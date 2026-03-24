「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」とコラボ！最新作のワンシーンがデザインされたクリアロールステッカーなど新商品5アイテムを3月24日（火）に発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、大人の“欲しい”を叶える文具・雑貨ブランド「Greeful（グリーフル）」より、「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」とコラボレーションした新商品5アイテムを、2026年3月24日（火）に発売し、全国の書店、文具・雑貨店、ECサイトにて順次販売します。

今回発売するのは、「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」と、大人のためのシックでラグジュアリーな文具・雑貨アイテムを展開するブランド「Greeful」のコラボレーション商品です。作品の世界観を活かしたクールなデザインの全5アイテムをラインナップしました。

クリアファイルとリングノートは、公安局刑事課マークとキャラクターイラストのそれぞれ2種類を展開。公安局刑事課マークはまるで支給品のような本格的なデザインが魅力で、キャラクターイラストは存在感があり、作品の世界観をしっかり味わえる仕上がりです。そのほか、劇中に登場するアイテム「ドミネーター」などをデザインしたダイカットステッカーや、好きな場面やキャラクターを切り取って使えるクリアロールステッカー、スマホやPC、手帳などのアクセントとして存在感をプラスできるミラーステッカーを販売します。

■商品概要

発売日 ：2026年3月24日（火）

取扱店舗 ：https://hon-hikidashi.jp/goods/118649/

販売サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/psychopassgreeful.html

■商品種類

商品名 ：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful A4クリアファイル

種類 ：2種（公安局、集合）

価格 ：各440円（税込）

本体サイズ：W220×H310mm

左から公安局、集合

商品名 ：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful B6リングノート

種類 ：2種（公安局、常守・狡噛）

価格 ：各825円（税込）

本体サイズ：W134×H176×D10mm

左から公安局、常守・狡噛

商品名 ：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful ダイカットステッカー

種類 ：3種（ドミネーター、常守・狡噛、狡噛）

価格 ：各440円（税込）

本体サイズ：ドミネーター W80×H67mm

常守・狡噛 W55×H55mm

狡噛 W47×H80mm

左からドミネーター、常守・狡噛、狡噛

商品名 ：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful クリアロールステッカー

種類 ：2種（場面写、ID）

価格 ：各1,320円（税込）

本体サイズ：W1,000×H60mm

※商品の楽しみ方は以下のURLにて動画でご覧いただけます

https://www.youtube.com/shorts/8pvMOK4DniA

左から場面写、ID

商品名 ：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful ミラーステッカー

種類 ：6種（常守、狡噛、宜野座、雛河、須郷、シークレット）

価格 ：各550円（税込）

本体サイズ：W60×H60mm

上段：左から常守、狡噛、宜野座 下段：左から雛河、須郷、シークレット

■大人の“欲しい”を叶える文具・雑貨ブランド「Greeful（グリーフル）」とは

「ここから始まる、大人の嗜み 大人の欲しい（greed）を叶える（full）」をコンセプトとした、大人のための文具・雑貨ブランドです。手元を輝かせる文具や小物など、ブラックとゴールドを基調としたシックでラグジュアリーなアイテムをラインナップしています。

公式サイト：https://komamono-lab.com/greeful/

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 文具雑貨事業部 PB開発課 担当：石井

E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp