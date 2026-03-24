株式会社RiLiSh、「初回来店の不安解消と体験実態調査レポート(2026)」を発表

株式会社RiLiSh

株式会社RiLiSh（本社：東京都港区、代表取締役：瀧本琢真）は、エステサロン・美容クリニックのフェイシャル施術における初回来店時の不安、情報収集行動、カウンセリング体験、施術後の不安変化、継続意向などを多角的に把握した「初回来店の不安解消と体験実態調査レポート(2026)」を公開いたしました。

本調査は、全国のエステサロン・美容クリニックでフェイシャル施術経験があり、初回来店時に不安を感じた女性（20～50代中心）を対象に実施し、「初回来店前に何を恐れ」「どのように情報収集し」「カウンセリングや施術をどう評価し」「不安がどう変化したか」を体系的に整理しています。

■調査レポート

初回来店の不安解消と体験実態調査レポート(2026)(https://floraskin.jp/media/wp-content/uploads/2026/03/%E5%88%9D%E5%9B%9E%E6%9D%A5%E5%BA%97%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%AE%89%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%A8%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88.pdf)

■まとめ（エグゼクティブサマリ）

本調査では、初回来店前の不安の大きさが10点満点中平均6.7点と高く、7～8点帯に集中していることが明らかになりました。不安の内容は「ダウンタイム（赤み・腫れ等）」（22.6%）・「効果が出るかわからない」（21.7%）・「料金が不透明」（18.3%）が上位を占め、この三大不安が初回来店の最大の障壁となっています。不安ごとの施術後の軽減率を見ると、料金の不安は76.2%が軽減される一方、効果への不安は60.0%、勧誘への不安は54.5%にとどまっており、効果の可視化と勧誘なし宣言が特に重要であることがわかりました。

不安解消のための事前行動はGoogle検索が5割超で最多、クリニック公式HPが約4割と続き、「Google検索→公式HP→SNS」の3ステップが標準的な情報収集パターンです。事前に2～3個の行動をとった人の不安軽減率が72.2%と最も高く、何もしなかった人（64.7%）だけでなく4個以上調べた人（66.7%）も下回っていることから、情報の「ちょうどいい量」が存在する可能性が示されました。不安解消に最も役立った情報源は「口コミ・体験談」（32.2%）が突出しており、「ビフォーアフター写真・動画」（15.7%）と合わせると約48%を占めています。

来店の決め手と施術後の満足度の関係を見ると、症例写真を見て来店した人の満足度が8.2点と突出して高く、口コミ経由が7.1点である一方、初回限定価格がきっかけの人は6.1点にとどまりました。「何を見て来店したか」が満足度を大きく左右することが示されており、価格訴求よりも症例写真・ビフォーアフター中心の集客が、長期的に通い続ける顧客の獲得につながると考えられます。

カウンセリング体験については、「ある程度は相談できた」が61.7%で最多であるものの、「十分に相談できた」は20.9%にとどまっています。カウンセリングの充実度と総合満足度には明確な連動が見られ、「十分に相談できた」人の満足度は8.0点、「あまり相談できなかった」人は5.6点と2.4点もの差がついていました。説明を求める内容は「施術の流れ」「期待できる効果と限界」「料金の内訳」「ダウンタイム」「痛みの程度」が上位5項目に僅差で並んでおり、これらを網羅した説明体制の整備が満足度向上の鍵となっています。

施術前後の不安変化については、「かなり軽減された」（56.5%）＋「ほぼすべて解消された」（12.2%）で約69%が不安の軽減を実感しています。本調査の最大の発見は、事前に最も恐れられていた「ダウンタイム」が、「杞憂だった不安」でもトップに挙がっている点です。ダウンタイムを最大の不安と回答した人のうち57.7%が「実際は短かった」と回答しており、最も大きかった不安が最も杞憂になりやすいという構造が明らかになりました。さらに不安がどれだけ解消されたかで、その後の行動に劇的な差が生まれています。不安が「ほぼ解消」された人は継続率85.7%・推薦率92.9%であるのに対し、「変わらなかった」人は継続率33.3%・推薦率33.3%にとどまっており、不安解消の深さが継続通院と口コミの発生を直接左右することが確認されました。

初回施術の総合満足度は平均6.9点で、7～9点帯に約58%が集中しています。約60%が「もっと早く行けばよかった」と回答しており、適度に不安を感じていた人（6～7点）ほどこの傾向が強い（66.1%）ことから、不安を抱えながらも一歩踏み出した人が最も大きな満足を得ている構造が読み取れます。来店のハードルを下げるサービスとしては「料金シミュレーター」（22.7%）が最多で、「初回限定価格」「施術動画の事前公開」（各17.4%）が続きました。また「体験者の○%が不安は杞憂だったと回答」のようなデータがあれば来店を検討しやすくなると答えた人は約77%に達しており、体験者データを活用したコンテンツ発信が初回来店の促進に直結することが裏付けられました。

■調査概要

調査手法：インターネットアンケート調査（ユニーリサーチ利用）

調査対象：エステサロン等で施術経験があり、初回来店時に不安を感じた女性（20～50代中心）

調査期間：2026年3月

有効回答数：115件

■会社概要

会社名：株式会社RiLiSh

所在地：東京都港区港南2丁目16－1 品川イーストワンタワー4階

代表者：代表取締役 瀧本琢真

URL：https://rilish.co.jp/

■美容エステ事業概要

株式会社RiLiShは、美容エステブランド「florasKIN（フロラスキン）」を運営しています。

「菌活美肌」をコンセプトに、肌本来の力を引き出す独自メソッドを採用し、 毛穴洗浄・ピーリング・水光注射などの最新美容を提供しています。

公式サイト：https://floraskin.jp/

コラム：https://floraskin.jp/media/