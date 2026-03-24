株式会社イーオンホールディングス、2026年3月24日（火）に「atama＋塾 赤羽校」「atama＋塾 和光市駅前校」をオープン！

株式会社イーオン

KDDIグループの株式会社イーオンホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：多田 一国、以下 イーオンホールディングス）は、AIを活用し個別最適な学びを届ける「進学個別 atama＋塾（以下atama＋塾）」のフランチャイズとして、2026年3月24日（火）に「atama＋塾 赤羽校」を「イーオン赤羽校」に、「atama＋塾 和光市駅前校」を「イーオン和光市駅前校」に併設して開校します。これによりイーオンホールディングスが展開するatama＋塾は合計38校舎となります。

また、2026年4月7日（火）までの期間限定で「春期キャンペーン」を実施しております。

「atama＋塾」を通じてより多くの子どもたちにより良い学びを届けてまいります。

▼atama＋塾 和光市駅前校

▼atama＋塾 和光市駅前校

▼atama＋塾 教室

※内装については、各校のレイアウトで変更になる場合がございます。

【オープン情報】

（1）atama＋塾 赤羽校

■名称：atama＋塾 赤羽校

■オープン日：2026年3月24日（火）

■所在地：〒115-0045 東京都北区赤羽2丁目16－4 セキネビル 3F

■電話番号：050-3128-8534

（2）atama＋塾 和光市駅前校

■名称：atama＋塾 和光市駅前校

■オープン日：2026年3月24日（火）

■所在地：〒351-0112 埼玉県和光市丸山台1丁目10－5 和光MHビル 3F

■電話番号：050-3128-8533

【春期キャンペーン】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/253_1_e2de4acc4fc16e29bf135c5fdef5c856.jpg?v=202603241051 ]

【進学個別 atama＋塾について】 （◆公式HP：https://www.atama.plus/）

「自分の未来を、自分の学びで。」をコンセプトに、生徒一人ひとりの将来を共につくる個別指導塾です。atama＋塾は「自力で解ける」をめざす演習重視。効率的に、最短ルートで合格に導きます。

特徴１. 学習分析AIによる個別最適演習で、基礎力・応用力を完成

AI教材「atama＋」が一人ひとりのつまずきを正確に分析。集中しやすい5分程度の講義動画や、必要な問題だけを定着するまで出題

する演習などの学習を常に提案し、最短ルートでの成績アップと

志望校合格を実現します。

講義を受け身で聞くだけの授業とは異なり、演習中心の学習によ

り、実際に試験で解ける水準の基礎力・応用力を完成します。

特徴２. 徹底したリアルタイム進捗管理で、日々の学習計画を即最適化

校舎長が志望校合格からの逆算カリキュラムを個別に設計し、通塾日数・学習時間などの日々の学習計画に落とし込みます。

学習データを元にカリキュラムに対する進捗をリアルタイムに把握。逆算カリキュラムとのズレを放置せず、学習計画を即修正・

最適化するので、「気づいたらカリキュラムから大きく遅れていた」ということなく安心して通い続けることができます。

特徴３. 料金定額の通い放題だからできる、圧倒的な学習量の確保

atama＋塾は「料金定額の通い放題」です。部活や学校行事と両立できるよう自分の生活に最適な時間割を設定でき、そこから授業をどれだけ増やしても月謝は変わりません。テスト前や季節講習・受験期などの時期も追加料金は一切かかりません。費用を気にすることなく通えるからこそ、志望校合格に繋がる学習量を際限なく確保できます。

【株式会社イーオンホールディングス 会社概要】

イーオングループは語学教育を通して「人と世界」「人と未来」の関わりを積極的に支援し、世界で活躍することができるグローバル人財の育成を目指しています。

英会話イーオンを起源として、子ども英会話市場に向けたイーオンキッズとアミティー、ハオ中国語アカデミーを提供している(株)イーオン、(株)インターカルト日本語学校、(株)留学ジャーナル、(株)mpi松香フォニックスなど合わせて約380教室で語学教育事業を展開しています。イーオンホールディングスは、多様な価値観を理解尊重し、異文化の壁を超えて世界に貢献できる人物を育成することをミッションに各企業をまとめ、事業推進する役割を担っています。