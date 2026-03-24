〈杜の街グレースからのお知らせ〉デザインの裏側と未来に触れる「クリエイティブ展」4/1より開催！【入場無料】

両備ホールディングス株式会社

岡山市中心部に位置する杜の街グレース（岡山県岡山市北区下石井／運営：両備ホールディングス株式会社）では、2026年4月1日（水）から5月10日（日）までの期間、体験しながらデザインを学べるイベント「クリエイティブ展 ～RYOBI BRANDのこれまでとこれから～」を開催いたします。

本展は、両備グループのブランドを12年間にわたり形づくってきた社内デザイナーチーム「クリエイティブサポート部」による企画展です。デザインとは、単に形を美しく整えるだけではなく、その先にある「価値」を生み出し、日常を豊かにするもの。「デザインって何？」という素朴な疑問を持つお子様から、デザインの裏側や思考プロセスに興味のある大人の方まで、誰もが身近にデザインを楽しめる空間をご用意しました。週末には、好きなパーツを組み合わせてオリジナルの缶バッジを作れるワークショップも実施いたします。

この春、杜の街グレースでは、「Hello Kitty展」関連イベント「こっちもKawaiiハローキティ」も絶賛開催中。ご家族やご友人と一緒に、杜の街グレースで「Kawaii」と「デザイン」に触れるクリエイティブな一日をお過ごしください。

「クリエイティブ展」3つの見どころ

１. いつもの風景がもっと面白くなる！両備グループのデザインの裏側を大公開

街で見かけるバスやスーパーの商品パッケージなど、普段何気なく触れている両備グループの「おなじみのデザイン」。本展では、デザイナーの思考プロセスやデザインに対する想いを展示します。「デザインって何？」という素朴な疑問も、誰もが楽しく理解できる漫画コーナーで解説！大人も子どもも「なるほど！」と頷ける発見がいっぱいです。

２.ワクワクする未来を先取り！生成AIを活用した最新映像や次世代プロジェクト

これからの両備グループが描く、ちょっと先の未来をご提案。小豆島を拠点とした複合空間「オルトラーノ」構想や、未来型コミュニティバス、そして最新の生成AIを駆使した映像表現など、驚きとワクワクが詰まった「未来のプロジェクト」をいち早く体感いただけます。

３. 見るだけじゃない！世界にひとつだけの「オリジナル缶バッジ」作り体験

デザインの遊び場「ワークショップ」をご用意！展示会ビジュアルのデザインの“カケラ”（色や柄のパーツ）を自由にコラージュし、両備グループキャラクター「Rちゃん」のシールと組み合わせて、自分だけのオリジナル缶バッジを作れます。（参加費無料：4日間開催 ※土日限定）

■イベント概要

イベント名称：クリエイティブ展 ～RYOBI BRANDのこれまでとこれから～

実施期間：2026年4月1日（水）～5月10日（日）11:00～18:00

※4月1日（水）～15日（水）の間は説明員（デザイナー）が常駐します。4月16日（木）～5月10日（日）は説明員なしでの展示となります。

会場：杜の街プラザ2階 ギャラリー横スペース（岡山県岡山市北区下石井二丁目10番8号）

入場料：無料

ワークショップ開催日時：4月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）各日13:00～17:00（最終受付）

ワークショップ参加費：無料 ※混雑する場合はお待ちいただく可能性がございます。

イベントHP：https://www.morinomachi-grace.jp/event/2994/

主催：両備ホールディングス株式会社

企画・制作：クリエイティブサポート部

■アクセス情報

杜の街グレース

所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/

＜アクセス＞

岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分

岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分

JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分

岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分

＜駐車場＞ 第1駐車場をご利用ください。（400台）

駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円

駐車サービス：1,000円以上お買い上げで3時間無料

※駐車サービス利用の場合：最大料金1,500円→600円