愛知県阿久比町、あいち銀行、バイウィルが「カーボンニュートラル及びサーキュラーエコノミーの 実現に向けた連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、愛知県阿久比町（町長：田中 清高、以下「阿久比町」）、株式会社あいち銀行（本店：愛知県名古屋市、代表取締役頭取執行役員：鈴木 武裕、以下「あいち銀行」）と、「カーボンニュートラル及びサーキュラーエコノミーの実現に向けた連携協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）あいち銀行 取締役執行役員 川畑徹志氏、阿久比町長 田中清高氏、バイウィル 執行役員 サステナビリティ事業本部長 齋藤雅英

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年3月18日 （水）

締結日当日には、阿久比町役場にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると認める事項

【締結の背景】

阿久比町は、地球環境にやさしい持続可能なまちを次の世代に引き継ぐため、省エネルギー対策の推進や再生可能エネルギーの普及拡大、総合的な地球温暖化対策などに取り組んでいます。

また、あいち銀行とバイウィルは2023年8月9日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回もあいち銀行から阿久比町へバイウィルが紹介されたことで、本連携協定に至りました。

参考）

・阿久比町：阿久比町地球温暖化対策実行計画～概要版～

（ https://www.town.agui.lg.jp/cmsfiles/contents/0000008/8105/gaiyou.pdf ）

【今後の展望】

阿久比町の脱炭素化を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、阿久比町におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、あいち銀行とも協力し、「地産地消」によって阿久比町をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜阿久比町 概要＞

■代表者：町長 田中 清高

■所在地：愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地

■公式HP： https://www.town.agui.lg.jp/

＜あいち銀行 概要＞

■名称：株式会社あいち銀行

■代表者：代表取締役頭取執行役員 鈴木 武裕

■本店：愛知県名古屋市中区栄3-14-12

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.aichibank.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）