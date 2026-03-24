「AICHI STARTUP BATTLE 2025」受賞者の発表動画をオンライン配信します
株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が愛知県から運営受託しているアクセラレーション＆賞金総額600万円のビジネスプランコンテスト「AICHI STARTUP BATTLE 2025」が、2026年2月10日（火）に、日本最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」（名古屋市昭和区）で開催されました。ビジネスプランコンテストでは、登壇者10名のうち３名の受賞者を決定しました。受賞した3名の最終審査会の発表動画はオンラインで配信中です。
1.「AICHI STARTUP BATTLE2025」受賞者について（敬称略）
＜優勝＞ 賞金300万円
株式会社NAGARA
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/476_1_5b7ab6f5090aa2a14d5c61927517297a.jpg?v=202603241051 ]
＜２位＞ 賞金200万円
株式会社MEDISY
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/476_2_47490646ff93978ab1ce26c09a95063f.jpg?v=202603241051 ]
＜３位＞ 賞金100万円
株式会社ナースX
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/476_3_76c937a109f61441baec2e9850a5f133.jpg?v=202603241051 ]
２.動画配信
（１）視聴方法
以下のWebサイトから、受賞者による当日の発表動画を御視聴いただけます。
https://aichi-startup-battle.pref.aichi.jp/
※企業秘密に関わる言及がなされているスライドがある部分については、動画が編集されております。
（２）視聴料
無料（ただし、通信機器代及び通信費は、自己負担となります。）
３. 問合せ先
株式会社ツクリエ 名古屋オフィス（運営事務局）
住 所：〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦一丁目４番16号
KDX名古屋日銀前ビル６階
E-Mail：info@aichi-startup-battle.pref.aichi.jp
電 話：052-211-1021
＜参考＞「AICHI STARTUP BATTLE 2025」について
１.ビジネスプランコンテスト登壇スタートアップ一覧（五十音順）※敬称略
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/476_4_1ef323e7f67f57d51c488911cfb2c3fb.jpg?v=202603241051 ]
２ プログラムスケジュール
A【アクセラレーションステージ】
ワークショップやメンタリング等により起業に必要な知識を身に付けるとともに、各自のアイデアを先輩起業家等によるアドバイスを受けながらブラッシュアップする場。（20者）
＜スケジュール＞
DAY1:8月31日(日)、DAY2:９月23日(火・祝日)、DAY3:９月27日(土)
TRAINING For Entrepreneurs1:９月４日（木）、
TRAINING For Entrepreneurs2:９月11日（木）
B【コンテストステージ】
中間審査（ピッチ審査）選抜者に対し、ビジネスコンテストへの登壇に向けてメンタリング等を受けながら、更なるビジネスプランのブラッシュアップをする場。（10者）
＜スケジュール＞
DAY1:11月15日(土)、DAY2:11月16日(日)、DAY3:12月１日(月)
C【ビジネスプランコンテスト】
投資、事業提携へ繋げることを目的とし、中間審査選抜者が外部の者に対しピッチを行う場。
＜スケジュール＞
2026年２月10日（火）