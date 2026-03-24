【新発売】夏の頭皮、夜にすっきり整える。HUE Night Care AURORA FROSTを2026年4月22日に新発売。

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株式会社ナンバースリー


―コンシューマーインサイト

世界的に睡眠の質は課題となっており、「十分に眠れていない」と感じる成人は67％、平均睡眠時間は6.8時間と推奨される8時間を下回っています。※１ さらに日本の夏は高温化が進み、2025年夏（6-8月）は平年差＋2.36℃と過去最高を記録。※２ “夏の寝苦しさ”は、私たちにとって身近な課題となっています。


※1 池田物産株式会社：LUCASMEYER社REGINIGHIT原料資料より引用


※2 気象庁「日本の季節平均気温（日本平均）」のデータより引用


―いま「夏の頭皮ケア」が選ばれる理由

・頭皮ケアは“特別なケア”から、毎日のルーティンへ。


・香りや体感を重視するウェルビーイング志向が、選択基準を変えている。


・高温多湿化する日本の夏において、“季節適応型ケア”の需要が拡大している。



暑さや湿度に振り回されるのではなく、コンディションを整えながら夏を過ごす。そのためのケアが、今、必要とされています。


―オーロラフロスト3つのポイント

１. 優眠美容　一日の終わりを穏やかに


REMNIGHT(R)※3 配合。心と身体をやさしく整え、明日への穏やかな休息へ。



２. 爽快整肌　夜を、澄ませる


メントール※4 やユーカリ※5 由来の穏やかなクール感。夏のムレ感・ベタつきを、すっきり整える。



３. カラーケア　澄ませながら、守る


爽快感と、カラーケアを両立。美しさ、つづく。



※3 エモリエント成分（ラバンデュラハイブリダエキス、ティーツリー葉油）


※4 冷感成分


※5 ユーカリ葉油（着香成分）


―ラインナップ



ナンバースリーヒュウ ナイトケア　オーロラフロスト クレンズ


300mL/500mL/詰替容器（ポンプ付き）※6


メントール※4 の爽快感で夏の悩みにアプローチ。


カラーケアも同時にかなえます。







ナンバースリーヒュウ ナイトケア　オーロラフロスト マスク


300g/500g/詰替容器（ポンプ付き）※6


メントール※4 の爽快感で夏の悩みにアプローチ。


潤いを与えながら頭皮と髪をすこやかに整え、カラー後の髪も美しく保ちます。







ナンバースリーヒュウ ナイトケア　オーロラフロスト スミ


500g


外的環境による乾燥から頭皮を守り、すこやかな状態を保ちます。


乾燥しがちな頭皮と髪に潤いを与え、コンディションを整えます。





※6 詰替容器（ポンプ付き）は初回限定提供


―環境への取り組み




HUE Night Care AURORA FROST嵌合容器はHUE Mirai※7 やMoonveilと同じカーボンキャプチャー素材を採用。


単発導入ではなく、CNMP※8 に基づく水平展開。


容器も、気候適応へ。






※7 ナンバースリーヒュウ ミライ＜医薬部外品＞染毛剤／第1剤


※8 Carbon Neutrality Management Plan／ナンバースリー独自のカーボン管理体制




排出量を減らす会社から、炭素を設計する会社へ。


毎日のケアが、地球をまもるアクションへ。




□ナンバースリー　カーボンニュートラル　レポート(https://catalog.no3.co.jp/view/221628652/)
□ナンバースリー　エグゼクティブサマリー(https://catalog.no3.co.jp/view/222167582/)


□SGS ISO 14068-1認証(https://catalog.no3.co.jp/view/221271435/)






■ナンバースリー公式オンラインショップ　WELLBEING EC ONLINE


https://ec.no3.co.jp/shop/default.aspx



そのほかご契約に関しては取り扱い代理店さま、または当社営業部までお問い合わせをお願いいたします。



ご不明点がございましたら、下記問い合わせページよりお問い合わせくださいませ。


https://ec.no3.co.jp/shop/contact/contact.aspx



株式会社ナンバースリーの製品は全てヘアサロン専売商品です。