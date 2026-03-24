新生活シーズン、通勤や出張のスキマ時間に対応する新拠点 シェアオフィス「BIZcomfort名古屋錦」4月1日開業 名古屋4拠点体制へ

株式会社WOOC

コワーキングスペース・レンタルオフィスのBIZcomfort（ビズコンフォート）を運営する、株式会社WOOC（読み方：ウォーク 、所在地：東京都品川区、代表取締役：清水 裕久 以下、WOOC）は、2026年4月1日（水）、栄駅・伏見駅から徒歩6分の立地に、名古屋4拠点目となるシェアオフィス「BIZcomfort名古屋錦」をオープンいたします。

新生活シーズンに合わせ、通勤前後や出張時の短時間を活用できる場を提供し、多様な働き方や学び直しの需要に対応します。

BIZcomfort名古屋錦 イメージBIZcomfort名古屋錦のOPENで4拠点体制に

▼新生活が始まる時期に、スキマ時間活用の選択肢を

春は、進学や就職、異動などで生活リズムが変わりやすく、新しく何かを始めたい、これまで続かなかったことにもう一度取り組みたいと考える人も多い時期です。その一方で、まとまった時間を確保しにくい場面も少なくありません。仕事前の短い時間、帰宅前の1時間、休日の予定までの少しの空き時間など、日常の中の限られた時間は、学び直しや資格勉強、副業準備などに取り組むきっかけにもなります。

▼カフェや自宅とは異なる、作業に向き合いやすい環境

仕事や勉強の場所として、カフェや自宅を利用する人も多い一方で、カフェでは混雑や席の確保、長時間利用への気遣いが生じることも。自宅はどうしても「安らぎの場」となってしまい、気持ちの切り替えが難しかったという声もBIZcomfortを利用している会員から寄せられています。

名古屋含め全国約200拠点を展開するBIZcomfortは、そうした日常の中で、短い時間からでも利用しやすい選択肢の一つです。24時間365日いつでも利用でき、食事やWEB会議に対応したスペース、フリードリンク、無料プリンターなどを備えさまざまな目的にも対応。日常のスキマ時間にも取り入れやすいコワーキングスペースを展開しています。

▼名古屋エリア既存拠点では外部評価の実績も

すでにOPENしているBIZcomfort名古屋太閤通口は、日本経済新聞社が運営するワークスペースのマッチングプラットフォーム「NIKKEI OFFICE PASS」において、「NIKKEI OFFICE PASS AWARD 2025 BRONZE」を受賞しました。同アワードは、NIKKEI OFFICE PASS会員へのユーザーアンケート結果を中心に、店舗利用回数も考慮して選定されるものです。公式サイトでは、BIZcomfort名古屋太閤通口について「時間制限がなく、リモート会議や電話ができるスペースが豊富」「新幹線の降り口から近い立地も人気」と紹介されており、2023年に続き2度目の受賞となりました。

公式サイト：https://officepass-service.nikkei.com/lp/award2025

▼BIZcomfort秋津 先行内覧会・無料体験会開催！

BIZcomfort名古屋錦のオープンを記念し、コワーキングスペースの無料体験会を以下の日程で開催します。

【無料体験会】

2026年4月2日（木）10：00～13：00

2026年4月3日（金）～4日（土）10：00～17：00

内覧会は4月1日（水）10:00より受付いたします。詳細のご確認およびご予約はHPよりお願いいたします。

【BIZcomfort名古屋錦HP】

https://bizcomfort.jp/aichi/nagoya-nishiki.html

※メディア関係者の取材や撮影も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。

担当：株式会社 WOOC 田中（たなか）TEL：080-9183-6214 MAIL：pr@wooc.co.jp

▼BIZcomfort名古屋錦の特徴

特徴1.24時間365日利用可能コワーキングスペース イメージ

BIZcomfort名古屋錦は、24時間365日利用できるシェアオフィスです。栄駅・伏見駅から徒歩6分に位置し、仕事前の短時間や帰宅前の1時間、休日の予定前後など、日常のスキマ時間にも取り入れやすい環境です。

特徴2. 食事OK、フリードリンク・無料プリンター完備無料設備 イメージ

コワーキングスペース内には、食事・通話・WEB会議が可能なスペースを設けています。間仕切りされたソロワーク席もあり、利用シーンに応じて使い分けが可能です。施設内には、フリードリンク、無料プリンター、無線LAN、シュレッダー、電子レンジ、各席電源を備えています。

特徴3.起業準備や副業にも対応、登記利用可能なオフィス機能レンタルオフィス イメージ

当施設では、登記・住所利用が可能です。レンタルオフィスは、デスク・チェア付きの鍵付き完全個室で、個人事業の開業準備や副業の拠点、事務所・支店利用などに対応しています。士業・不動産業・建設業など、行政手続きが必要な各種許認可の取得実績もあり、安心して事務所として使えます。

特徴4.充実の会議設備、来客対応やWEB会議にも利用可能会議室 イメージ

施設内には会議室を併設しており、お客様との商談や面接、WEB会議などに利用できます。1名用個室型のWEB会議ルームも備えており、周囲を気にせずオンライン会議に参加しやすい環境です。

▼BIZcomfort名古屋錦 施設概要

住所：愛知県名古屋市中区錦3-11-29カガミビル5F

アクセス：市営地下鉄各線「伏見駅」「栄駅」徒歩6分

広さ: 295.02m2（89.24坪）

席数：【コワーキングスペース】オープンスペース28席／【レンタルオフィス】19戸

利用料金：【コワーキングスペース】

全日プラン（24時間365日いつでも使える）：13,200円/月

土日祝プラン（土日祝のみいつでも使える）：5,500円/月

東海プラン（東海エリアのBIZcomfortが全て使える）：14,300円/月

全拠点プラン（全国のBIZcomfortが全て使える）：22,000円/月

ライトプラン（月額基本料2,200円を超えた分は1日ごとの従量課金制で使える）：2,200円～/月

【レンタルオフィス】52,800円～/月 （共益費込み、部屋により異なる）

設備：無線LAN、フリードリンク、無料プリンター、ロッカー、ポスト、登記可、会議室、WEB会議用個室

HP：https://bizcomfort.jp/aichi/nagoya-nishiki.html

▼BIZcomfort名古屋錦 フロアマップ

▼BIZcomfortについて

近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増加しています。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。

そんな背景の中、当社では”「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、シェアオフィス「BIZcomfort」を運営。関東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。

▼名古屋エリアのBIZcomfort

BIZcomfort名古屋名駅南

名古屋駅徒歩圏内、支店や営業所に人気のシェアオフィス。さまざまなエリアに出やすく、リーズナブルに事務所を構えられるのが魅力。

住所：愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-12 Kinjiro名駅Minamiビル1F

HP：https://bizcomfort.jp/aichi/nagoyameiekiminami.html

BIZcomfort名古屋伏見

伏見駅徒歩1分とアクセス良好なシェアオフィス。オフィス街近くに位置し、通勤前後や外出の合間にも利用しやすく人気。

住所：愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F

HP ：https://bizcomfort.jp/aichi/nagoyafushimi.html

BIZcomfort名古屋太閤通口

「太閤秀吉功路」にあやかり、出世や成功を応援する想いを込めて武将をイメージした空間デザインが特徴のシェアオフィス。

住所：愛知県名古屋市中村区則武2-14-11 名駅富士ビル2F～4F

HP ：https://bizcomfort.jp/aichi/nagoya-taikodoriguchi.html

【WOOC 会社概要】

商号：株式会社WOOC（ウォーク）

代表：代表取締役 清水 裕久

本社所在地：東京都品川区東五反田一丁目14番10号 三井住友銀行五反田ビル6階・8階

電話：03-5789-3323

設立：2008年9月

資本金：17,510万円（資本準備金8,255万円含む）

年間売上高：17期 6,779,540（千円）

店舗数：レンタルオフィス195拠点・コワーキングスペース191拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む）

従業員数：計215名（社員87名・パート128名）※2026年3月時点

事業内容：レンタルオフィス・コワーキングスペース事業／住宅サブリース事業／リフォーム・リノベーション事業／不動産管理・仲介事業／不動産売買仲介事業

公式HP：https://www.wooc.co.jp/

【WOOCのSDGsについて】(https://www.wooc.co.jp/sustainability.html(https://www.wooc.co.jp/sustainability.html))

WOOCは「空間再生」と「シェアオフィス運営」を通じてSDGsの推進に取り組んでいます。シェアオフィス「BIZcomfort」は、都心だけでなく住宅地や郊外にも展開し、誰もがどこでも働ける環境を提供。多様な働き方や労働生産性の向上を支援し、「働きがい」と「経済成長」に貢献しています。

【WOOCの働き方について】

WOOCは「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣認定の「えるぼし」において、最高位の３つ星を獲得しました。多様な働き方をサポートする企業として、自社内でも男女問わず互いを尊重し、自分らしく活躍できる環境実現への取り組みを続けてまいります。