人生を変え、救い、支え続ける動物たちとの物語。『Advanced Pets　成熟した大人たちのファッションとペット』発売（3/26）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『Advanced Pets 成熟した大人たちのファッションとペット』（アリ・セス・コーエン：著、村井 理子：訳）を2026年3月26日に発売いたします。本書のシリーズ第1作『Advanced Style ニューヨークで見つけた上級者のおしゃれスナップ』は、日本国内で約7万部を売り上げています。

今回の被写体は、自分らしいスタイルを確立した119人のシニアと、その人生を支え続けてくれる動物たち。

犬、猫、にわとり、牛、豚、インコ、亀、ロバなどの相棒への愛を語る言葉とともに、アリ・セス・コーエンが鮮やかに描きだす写真集です。



翻訳は大人気翻訳家・エッセイストで、愛犬家でも知られる村井理子さん。

「犬はどんなに暴れん坊のときだって、純粋で、善良な存在だ。犬が僕らに与えてくれる喜び、苛立ち、笑い、涙、愛、そして喪失がなければ、人生は退屈極まりないものだ。」

――著者

著者略歴

アリ・セス・コーエン （Ari Seth Cohen）

ロサンゼルスを拠点に活動するフリーランスのライター、写真家、ブロガー。サンディエゴで育ち、2008年にニューヨークへ移住。すぐに個性豊かなスタイルを持つ高齢女性たちの活気あるコミュニティに気づき、ファッションの知識と経験が豊かなシニア層をとらえることに特化したブログ「Advanced Style」を誕生させた。このブログはニューヨークタイムズ、ヴォーグ、エルなど世界的なメディアに注目され紹介されている。邦訳された著書に『Advanced Style ――ニューヨークで見つけた上級者のおしゃれスナップ』『Advanced Style Older& Wiser ――世界の上級者おしゃれスナップ』（以上、岡野ひろか訳）、『Advanced Love ――上級者カップルの愛とファッション』（長澤あかね訳、いずれも大和書房刊）がある。日本でも写真展が開催され、多くの人を魅了した。

訳者略歴

村井理子（むらい・りこ）

翻訳家、エッセイスト。愛犬家。訳書に『ゼロからトースターを作ってみた結果』『人間をお休みしてヤギになってみた結果』『「ダメ女」たちの人生を変えた奇跡の料理教室』（以上新潮文庫）、『黄金州の殺人鬼』『ラストコールの殺人鬼』（以上亜紀書房）、『エデュケーション』（早川書房）、『犬と会話する方法』（慶應義塾大学出版会）、『未解決殺人クラブ～市民探偵たちの執念と正義の実録集』（大和書房）など。

書籍概要

書名 ：Advanced Pets 成熟した大人たちのファッションとペット

著者 ：アリ・セス・コーエン

訳者 ：村井 理子

発売日：2026年3月26日

判型 ：B5変型

頁数 ：208ページ

定価 ：3,520円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp