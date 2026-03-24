鉄道に興味がある人の約半数が鉄道グッズを購入！人気No.1は「記念切符・入場券」、次いで「模型」「キーホルダー」

株式会社NEXER

■鉄道グッズに関する購入・所有意識を調査

鉄道は、毎日の移動を支えてくれる身近な存在です。あわせて、眺めたり乗ったりする楽しさから、趣味として親しまれている方も多くいます。模型やキーホルダー、記念切符など、鉄道にまつわるグッズは種類が豊富で、少しずつ集めている方も少なくありません。

では、どんなグッズが人気で、どこで買うことが多いのでしょうか。

また、購入するときは何を大切にして選ばれているのでしょうか。

ということで今回は鉄道ひろばと共同で、全国の「鉄道に興味がある」男女180名を対象に、「鉄道グッズの購入・所有に関する意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと鉄道ひろばによる調査」である旨の記載

・鉄道ひろば（https://www.tetuhiro.com/）へのリンク設置

「鉄道グッズの購入・所有に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月20日 ～ 3月1日

調査対象者：全国の鉄道に興味がある男女

有効回答：180サンプル

質問内容：

質問1：鉄道に関連するグッズ（模型、キーホルダー、記念切符、カレンダーなど）を購入したことはありますか？

質問2：どのようなものを購入しましたか？（複数回答可）

質問3：鉄道グッズを購入する（購入したい）場所はどこですか？（複数選択可）

質問4：鉄道グッズを購入する際に重視するポイントは何ですか？（複数選択可）

質問5：鉄道グッズを購入する際に重視するポイントを具体的に教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■46.7％が、鉄道グッズを「購入したことがある」と回答

まず、鉄道に関連するグッズを購入したことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と答えた方は46.7％、「ない」と答えた方は53.3％でした。

鉄道に興味がある方のうち、約半数がグッズを購入した経験があることがわかります。

乗車や撮影、情報を集めることを楽しむ方もいれば、記念として形に残したい方もいます。鉄道の楽しみ方は人それぞれで、その違いが購入経験の差にも表れているのかもしれません。

■購入グッズ1位は「記念切符・入場券」50.0％

続いて、鉄道に関連するグッズを購入したことがある方に、どのようなものを購入したかを聞いてみました。

最も多かったのは「記念切符・入場券」で50.0％でした。次いで「模型」「キーホルダー・ストラップ」がともに41.7％、「プラレールなど玩具系」が25.0％、「カレンダー」が20.2％と続きます。

記念切符・入場券は、旅先で気軽に手に取りやすく、訪れた場所やその日の出来事を思い出として残しやすい点が選ばれている理由かもしれません。

一方で、模型やキーホルダーも人気が高く、部屋に飾ったり普段の持ち物として使ったりと、日常の中で鉄道を楽しんでいる方が多いようです。

■購入場所の1位は「駅の売店・駅ナカショップ」48.8％

続いて、鉄道に関連するグッズを購入したことがある方に、購入する（購入したい）場所について聞いてみました。

最も多かったのは「駅の売店・駅ナカショップ」で48.8％でした。次いで「鉄道博物館・関連施設のショップ」が46.4％、「実店舗（模型店・雑貨店など）」が40.5％、「イベント会場（鉄道フェス、物販イベント）」が36.9％と続きます。

この結果からは、グッズを手に入れることに加えて「その場所で買うこと」も楽しみにしている方が多いことがうかがえます。駅の売店や博物館のショップが上位に入っていることから、旅行や観光のついでに立ち寄り、思い出として購入する方も多いようです。

■購入時に重視するポイントの1位は「価格」53.6％

続いて、鉄道に関連するグッズを購入したことがある方に、購入する際に重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「価格」で53.6％でした。次いで「デザイン」が36.9％、「鉄道会社の公式品かどうか」が28.6％、「限定品かどうか」が27.4％、「実物に近い再現度・クオリティ」が23.8％と続きます。

重視するポイントを具体的に聞いてみたので、一部を紹介します。

鉄道グッズを購入する際に重視するポイント

・素材や価格、好きな車両型式などを重視して購入している。（30代・男性）

・自分に関わりのある路線や車両かどうか 値段に合うクオリティかどうか。（30代・女性）

・再現度、精密さ。（40代・男性）

・旅行に行ったときの思い出として。（40代・男性）

・現地でしか買えない限定グッズ。（60代・男性）

・本格的なマニアではありませんので、とりあえず記念になればと思っています。（60代・男性）

数字だけを見ると「価格」が1位ですが、コメントには「好きな車両かどうか」「再現度や精密さ」「思い出として残るか」といった気持ちの面を大切にする声も多くありました。

そのため「価格重視」といっても、ただ安いものを選ぶというより「内容に納得できれば少し高くても買うが、そうでなければ予算を抑えたい」という考え方が含まれているのかもしれません。

鉄道グッズを買う理由は、集める楽しみ、記念として残したい気持ち、日常で使いたい思い、限定品への魅力などさまざまです。人によって大切にするポイントが大きく違うことがうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、鉄道に興味を持つ方のうち約半数が鉄道グッズを購入した経験があることがわかりました。購入されている品目は、記念切符・入場券をはじめ、模型やキーホルダーなど幅広く、好みに合わせて選ばれている様子がうかがえます。

購入時に重視するポイントは「価格」が最多でしたが、自由回答では「好きな路線や車両への愛着」「限定品としての特別感」「思い出として残るか」といった声も多く見られました。値段だけではなく、自分にとって納得できるかどうかが大切にされているようです。

鉄道グッズは、ただの買い物ではなく、旅の記憶や好きという気持ちを形にしてくれるものとして親しまれています。旅行や鉄道関連の施設、イベントに出かけた際は、気になる一品を探してみるのも楽しみのひとつになりそうです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと鉄道ひろばによる調査」である旨の記載

・鉄道ひろば（https://www.tetuhiro.com/）へのリンク設置

【鉄道ひろばについて】

事業者名称：株式会社ヤシマキザイ

事業責任者名：高田 一昭

事業者の住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町6番5号

電話番号：03-6758-2572

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

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