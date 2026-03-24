アイエスエフネットジョイ、サン・プランナー、福祉業界の課題解決に向けた「障害福祉総合支援コース」を共同開発

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）と株式会社サン・プランナー（本社：静岡県沼津市、代表取締役：小松剛之、以下、サン・プランナー）は、障害福祉分野における新任職員を対象とした専門研修「障害福祉総合支援コース」を共同で実施することをお知らせいたします。

本研修は、サン・プランナーが地域の福祉・介護業界に入職する新任職員に提供する研修サービスであり、障害福祉総合支援コースの講師をアイエスエフネットジョイの社員が担当します。

◆協業の背景

現在、障害福祉サービスは生活介護や就労支援など多岐にわたり、事業所ごとに支援方針もさまざまです。そのため、新卒や未経験で入職する職員は、対象者理解や安全管理などで不安や戸惑いを抱えるケースが多く、結果として現場職員のOJT負担が増大する傾向にあります。

サン・プランナーでは、4月に実施する集合型新人研修「FR研修(計15日間)」の一部として、新たに障害福祉分野に特化した専門コース（5日間）の立ち上げを検討しておりました。その際、以前より情報交換を行っており、障害福祉事業において豊富な現場知見を持つアイエスエフネットジョイへ研修講師の依頼についてご相談いただいたことが、本協業の契機となりました。

2025年12月末のキックオフミーティングを経て、現場を深く理解するアイエスエフネットジョイのノウハウを活かし、現場のOJT負担を軽減し、早期戦力化につなげるための実践的なカリキュラムを共同で構築いたしました。

◆障害福祉総合支援コースの概要

本カリキュラムは、新任職員の成長段階に合わせ、障害福祉の基礎から障害特性の理解、チーム連携という一連の流れで学べる体系的な構成となっています。

一日目：障害福祉の全体像と支援者の基本姿勢

社会福祉制度論（障害者総合支援法、児童福祉法の基本理解）や、福祉専門職としての基本姿勢・倫理について学びます。

二日目：障害特性理解（ASD重点・知的・精神・発達）

ASDをはじめとする障害特性を正しく捉え、表面的な行動ではなくその背景を推測する視点（ABC分析など）を養います。

三日目：コミュニケーション・支援スキル

わかりやすい伝え方、視覚支援、環境調整など、現場ですぐに活かせる支援技術を演習やロールプレイを通じて実践的に習得します。

四日目：安全管理・虐待防止

障害者虐待防止法の基本を理解し、事故予防（転倒、誤嚥など）や危険予測トレーニングを通じて、安全配慮の視点を育てます。

五日目：チーム支援・演習・理解度テスト

事実に基づいたケース記録の作成手法や、多職種連携の重要性を学びます。また、ストレスに対するセルフケアとしてマインドフルネス呼吸法などのコーピング演習も実施します。最後にテストを実施し、理解度の確認を行います。

◆株式会社アイエスエフネットジョイの展望

アイエスエフネットジョイは、今回のサン・プランナーとの協業を第一歩とし、自社の現場で培ってきた実践的な支援ノウハウを活かした外部向けの研修サービスを、新たなソリューションとして展開してまいります。具体的には、福祉業界へ新たに入職される方向けの研修や、中堅職員の育成研修の提供を予定しております。さらには一般企業の障害者雇用担当向け育成研修など、多角的なプログラムを展開し、社会全体のダイバーシティ推進と福祉サービスの向上に貢献してまいります。

◆株式会社サン・プランナーの展望

株式会社サン・プランナーは、人材業界の「マーベリック・カンパニー」を目指し、人材サービスと人材育成を通じて企業と働く人の可能性を広げる取り組みを進めています。今後は企業の採用・育成・組織づくりを支えるHRパートナーとして事業領域を拡張するとともに、さまざまな企業や専門機関との連携を通じて新しい価値を創出。静岡から「大人のカッコイイ」を発信する企業として挑戦を続けてまいります。

◆株式会社サン・プランナーについて

株式会社サン・プランナーは、静岡県沼津市に本社を置き、人材派遣・職業紹介・採用支援・社員研修などを通じて企業の採用から育成、組織づくりまでを伴走型で支援しています。「人が輝き、人を輝かせる」という理念のもと、人材業界の「マーベリック・カンパニー」を目指し、企業と働く人の新しい未来づくりに挑戦し続けています。

サン・プランナーHP：https://www.sunpla.info/

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

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