AI時代に勝ち残る人材紹介会社のマーケ戦略を4社の視点から解説！集客・ナーチャリング・成約を一気通貫で回す具体策とは？

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260327?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0324#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、REHATCH株式会社、株式会社Mico、株式会社HERPの3社と共同で「2026年最新版 AI時代に勝ち残る人材紹介会社のマーケ戦略 ～集客・ナーチャリング・成約を一気通貫で回す具体策～(https://lp.porters.jp/seminar_260327?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0324#contact-form)」の再配信を2026年3月27日（金）15:00～行います。

なお、本セミナーは、1月29日（木）に実施したものの見逃し再配信です。

▼▼セミナー概要▼▼

昨今人材業界では、新規参入企業の急増やスカウト媒体の飽和により広告やスカウトを打てば求職者を獲得できる時代は終わりを迎えました。そのため、集客から成約までにおける一連の流れを最適化させ、「プロセス全体の生産性を向上させること」が事業成長のカギになっています。



しかし、その重要性はわかっていても、プロセス全体を適切に改善されることは決して容易ではないため、高額なコストで集客した候補者をその後のフォロー不足やマッチングの精度の低さによって離脱されてしまうなどの課題を抱えている企業も少なくありません。



そこで、本セミナーでは、人材紹介業界の各フェーズに特化したソリューションを提供する4社が集結します。「どの工程をどのように自動化・最適化させ、生産性を向上させれば良いのか」を4つの視点から具体的に解説。2026年の勝ち筋を築き、AI時代を生き抜くための実践的なヒントをお届けします。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・事業全体の生産性を抜本的に高める「構造」を作りたい経営者・事業責任者の方

・広告費やスカウト工数が膨らむ一方で、有効なリード獲得に苦戦している方

・集客した候補者を成約まで取りこぼさず、成約数を最大化したい方

前回参加者の感想

◆REHATCH様のセミナーにて、具体的なAI活用したマーケ施策について理解が深まり勉強になります。

◆各会社様に丁寧にお話を伺うことができ参考になりました。人材紹介事業を今後展開するうえで頂きました資料を参考にします。

▼▼登壇者の紹介▼▼

▼▼開催概要▼▼

詳細を確認 :https://lp.porters.jp/seminar_260327?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0324#contact-formREHATCH株式会社 Sales & Marketing Manager 松藤 聖馬氏株式会社MicoVP of Product 小越 崇広氏株式会社HERP ビジネス責任者 右田 卓也氏ポーターズ株式会社 コンサルタント 浅見 澪[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/188_1_b661502bedee5df8ff89c711344fff3d.jpg?v=202603241051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260327?utm_source=PR&utm_medium=social&utm_campaign=seminar_PR0324#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■社名：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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