整形していない涙袋」へのこだわりから、本プロジェクトを始動。






発売日・取り扱い店舗

■2026年4月1日～　先行発売


全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）／ 全国のPLAZA（一部店舗を除く）


Amazon／Qoo10／楽天


■ 2026年5月1日～


全国のアインズアンドトルぺ（一部店舗を除く）／その他


ブランド公式サイト

■ 公式Instagram　https://www.instagram.com/hyalme_official/(https://www.instagram.com/hyalme_official/)


■ 公式X https://x.com/hyalme_official(https://x.com/hyalme_official)


SNSアカウント

■ 轟ちゃん公式Youtube　https://www.youtube.com/@todoroki_sk(https://www.youtube.com/@todoroki_sk)


■ 轟ちゃん公式Instagram　https://www.instagram.com/todoroki.sk/(https://www.instagram.com/todoroki.sk/)


■ 轟ちゃん公式TikTok　https://www.tiktok.com/@todoroki_sk(https://www.tiktok.com/@todoroki_sk)


■ 轟ちゃん公式X　https://x.com/todoroki_sk(https://x.com/todoroki_sk)


企業情報

社名：STORiiY株式会社


所在地：東京都渋谷区神南1丁目19-4 日本生命渋谷アネックス7F


代表取締役：渡辺 真大


HP：https://storiiy.com/(https://storiiy.com/)


MAIL：info@storiiy.com


TEL：050-5358-6065