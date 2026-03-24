SORABITOの「GENBAx点検」と福井コンピュータアーキテクト社の建設現場の資機材搬出入・揚重管理システム「DandALL」が連携

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」と、福井コンピュータアーキテクト株式会社（本社：福井県坂井市、代表取締役COO：坪田 信）が提供する建設現場の資機材搬出入と揚重管理システム「DandALL」が、システム連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、「DandALL」上で予約された揚重機（タワークレーン、リフト等）や高所作業車などの予約情報が、自動で「GENBAx点検」へ連携されます。

これまで現場では、複数会社で共有する機械について「使用者が確実に点検を実施しているか」を管理することが困難でしたが、本連携によって「予約をした会社」に対してピンポイントで点検実施を促すことが可能になります。

これにより、搬入・揚重計画と安全点検業務がデジタル上で一元化され、建設現場における「点検の形骸化防止」と「管理工数の大幅削減」を同時に実現します。

連携の背景と解決する課題

これまで建設現場では、揚重機（タワークレーン、リフト等）や高所作業車など、使用前に「誰が点検を行うか」の把握や、実施確認に多大な労力を要していました。

今回の連携により、「DandALL」で予約された機械等の情報を「GENBAx点検」へシームレスに同期。「機械を予約した人（会社）」に対してピンポイントで点検実施を促す仕組みを構築することで、建設現場の自律的な安全管理を支援します。

予約情報に基づいた点検督促

「DandALL」の予約状況に基づき、適切なタイミングで「GENBAx点検」から通知を届けます。多忙な現場でも通知が届くことで点検の失念を確実に防止します。



「現場の動きに即応する自動同期」「最新予約状況の自動反映」

最新の予約状況を反映する仕組みにより、急な予定変更が発生しやすい建設現場においても、常に適切なタイミングでの点検管理を可能にします。



追加コストなしでのスムーズな導入

ご利用されているユーザー様は「GENBAx点検」の追加機能利用料なしで連携を開始いただけます。導入時の設定については、SORABITOの専任担当者が伴走サポートいたします。

「稼働のためのデータ」を「安全のためのデータ」へ

本連携の最大の価値は、これまで効率的な機材運用（稼働管理）を目的として入力されていた「予約データ」が、現場の安全を守る「点検データ」へとシームレスに変換される点にあります。

元請職員：管理の「質」を向上させ、現場の自律を促す

単に予約を把握するだけでなく、その予約に基づいた点検の実施状況までが自動で紐付けられます。職員が都度督促しなくても、協力会社が自律的に安全点検を行うサイクルが確立されるため、形骸化しがちな点検業務の質が向上します。



協力会社：作業直前の「気づき」が現場の安全レベルを高める

機材を使用する直前に通知が届くことで、日常的なルーチン作業の中に「安全意識」を組み込むことができます。最も事故リスクが高まる始業時の点検を確実なものとし、協力会社自身の安全を守る体制を支援します。

現場全体：バラバラだったデータがつながり、安全管理がDXされる

データが統合されることで、現場の状況がリアルタイムに可視化されます。ツール間の壁をなくし、蓄積されたデータを安全性の向上に役立てる、新しい建設DXの形を提示します。

「DandALL」について

「DandALL（ダンドール）」は、建設現場における資機材の搬入および揚重（荷揚げ）計画をデジタル化し、一元管理するクラウドサービスです。従来、ホワイトボードやExcelで行われていた複雑なスケジュール調整や現場内でのコミュニケーションをアプリ上で完結。現場に関わる全ての関係者がリアルタイムに情報を共有することで、作業の「待ち時間」を削減し、建設現場のDXと働き方改革を強力に支援します。

サービスサイト：https://hd.fukuicompu.co.jp/company/hd_its_dandall.html

「GENBAx点検」について

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理することにより、紙の点検表の回収が不要となり、承認の手間を軽減します。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

SORABITOについて

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

本件に関するお問い合わせ

SORABITO 株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com