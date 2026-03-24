スパイスマート調査：2025年の国内スマホゲーム実況YouTuberトレンド分析

株式会社スパイスマート

株式会社スパイスマートは、LIVEOPSISで取得したデータをもとに、2025年1月1日から12月31日までに投稿されたスマホゲーム実況YouTuberの動画動向を分析しました。

本調査は、スパイスマートが提供するゲーム運営ソリューション『LIVEOPSIS』にて会員向けに配信しているレポートの1つとなり、本リリースではその一部をご紹介します。

【調査サマリー】

1, 投稿チャンネル・タイトルの多様化

2, 海外発作品の配信者プロモーションの増加

3, YouTuberを活用した準新作タイトルの台頭

※調査はスパイスマート提供『LIVEOPSIS』で取得したデータをもとにおこなっています。

『LIVEOPSIS』をお試しいただける無料アカウントはこちらから開設いただけます。無料で閲覧いただける記事もございますので合わせてご確認ください。

LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

【調査概要】

調査期間：2024年1月1日～2024年12月31日

調査対象：期間中に投稿されたゲーム実況YouTuber（※1）の投稿動画と、投稿されたスマホゲームタイトル(※2)

調査内容：

・ゲームタイトル別、YouTuber別に、年間・月ごとの投稿本数、投稿チャンネル数や平均視聴回数など複数の軸で組み合わせて特徴をまとめ、傾向分析

・2025年にリリースされたタイトル（以下、新規タイトル）について、上記と同様の傾向分析

・2025年セールスランキングトップ100(※3)、LIVEOPSISにおける月間平均セールスランキングと投稿本数推移を比較し、イベント情報と紐づけて分析

※1：チャンネル登録者数が100,000人以上で、LIVEOPSISでデータ取得しているYouTubeゲーム実況・ゲームプレイ動画および解説動画を扱うチャンネル

※2：LIVEOPSISでイベント情報を取得しているスマホゲーム、事前登録タイトルの公式、または企業が運営しているチャンネルとタイトルを紐づけて集計

※3：レポート内のランキング順位「トップ100」とは、日本App Storeセールスランキングをもとにスパイスマートの独自集計に基づき2025年におけるスマホゲームトップ100に準ずる。

2025年国内スマホゲーム実況YouTuber投稿本数ランキング投稿タイトル数の増加とジャンル・チャンネルの多様化

2025年の総投稿本数は37,290本となり前年とほぼ同水準で推移しました。一方で投稿対象タイトル数は前年の約2.5倍に拡大。ジャンル別では『原神』『モンスターストライク』『ゼンレスゾーンゼロ』『鳴潮』などのアクションRPGが昨年に引き続き投稿本数最多となった一方で、『Pokemon TCG Pocket』が牽引する形でカードや対戦アクションジャンルも順位が上昇しました。

また投稿チャンネル別では、PR投稿においてゲーム実況チャンネルに加えてゲームレビュー・ゲーム情報チャンネルがトップ10入りを果たしており、投稿チャンネル・タイトルの多様化は今年の特徴の1つと言えます。

配信者PR投稿の増加とセールスランキング上昇が見られた『鳴潮』

PR投稿数ランキングでは、『ゼンレスゾーンゼロ』『原神』『鳴潮』『崩壊：スターレイル』『勝利の女神：NIKKE』などが上位となりました。これらはいずれも海外パブリッシャーによるタイトルが中心で、近年配信者を活用したプロモーション投稿は増加傾向にありましたが、2025年調査でさらに積極展開していることが明らかになりました。

特に、24年リリースの『鳴潮』は本調査ランキングでは24年の圏外から18位へ急上昇。本作はセールスランキングトップ100（LIVEOPSIS独自集計）でも前年の圏外から2025年には46位へと急上昇しました。配信による露出増加が認知度向上につながり、セールスランキング上昇という好スパイラルになったとも考えられます。

レポートについて

本リリースは調査結果の一部抜粋となり、タイトル別詳細データ、月次推移分析、競合比較、PR投稿動向の詳細分析など調査レポート全文は、スパイスマートが提供する運営ソリューション『LIVEOPSIS』ご契約企業へ配信中となります。LIVEOPSISに関するご質問は以下よりお問い合わせください。

LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

株式会社スパイスマートについて

スマホゲーム市場に特化した調査・分析をはじめ、日本発のIP作品ライセンスを活用したビジネス支援事業やビジネスマッチング事業を展開しています。調査・分析事業の一環として、日本・中国・韓国・米国などのグローバル市場向けに調査を実施し、運営ソリューション『LIVEOPSIS』の会員向けに調査レポートとして提供しています。

【サービス一覧】

［Global IP Connect］ https://liveopsis.com/collaboration

ゲーム × IPコラボレーション：コラボ作品候補の提案から契約手続き、制作物監修までをワンストップでサポート

［LIVEOPSIS］ https://liveopsis.com/

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［LIVEBeauty］ https://livebeauty.jp/

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【会社概要】

会社名 ： 株式会社スパイスマート

代表者 ： 代表取締役 久保 真澄

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909

設立 ： 2015年7月

事業内容：

１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業

２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業

３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業

URL ： http://corp.spicemart.jp/

【本件に関するお問合せ先】

広報担当：press@spicemart.jp

※日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語で対応可能です