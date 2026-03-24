都市回遊 × デジタル体験を加速。東京メトロのアセットとpalanのWebARを融合した新パッケージを提供開始

株式会社palan

株式会社palan（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤瑛史）は、東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）と連携し、東京メトロが保有する公式アプリ「東京メトロmy!アプリ」、メトロポイントクラブなどの多様なアセットと、palanのWebAR技術を組み合わせた共同パッケージの提供を開始します。

本パッケージは、アプリ内バナーなどを起点に、ARスタンプラリーなどのWebARコンテンツを展開することで、ユーザーの周遊促進とUGC創出、話題化を同時に実現します。これにより、都市における新たな体験導線を創出し、広告主のプロモーション効果最大化を支援します。

訪日観光客の増加や都市回遊施策の多様化により、都市空間においても、

リアルの接点にデジタル体験を組み合わせ、移動そのものを楽しませる取り組みへの関心が高まっています。

本パッケージは、こうしたニーズを背景に東京メトロのアセットとWebARを組み合わせることで、都市における新しい体験導線の創出を目指すものです。

本パッケージの特徴

１. 東京メトロの多様なアセットを横断活用できる高いリーチ力

公式アプリ「東京メトロmy!アプリ」のバナー・プッシュ通知、メトロポイントクラブDMなど、オンライン × オフラインの複数チャネルを一体的に活用可能。

これにより、認知から来訪・体験までを一気通貫で設計できます。

２. WebARを活用した高いエンゲージメントの創出

アプリDL不要のWebARにより、誰でも参加しやすい体験導線を構築。

撮影・シェア・回遊を促すコンテンツを手軽に提供でき、キャンペーンやイベントとの相性も高いパッケージです。

３. 都市の回遊性とUGC創出を支援

ARによる「発見・撮影・共有」体験により、

・SNS拡散

・イベント/施設への送客

・ファンコミュニティの活性化

など、オンラインとリアル空間の両面で効果を生むプロモーションが可能です。

４. 効果測定と改善につながるデータ活用

WebARならではの体験データ（UU、PV、滞在時間、ヒートマップ等）を取得し、

施策の振り返りから次回改善までをサポート。

提供プラン（一部）

ARスタンプラリー

東京メトロmy!アプリ内のリンクや駅に掲示されたQRコードから参加できる、WebARを活用したスタンプラリーを提供します。ユーザーは各スポットを巡りながらARコンテンツを体験し、スタンプを集めていきます。特典やクーポンと連動させることで、駅だけでなく周辺施設への来訪も促すことができ、都市の回遊性向上につながります。

また、フォロー人員やスタンプ台の設置が不要で、運営コストを抑えながら実施できる点も特徴です。さらに、体験者数や滞在時間、ヒートマップなどのデータ取得が可能で、施策終了後には振り返りレポートを提出し、次回施策の改善につなげられます。

想定利用シーン

・キャラクター/アニメ等のIPコラボ

・映画、イベント、季節キャンペーン

・商業施設や地域と連携した周遊施策

・アーティスト/アイドルの新曲・グッズプロモーション

・訪日観光客向けの体験施策強化

都市のあらゆるコンテンツと親和性の高いパッケージです。

担当者コメント

【株式会社palan ビジネスディベロップメント 小林明日香】

東京都内を中心に180駅を構える東京メトロを使った移動は、普段の生活において欠かせない移動手段であり、その道中や目的地にARで彩りをプラスできれば、移動がもっと楽しい時間に移り変わるのではという思いから、今回のパッケージが実現しました。ARには、場所を選ばないクリエイティビティと、そこになかったものがデジタル上で自由に表現され、駅という形を変えることなく、人々に新しい付加価値を与えられると感じています。このパッケージが東京メトロのあらゆる駅で形になることを目指し、将来的にはデジタルツイン（XR/AR分野）による新しい駅の形を創出していけたらと思います。

株式会社palanについて

株式会社palanは「現実とデジタルを組み合わせ、新しい社会を創る」というミッションのもと、ノーコードのWebAR作成サービス「palanAR（パラナル）」や新感覚観光マップ「AR Maps」など、ARでマーケティングや観光の課題解決をするプラットフォームを提供しております。国内の事例が少ない2017年頃からWebAR技術を用いた開発を続けており、地方自治体、エンターテインメント業界、プロモーション業界等、幅広い業界にARサービス・AR開発を提供しております。

2025年、XR技術の社会実装を加速するため、株式会社STYLYと経営統合を実施することで合意*しました。両社の強みを活かし、今後はスマートフォンやタブレットで手軽に体験できるWebARから、AIを活用したスマートグラス体験、ヘッドマウントディスプレイを活用したLBE（Location-Based Entertainment）まで、日本発の総合XRプラットフォームとして、企業・自治体・観光・エンタメ業界などの多様なニーズに応えてまいります。

*STYLYがpalanの全株式を取得し、2026年度内に経営統合及びブランドを統一予定