ラピュタロボティクス、オカムラと共催ウェビナー「自動倉庫の選び方」を開催。増え続ける選択肢を整理して現場との相性を解説。

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社（東京都江東区、代表取締役 CEO：モーハナラージャー・ガジャン）は、2026年4月16日（木）13時より、株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）との共催で、自動倉庫の選定を支援すべく「自動倉庫の選び方」ウェビナーを開催いたします。

●開催趣旨

近年、ASRSとも呼ばれる自動倉庫には新たなメーカー、製品、技術の台頭により選択肢が大幅に増えつつあります。選択肢の増加は市場として幅広い顧客ニーズに対応できる利点がある一方で、選ぶ側にとっては「他との違いがわかりにくい」、「どういう現場や運用と相性が良いのか判断が難しい」という課題も浮き彫りになっています。

そこで今回は、国内でAutoStoreの正規代理店並びに倉庫自動化全般を手掛けるSIerとして数多くの実績を持つ株式会社オカムラと、従来には無かった新たな発想の自在型自動倉庫「ラピュタASRS」を提供するラピュタロボティクスが、自社製品だけでなく他方式の自動倉庫も含めて比較検討時に見るべきポイントや評価軸を分かりやすく解説。後半にはパネルディスカッションによるリアルな声もお届けすることで、皆さまに『自動倉庫の選び方』をお伝えします。

自在型自動倉庫「ラピュタASRS」の商品詳細はこちら

https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-asrs/

ロボットストレージシステム「オートストア」の商品詳細はこちら

https://www.okamura.co.jp/mhs/special_site/product/autostore/

●開催概要

・開催日時：2026年4月16日（木）13:00～14:00 ※60分

・開催方法：オンライン開催（Zoom）

・参加費用：無料

・開催会社：〈主催〉ラピュタロボティクス株式会社、〈共催〉株式会社オカムラ

※上記内容は、事前の告知なく変更する可能性があります。

※同業他社さまにはご参加をご遠慮頂いております。

ウェビナー申込ページ

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ApcNfo8JQSCnGLHK1pDFdQ

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学（ETH Zürich）発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。