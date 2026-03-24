企業におけるAI活用、課題は「運用ルール未整備」「AIの正確性」　一方で学習管理システム（LMS）のAI機能は85.5％が活用

learningBOX株式会社

eラーニングシステム「learningBOX」を提供するlearningBOX株式会社（本社：兵庫県たつの市、代表取締役：西村洋一郎）は、企業に勤める412名を対象に学習管理システム（LMS）に関するアンケート調査を行いました。

調査の結果、企業におけるAI活用では「AIの出力内容に不安がある」「運用ルールやガイドラインが整備されていない」といった課題を挙げる回答が40％以上にのぼりました。一方で、学習管理システム（LMS）を導入している企業の91.3％が「教育（研修）の質が向上した」と回答しています。また、導入の決め手としては「自社の業務に合った柔軟性」が重視され、「導入コスト」を上回る結果となりました。



■調査概要

調査名称：学習管理システム（LMS）に関するアンケート

調査期間：2026年2月17日（火）～20日（金）

調査対象者：全国22～59歳男女合計412名

社内システム導入に向けた情報収集者及び決裁権保有者412名

調査方法：インターネットWeb調査

調査委託先：マクロミル

企業の学習管理はまだ過渡期 「対面研修」は昨年比7.3ポイント増

まず、企業における従業員の学習管理について調査したところ、対面研修や外部研修のほか、Googleフォームや紙のテストなど、さまざまな方法が併用されていることが分かりました。「対面での研修を実施」は、昨年の調査から7.3ポイント上昇しました。

企業教育のデジタル化は進みつつあるものの、現場では複数の学習管理手法が混在していることがうかがえます。

AI活用には課題も 「運用ルール整備」が大きな壁

企業におけるAI活用の課題について尋ねたところ、「AIの出力内容に不安があるから（43.4％）」、「運用ルールやガイドラインが整備されていないから（40.8％）」、「活用方法の説明・研修が不足しているから（36.7％）」が多く挙がりました。

AIへの関心は高まっているものの、企業の現場では運用体制や活用ルールの整備が課題となっていることが明らかになりました。

学習管理システム（LMS）のAI活用はすでに拡大 85.5％がAI機能を利用

学習管理システム（LMS）に搭載されたAI機能の活用状況について尋ねたところ、85.5％が「活用している」と回答しました。企業教育の分野でもAI活用は急速に進んでおり、LMSを通じてAIを活用した教育の取り組みが広がっていることが分かります。

企業がAIに期待するのは「教材作成」より「学習進捗管理の効率化」

学習管理システム（LMS）に搭載されたAI機能について、企業が重視する点や期待する機能についても調査しました。企業が期待するAI機能として多く挙げられたのは、「学習（研修）の進捗管理の効率化」「学習者ごとの理解度分析・可視化」が上位となりました。

AIは教材作成に用いられがちですが、学習データを活用した学習進捗管理や分析の分野で期待されていることが分かります。

導入の決め手は「自社業務に合う柔軟性」 昨年比5.9ポイント増

導入の決め手としては、「セキュリティ」「自社の業務に合った柔軟性」が上位に入りました。昨年の調査と比較すると、「自社の業務に合った柔軟性」「機能の充実度」がそれぞれ5.9ポイント上昇しています。

企業研修のデジタル化やAI活用が進む中で、企業ごとの教育方針や業務内容に合わせて柔軟に運用できるシステムが求められていることがうかがえます。「導入コスト」や「サポート体制」よりも、機能性やカスタマイズ性を重視する傾向が見られました。

最後に、学習管理システム（LMS）導入後の教育（研修）の質の変化について尋ねたところ、「とても向上した」39.8％、「まあ向上した」51.5％と、合計91.3％が「教育の質が向上した」と回答しました。

企業研修のDXが進む中で、学習管理システム（LMS）には、教育内容の質を高めるだけでなく、企業ごとの業務や教育方針に合わせて柔軟に運用できる機能や、安心して利用できるセキュリティなどが求められていることがうかがえます。

セキュリティ、柔軟なカスタマイズ性も備えた学習管理システム（LMS）「learningBOX」（ラーニングボックス）について

当社が提供するeラーニングシステム「learningBOX」は、教材作成・配信・学習管理などを一つのシステムで実現できる多機能性に加え、企業研修にも対応できるセキュリティや、教育内容に合わせて柔軟に運用できるカスタマイズ性を備え、企業の教育DXを支援しています。登録者数85万人以上、利用企業数1,600社以上（2025年8月末日時点）に達しており、検定・資格試験、社員研修、学校・塾など、業界・業種を問わず、多様な用途で多くのユーザーの皆さまにご活用いただいています。

▼learningBOXの詳細はこちら

https://learningbox.online/

■会社概要

会社名：learningBOX株式会社

所在地：〒679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本216-1

代表 ：西村 洋一郎

設立 ：2012年7月23日

URL ：https://learningbox.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ先】

learningBOX株式会社 広報担当 佐藤

https://learningbox.co.jp/contact/