「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」とコラボ！最新作のワンシーンがデザインされたクリアロールステッカーなど新商品5アイテムを3月24日（火）に発売

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日本出版販売株式会社

　日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、大人の“欲しい”を叶える文具・雑貨ブランド「Greeful（グリーフル）」より、「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」とコラボレーションした新商品5アイテムを、2026年3月24日（火）に発売し、全国の書店、文具・雑貨店、ECサイトにて順次販売します。




　今回発売するのは、「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」と、大人のためのシックでラグジュアリーな文具・雑貨アイテムを展開するブランド「Greeful」のコラボレーション商品です。作品の世界観を活かしたクールなデザインの全5アイテムをラインナップしました。


　クリアファイルとリングノートは、公安局刑事課マークとキャラクターイラストのそれぞれ2種類を展開。公安局刑事課マークはまるで支給品のような本格的なデザインが魅力で、キャラクターイラストは存在感があり、作品の世界観をしっかり味わえる仕上がりです。そのほか、劇中に登場するアイテム「ドミネーター」などをデザインしたダイカットステッカーや、好きな場面やキャラクターを切り取って使えるクリアロールステッカー、スマホやPC、手帳などのアクセントとして存在感をプラスできるミラーステッカーを販売します。



■商品概要


発売日　　：2026年3月24日（火）


取扱店舗　：https://hon-hikidashi.jp/goods/118649/


販売サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/honyaclub/psychopassgreeful.html



■商品種類


商品名　　：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful　A4クリアファイル


種類　　　：2種（公安局、集合）


価格　　　：各440円（税込）


本体サイズ：W220×H310mm



左から公安局、集合


商品名　　：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful　B6リングノート


種類　　　：2種（公安局、常守・狡噛）


価格　　　：各825円（税込）


本体サイズ：W134×H176×D10mm



左から公安局、常守・狡噛


商品名　　：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful　ダイカットステッカー


種類　　　：3種（ドミネーター、常守・狡噛、狡噛）


価格　　　：各440円（税込）


本体サイズ：ドミネーター W80×H67mm　


　　　　　　常守・狡噛 W55×H55mm


　　　　　　狡噛 W47×H80mm



左からドミネーター、常守・狡噛、狡噛

商品名　　：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful　クリアロールステッカー


種類　　　：2種（場面写、ID）


価格　　　：各1,320円（税込）


本体サイズ：W1,000×H60mm



※商品の楽しみ方は以下のURLにて動画でご覧いただけます


　https://www.youtube.com/shorts/8pvMOK4DniA



左から場面写、ID

商品名　　：PSYCHO-PASS PROVIDENCE×Greeful　ミラーステッカー


種類　　　：6種（常守、狡噛、宜野座、雛河、須郷、シークレット）


価格　　　：各550円（税込）


本体サイズ：W60×H60mm



上段：左から常守、狡噛、宜野座　下段：左から雛河、須郷、シークレット


■大人の“欲しい”を叶える文具・雑貨ブランド「Greeful（グリーフル）」とは


「ここから始まる、大人の嗜み　大人の欲しい（greed）を叶える（full）」をコンセプトとした、大人のための文具・雑貨ブランドです。手元を輝かせる文具や小物など、ブラックとゴールドを基調としたシックでラグジュアリーなアイテムをラインナップしています。


公式サイト：https://komamono-lab.com/greeful/





■本件に関するお問い合わせ


日本出版販売株式会社　文具雑貨事業部 PB開発課　担当：石井


E-mail:hmmm-official@nippan.co.jp