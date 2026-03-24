エクスペリエンスディレクション講座 澤邊芳明クラス　5月12日(火)に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年5月12日（火）に、「エクスペリエンスディレクション講座 澤邊芳明クラス」を開講します。 本講座は、社会課題解決視点でのコンセプトメイキングと、空間を舞台としたエクスペリエンスの実践を学ぶ講座です。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_experiencedesign/

■本講座の特徴

つくる時代から、意味を設計する時代へ。

表現技術が民主化され、誰もが「つくれる時代」になった今、本当に問われているのは「何を、なぜ、つくるのか」という構想力です。本講座では、社会課題を起点にビジョンを描き、コンセプトとストーリーを生み出し、空間体験として実装するまでのプロセスを体系化。澤邊芳明氏の実践事例を通して、体験を設計するための思考法と意思決定の構造を学びます。

■澤邊芳明氏 プロフィール

ワントゥーテン 代表取締役CEO

1973年東京生まれ。京都工芸繊維大学入学後、18歳の時にバイク事故に遭い、手足が一切動かない状態となる。復学後、24歳で創業。XRとAIに強みを持ち、総勢約130名からなる空間DXカンパニー1→10(ワントゥーテン)を率いる。東京五輪では、組織委員会アドバイザーを務め、メダルデザイン審査員や複数のスローガン作成を行った。歌舞伎座史上初の完全完売となった市川海老蔵のイマーシブプロジェクションマッピング演出、ボリュメトリックビデオ技術を活用した世界初バーチャル歌舞伎のLIVE配信、東南アジア最大の体験型屋外プロジェクションマッピング「Sensory Scape ImagiNite」、そして「2020年ドバイ国際博覧会日本館」などの展示演出を手がける。大阪・関西万博では複数の展示や施策の空間演出および体験設計等を担当、スタートアッププロジェクトリーダーも務めた。日本ボッチャ協会代表理事。自身の体験から、現実と仮想空間を横断し、あらゆる人々が自由に知性を拡張できる未来の実現を目指す。

講座詳細はこちらから(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_experiencedesign/)

■受講対象者

・社会課題を起点にした企画や新規事業づくりに取り組んでいる方

・表現ではなく「体験設計」を軸に企画を考えられるようになりたい方

・社会性とビジネス性を両立するクリエイティブを学びたい方

・体験価値を軸にブランドや事業を構築したい方

・企画、クリエイティブ、経営の視点を横断的に身につけたい方

■概要

日程：5月12日(火)、26日(火)、6月9日(火)、23日(火)、7月7日(火)

時間：19:00～21:00

講義回数：全5回

開催形式：教室＆オンライン受講が選択できるハイブリッド形式

参加定員：30名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/creative_experiencedesign/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。