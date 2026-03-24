株式会社アナログPR、女子大生向けキャリアイベント「My Career Fes 2026」に協賛・参加。学生団体の活動支援を通じ、次世代女性リーダーのキャリア形成を後押し

株式会社アナログPR

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供する、株式会社アナログPR(本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介)は、2026年3月5日(木)に港区産業振興センターで開催された、女子大生向けキャリアイベント「My Career Fes 2026」(主催：SheLeads)に協賛・参加いたしました。当社は、志を持って活動する学生団体の支援を通じて、次世代を担う女性人材のキャリア形成を後押しするとともに、学生と企業の新たな接点創出に取り組んでまいります。

■参加の背景：挑戦する学生の想いを、社会へ届ける

当社はこれまで、PR活動を通じて企業や団体の挑戦を支援してまいりました。

今回、主体的にキャリア形成に向き合う女子大生コミュニティ「SheLeads」の理念に共感し、本イベントへの協賛を決定しました。

特に、学生団体の運営に携わるリーダー層は、社会に出る前から高い主体性と行動力を持つ人材です。当社は、こうした学生の活動を応援するとともに、企業との対話の機会を通じて、学生が抱えるキャリアへの不安を具体的な選択肢や行動へとつなげるきっかけづくりに貢献したいと考えています。

■「My Career Fes 2026」概要

イベント当日は、約150名の女子大生と、多様な分野で活躍する女性リーダーが参加し、キャリア形成をテーマとしたさまざまなプログラムが実施されました。

1）学生団体幹部向けランチ交流会

イベント冒頭には、「学生団体女性幹部 × 企業 ランチ交流会」が開催され、学生団体の幹部と企業関係者が交流。学生団体の活動内容や将来のビジョン、運営課題などについて意見交換が行われました。

2）キャリア相談・交流ブース

会場内にはキャリア相談や交流を目的としたブースが設けられ、学生が企業関係者と直接対話できる場が提供されました。キャリア選択や業界理解に関する情報交換が行われ、学生が将来の進路について考える機会となりました。

3）女性リーダーによるトークセッション

起業家や企業経営者、クリエイターなど、多様な分野で活躍する女性リーダーが登壇するトークセッションも開催されました。参加者は、さまざまなキャリアの事例や価値観に触れることで、自身の将来像を考えるきっかけを得ました。

＜イベント概要＞

名称： My Career Fes 2026

日時： 2026年3月5日(木)

会場： 港区産業振興センター

主催： 女子大生キャリアコミュニティ・SheLeads

■【参考】次世代リーダーを支援するメディア運営について

当社では、株式会社扶桑社と共同で、Z世代向けの新経済メディア「Future Leaders Hub」の企画運営を行っております。「若者のリアルな視点と経営者の知見が融合する共創の場」をコンセプトとしており、今後もメディアプラットフォームを通じて、志ある学生や若手起業家の活動をバックアップしてまいります。

Future Leaders Hub :https://flh.jp/

■株式会社アナログPR会社概要

「企業の情報と印象をデザインする」をコンセプトに掲げ、メディアとWEBとオフラインを融合させたマーケティング戦略を提供するPR会社です。また、マーケティング視点でテレビ番組やラジオ番組の企画制作なども手掛ける等、多角的にメディアと企業を組み合わせることによるシナジーの創出を得意としております。

【会社情報】

社名：株式会社アナログPR

設立：2011年3月10日

代表者：松浦啓介

事業内容：PR事業、広告代理事業、キャスティング、番組制作(TV・ラジオ)、メディアコンサルティング、海外進出支援、有料職業紹介(厚生労働大臣許可番号：13-ユ-318199)

本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://analogpr.co.jp/