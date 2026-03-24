ディーバ、株式会社ニフコにおける取締役会DXを支援

株式会社アバントグループ

アバントグループで連結会計、グループ・ガバナンスのソリューションを提供する株式会社ディーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永田 玄、以下 ディーバ）は、株式会社ニフコ（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：柴尾雅春、以下 ニフコ）における取締役会DXの取り組みにおいて、取締役会DXシステム「TRINITY BOARD」が採用されたことを発表いたします。

■導入の背景

ニフコは、工業用ファスナーや精密成形品をはじめとするエンジニアリングプラスチック製品を設計・製造・販売しており、同社の製品は自動車・住宅・家電・スポーツ・教育現場など多様な分野において世界中のお客様に採用されています。同社では、取締役会運営のDXを目指す中で、資料共有や議事録管理がアナログな手法に留まっており、メールの散逸や情報伝達の非効率さが課題となっていました。

そこで同社は、単なる業務効率化に留まらず、高度な意思決定を支える仕組みを構築するべく、このたびの「TRINITY BOARD」の導入に至りました。

招集から議題管理までをワンストップで完結させ、「これを見れば全てがわかる」環境を構築したことで、事務局と役員双方の利便性向上に貢献しています。

TRINITY BOARDについて

「TRINITY BOARD」は、取締役会に関するすべての情報を集約するプラットフォームです。あらゆる情報を集約することにより、取締役会の議論や意思決定の高度化を図り、また、取締役会の運営担当部署の運営の大幅な負担減および効率性やセキュリティの向上を可能とします。

さらに、グループ会社の取締役会への適用も可能なため、主要な子会社や海外子会社に適用した場合には、その取締役会の開催状況や内容の透明化を図ることによるグループ・ガバナンスの強化にも役立てることができます。

「TRINITY BOARD」製品概要：https://www.diva.co.jp/products_services/trinity

本件に関するセミナー開催のお知らせ

本件の詳細について、ニフコの執行役員管理本部長 佐野 久実 氏にご登壇いただく対面セミナーを開催いたします。取締役会運営のDXやガバナンス強化に関心のある方は、ぜひご参加ください。

テーマ：「ニフコにおける取締役会改革とDX化～TRINITY BOARD導入の背景と効果～」

日時 ：2026年3月30日（月）

会場 ：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン22階

TKPガーデンシティPREMIUM京橋 カンファレンスルーム22F

参加費：無料

詳細 ：https://www.diva.co.jp/events/202603_106

ディーバは引き続きTRINITY BOARDを通じてお客様の企業価値向上に向けた議論の活性化を後押しすべく、さらなるサービス向上へと邁進してまいります。

＜上記に関するお問い合わせ先＞

株式会社ディーバ 広報担当

diva_pr@diva.co.jp

【株式会社ディーバに関して】

株式会社ディーバは、連結会計システム「DivaSystem LCA」および関連製品の開発のほか、連結決算業務・単体決算業務などのアウトソーシング事業を手掛け、情報開示を通じた企業の価値創造プロセスを総合的に支援します。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの100%子会社です。

社 名 ：株式会社ディーバ

設 立 ：2017年8月7日

代表者 ：代表取締役社長 永田玄

URL ：https://www.diva.co.jp/

主要業務 ：連結会計システムおよび関連製品の開発・販売、決算業務アウトソーシング事業 など

本社所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー43階

【アバントグループに関して】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント

○株式会社インターネットディスクロージャー

○株式会社ジール

○株式会社ディーバ

〇株式会社VISTA