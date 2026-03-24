【SIGNATE】徳島県の高校教育を支援。生成AIとデータサイエンスを駆使した「総合的な探究の時間」の教材開発および教職員・生徒向け研修を完了

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、徳島県より受託した「徳島県デジタル人材育成支援に係る業務」を完了したことをお知らせいたします。

本事業は、文部科学省が推進する「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」の目的に準じ、情報IIや数理・データサイエンス・AI の活用を前提とした実践的な学校設定教科・科目、総合的な探究の時間等を充実させ、デジタル人材を育成することを目的としたものです。

SIGNATEは、特に総合的な探究の時間において、生成AIとデータサイエンスに関する専門的知見を活かした教材開発、オンライン講座、および教職員の自走化を支援する多角的なプログラムを実施いたしました。



■ 背景：探究学習における「3つの壁」の解消

現代の総合的な探究の学習において、生徒たちは「進め方」「認識（思考ツールとしての活用法）」「当事者意識（課題の自分事化）」という3つの壁に直面していると言われています。また、教職員側もテーマ設定の指導や生徒のモチベーション維持に大きな課題を感じているのが現場です。

SIGNATEは、実務経験に基づくAI・データサイエンスの知見を活かし、生成AIを「答えを出す機械」ではなく「思考を拡張するパートナー」として活用する独自のプログラムを提案・実施いたしました。

■ 実施内容の概要

1. 探究学習を体系化する全8回の講座とオリジナル教材の開発

生徒向けと教職員向けに上記プログラムを学ぶための教材を開発し、その教材を実演する形でオンライン講座を実施しました。

- 教材・講座テーマ: 「進め方の全体像」「テーマ設定」「情報収集・仮説」「データ分析・結論」の4ステップ。- 教材・講座内容: 講座スライドに加え、教職員が授業を自走できる「進行ガイド」、具体的な指示文をまとめた「生成AIプロンプト集」、徳島特産の「すだち」栽培データを題材とした「演習教材およびデータセット」など、実用性の高い補助教材を多数提供しました。

2. アセスメント＆ラーニングシステム「SIGNATE Cloud」の提供

生徒の現在地を定量的に可視化し、不足しているスキルに応じた講座をレコメンドする「SIGNATE Cloud」を提供しました。

■ 実績と評価

本事業の教職員向け講座の参加者からは、満足度80%～100%という高い評価をいただきました。参加した教職員からは、生成AIを思考パートナーとして活用する手法について、高い関心が寄せられました。

SIGNATEは今後も、最先端の技術と豊富な教育支援実績を活かし、地方自治体や教育機関におけるデジタル人材育成とDX推進の加速を支援してまいります。

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp