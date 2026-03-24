Hacobu、「第7回 関西物流展」に出展。物流×AIの最新プロダクトを体感

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催される「第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026」に出展いたします。ブースでは、生成AIを活用したサービスやデータ分析機能を実際にお試しいただけます。

出展の背景

2026年4月、改正物流効率化法が本格施行されます。荷主企業における物流統括管理者（CLO）の選任や、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた中長期計画の策定が求められるなど、物流を「現場の課題」から「経営アジェンダ」へと引き上げる転換期を迎えています。

Hacobuでは、物流領域における意思決定の高度化を支援するため、AIを活用したプロダクト開発を進めています。AI活用による物流改革を広くご紹介するべく、本展示会に出展いたします。

AI搭載のプロダクトをブースで体感！Hacobuの展示内容

今回のブースでは、Hacobuが提供するAI機能を実際に体験いただけます。

■トラック予約受付サービス 「MOVO Berth（ムーボ・バース）」

事前予約によって車両の入庫時間を分散し、トラックの荷待ちを解消するサービス。蓄積されたデータをもとに、拠点の稼働状況や課題を分析・把握し、施策立案における迅速な意思決定を支援する「データ分析エージェント for MOVO Berth(https://hacobu.jp/news/17425/)」を、実際のデモ環境で体感いただけます。

■動態管理サービス「MOVO Fleet（ムーボ・フリート）」

輸配送の実態を把握し、課題を特定することで、配送ルートや積載率の改善ができるサービス。「大幅に遅延が発生している車両は？」など、AIにチャットで問いかけるだけで運行状況をすぐに確認できる、「運行管理サポートAI(https://hacobu.jp/news/18602/)」を提供しています。

■配車受発注・管理サービス 「MOVO Vista（ムーボ・ヴィスタ）」

車両配送手配のやり取りをデジタル化し、業務効率化と属人化解消を実現できるサービス。過去の配車実績から依頼先・金額をAIが自動提案する機能(https://hacobu.jp/news/17967/)を備えています。また、チャットで質問するだけで配送状況を素早く把握できる、AIアシスタント機能(https://hacobu.jp/news/18661/)を搭載。AIで車両配送手配業務をよりスムーズに進める仕組みを、ブースで実際に体感いただけます。

■2026年2月提供開始！AI-OCRサービス「MOVO Adapter（ムーボ・アダプター）」

2026年2月に提供を開始したAI-OCRサービス「MOVO Adapter(https://hacobu.jp/news/18578/)」もブースでお試しいただけます。生成AIが帳票の内容を「読んで理解」し、必要な情報を抽出。手入力によるアナログ業務からの脱却を実現します。

開催概要

名称：第7回 関西物流展 KANSAI LOGIX 2026

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00 ［最終日10日のみ16:00まで］

会場：インテックス大阪 4号館、5号館、6号館A・B（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

Hacobuブース：D1-42

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア