相続・終活プラットフォーマーのルリアン 創業8周年を機に「3本社体制」を開始

株式会社ルリアン

相続・終活に関するプラットフォーム事業を展開する株式会社ルリアン（京都府京都市、代表取締役会長兼 CEO・藤巻 米隆 / 以下、当社）は、2026年4月2日をもちまして、創業8周年を迎えます。これに伴い、さらなる事業拡大と営業力の強化を目的に、登記上の本店である京都に加え、同日付で東京・大阪を加えた３本社体制とすることになりました。祖業の縁故地である京都をベースとして、東西の営業拠点を本社に昇格させることで、相続・終活プラットフォームの普及を加速させてまいります。

３本社体制 概要

■京都本社（本店所在地）

〒604-8151 京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸

西入ル橋弁慶町227 第12長谷ビル9階

■東京本社

〒104-0045 東京都中央区築地4丁目1番1号

東劇ビル14階

■大阪本社

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目

7番4号 MF天満橋ビル4階

相続を取り巻く環境

当社が2026年2月に実施した最新のインターネット調査では、現代の相続におけるお客様の思いが浮き彫りになりました。

■専門家へのサポート依頼割合（n=1,053）

前回の親の死による遺産相続時、専門家にサポートを依頼した人の割合は48.8%と、約半数にのぼります。

■専門家にサポートを依頼した理由（n=514）

１位：手続きを自分たちで進めるための十分な知識がなかったから（49.2%）

２位：プロに任せた方が確実・安心だと感じたから（33.1%）

３位：手続きを自分たちで進めるのは面倒だと感じたから（23.9%）

４位：手続きを自分たちで進める時間がなかったから（15.0%）

５位：不動産や金融資産が複数あり、内容が複雑だったから（12.3%）

調査からは、相続人が直面する知識不足と心理的負担という2つの壁が浮き彫りとなりました。当社は、東西の主要拠点（京都・東京・大阪）をすべて本社化することで、各地域のパートナーの皆様との連携を深め、全国のお客様に対してより迅速かつ、一人ひとりの不安に寄り添ったソリューションを提案してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76273/table/66_1_3ee987bf384eee1b1433aafde5a4c1ef.jpg?v=202603250551 ]