【無料セミナー】実践型Googleマップ対策＆インフルエンサー選定術

株式会社WeBridge

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開催日時 2026年4月1日(水) 14:00～15:00

場所 オンライン開催（WEBセミナー）

【セミナー概要】

観光庁が昨年出したデータによりますと訪日外国人旅行者数は、4,268万人と言われております。 またGoogleの利用割合は世界で90%以上、日本国内での利用割合だけ見ても80%以上の利用率を誇っております。 本セミナーでは、Googleを活用した新規集客・訪日客の獲得方法はもちろん、インフルエンサーを活用した訪日客へのアプローチ方法を徹底解説いたします。

【セミナー内容】

株式会社WeBridge

▶︎『GoogleMAPを活用した訪日客の獲得方法！GoogleMAPでのインバウンド対策とは!? Googleの世界的なシェア率に応じた活用方法 訪日客を獲得するためのGoogleMAPの使い方・多言語設定の実演・解説』

株式会社Featuring Japan

▶︎『「フォロワー数」ではなく「データ」で成果を出す！インバウンド集客を最大化する方法 真の影響力を持つインフルエンサーの選定法と、 費用対効果を最大化する具体的な施策を、実践ノウハウとともに徹底解説します。』

【こんな方におすすめ】

・訪日客の集客を強化したいが、最新のトレンドや効果的な手法がわからず悩んでいる方

・Googleマップ等の検索結果（MEO）を改善し、店舗周辺にいる訪日客を取り込みたい方

・訪日客の集客のため、インフルエンサーマーケティングを検討されている方

・これまでフォロワー数のみを基準にインフルエンサーを起用されてきた方

・インフルエンサーマーケティングで費用対効果を実感できなかった方

【登壇者プロフィール】

株式会社WeBridge WEBマーケティング事業部 芦田 聡子

株式会社WeBridgeに入社後、WEBマーケティング事業部に配属。MEO対策を始め、SNS広告やSEO対策のWEBマーケティングサービスを通じ、飲食店などを中心に全国で300社以上の集客のお悩みを解消。今なお集客でお悩みの企業に対してセミナー活動を実施し、WEB関係の相談窓口としてサービスを推進。

株式会社Featuring Japan JP Business Dev. マネージャー 張 恵榮（チャンへヨン）

大手企業における新規事業領域のマーケティング戦略およびスタートアップでのマーケティング実務経験を経て、日本・韓国市場におけるインフルエンサーマーケティング、Web広告運用、プロモーション企画など幅広い施策に携わる。 世界的に拡大を続けるインフルエンサーエコノミーの可能性に魅力を感じ、インフルエンサーの真の影響力を分析できるツールを提供する「Featuring」に参画。限られたリソースの中で成果を最大化する施策設計を強みとする。

【アンケート回答特典】

セミナー終了後にアンケートのご案内をさせていただきます。

株式会社WeBridge

▶︎「Google MEO対策の専門家」によるマンツーマンでのGoogleビジネスプロフィールの無料診断を受けることが可能です。 貴社のアカウント状況や対策できる箇所、どの点を改善すれば上位表示が見込めるか、キーワードのご相談、 その他のご質問やご相談などお時間が許す限りご活用いただけます。

株式会社Featuring Japan featuring

▶︎AIデータに基づき費用対効果の見込める「トラベル系インフルエンサー」資料とすぐに使える「2026年インフルエンサーマーケティング実践ガイド」を無料で配布いたします。

【お申し込みはこちら】

下記フォームから事前登録をお願いします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/4317604099935/WN_W8oH-471TVyqYGpetm5V7w#/registration

※ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます

※録画、録音、撮影、スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮いただいております。

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目６-１新宿住友ビル２０Ｆ

事業内容：

1.WEBマーケティング事業

2.WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3.採用コンサルティング事業

4.広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイトURL : 株式会社WeBridge(https://webridge.co.jp/)

MEOサービスサイトURL : MEO対策ならMEO GENIUS(https://webridge.co.jp/meo-genius/)

SEOサービスサイトURL : SEO対策ならSEO GENIUS(https://webridge.co.jp/seo-genius/)

LLMOサービスサイトURL : LLMO対策ならLLMO GENIUS(https://webridge.co.jp/llmo-genius/)