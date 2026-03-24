【新発売】夏の頭皮、夜にすっきり整える。HUE Night Care AURORA FROSTを2026年4月22日に新発売。

―コンシューマーインサイト

株式会社ナンバースリー

世界的に睡眠の質は課題となっており、「十分に眠れていない」と感じる成人は67％、平均睡眠時間は6.8時間と推奨される8時間を下回っています。※１ さらに日本の夏は高温化が進み、2025年夏（6-8月）は平年差＋2.36℃と過去最高を記録。※２ “夏の寝苦しさ”は、私たちにとって身近な課題となっています。

※1 池田物産株式会社：LUCASMEYER社REGINIGHIT原料資料より引用

※2 気象庁「日本の季節平均気温（日本平均）」のデータより引用

―いま「夏の頭皮ケア」が選ばれる理由

・頭皮ケアは“特別なケア”から、毎日のルーティンへ。

・香りや体感を重視するウェルビーイング志向が、選択基準を変えている。

・高温多湿化する日本の夏において、“季節適応型ケア”の需要が拡大している。

暑さや湿度に振り回されるのではなく、コンディションを整えながら夏を過ごす。そのためのケアが、今、必要とされています。

―オーロラフロスト3つのポイント

１. 優眠美容 一日の終わりを穏やかに

REMNIGHT(R)※3 配合。心と身体をやさしく整え、明日への穏やかな休息へ。

２. 爽快整肌 夜を、澄ませる

メントール※4 やユーカリ※5 由来の穏やかなクール感。夏のムレ感・ベタつきを、すっきり整える。

３. カラーケア 澄ませながら、守る

爽快感と、カラーケアを両立。美しさ、つづく。

※3 エモリエント成分（ラバンデュラハイブリダエキス、ティーツリー葉油）

※4 冷感成分

※5 ユーカリ葉油（着香成分）

―ラインナップ

ナンバースリーヒュウ ナイトケア オーロラフロスト クレンズ

300mL/500mL/詰替容器（ポンプ付き）※6

メントール※4 の爽快感で夏の悩みにアプローチ。

カラーケアも同時にかなえます。

ナンバースリーヒュウ ナイトケア オーロラフロスト マスク

300g/500g/詰替容器（ポンプ付き）※6

メントール※4 の爽快感で夏の悩みにアプローチ。

潤いを与えながら頭皮と髪をすこやかに整え、カラー後の髪も美しく保ちます。

ナンバースリーヒュウ ナイトケア オーロラフロスト スミ

500g

外的環境による乾燥から頭皮を守り、すこやかな状態を保ちます。

乾燥しがちな頭皮と髪に潤いを与え、コンディションを整えます。

※6 詰替容器（ポンプ付き）は初回限定提供

―環境への取り組み

HUE Night Care AURORA FROST嵌合容器はHUE Mirai※7 やMoonveilと同じカーボンキャプチャー素材を採用。

単発導入ではなく、CNMP※8 に基づく水平展開。

容器も、気候適応へ。

※7 ナンバースリーヒュウ ミライ＜医薬部外品＞染毛剤／第1剤

※8 Carbon Neutrality Management Plan／ナンバースリー独自のカーボン管理体制

排出量を減らす会社から、炭素を設計する会社へ。

毎日のケアが、地球をまもるアクションへ。

□ナンバースリー カーボンニュートラル レポート(https://catalog.no3.co.jp/view/221628652/)

□ナンバースリー エグゼクティブサマリー(https://catalog.no3.co.jp/view/222167582/)

□SGS ISO 14068-1認証(https://catalog.no3.co.jp/view/221271435/)

■ナンバースリー公式オンラインショップ WELLBEING EC ONLINE

https://ec.no3.co.jp/shop/default.aspx

そのほかご契約に関しては取り扱い代理店さま、または当社営業部までお問い合わせをお願いいたします。

ご不明点がございましたら、下記問い合わせページよりお問い合わせくださいませ。

https://ec.no3.co.jp/shop/contact/contact.aspx

株式会社ナンバースリーの製品は全てヘアサロン専売商品です。