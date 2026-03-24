舞台「AmberS -アンバース-」でW主演の大橋和也＆寺西拓人が、「月刊TVガイド5月号」の表紙に登場！

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2026年5月号」を3月24日（火）に発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。また、3月27日（金）以降電子版も各電子書店で順次配信を開始いたします。「月刊TVガイド2026年5月号」（東京ニュース通信社刊）

5月号の表紙＆巻頭グラビアには、4月25日から上演される「AmberS -アンバース-」で共演する大橋和也＆寺西拓人が登場。春らしいスタイルで、わちゃわちゃかわいい2人をお届け。ゼロ距離での癒やしコンビのやさしい笑顔をお楽しみいただきたい。インタビューでは、新しい劇場「EX THEATER ARIAKE」でのこけら落とし公演を行うことへの思いや、初共演となる2人に、“もし一緒に家で過ごすなら…？”などのプライベートな質問を伺った。舞台が終わるまでには“和くん”“てら”と呼び合いたい！ と話していたが、まだ“大橋くん”“寺西くん”と呼び合っていたかわいらしい2人の掛け合いに注目。

さらに、「AmberS -アンバース-」特集と題し、クリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める加藤シゲアキ、大橋演じるイヴルの弟役を演じる嶋崎斗亜（関西ジュニア）も登場！ 加藤は、出演者に対する印象やどう演じてほしいかなどをたっぷり語ってくれた。嶋崎は、関西の先輩でもある大橋と、初絡みとなる寺西とのエピソードを教えてくれた。

4月からの新ドラマスタートや番組改編などのニュースも大充実！「春の新ドラマ 大関係図」特集に加えて、編集部が独自に選んだ「期待度ランキング」も発表している。「春ドラマFACE」では、見上愛＆上坂樹里、堤真一＆山田裕貴＆有村架純、永作博美、ディーン・フジオカ＆瀧内公美、木南晴夏＆高杉真宙、鈴木福＆あの、町田啓太＆松本穂香、深川麻衣＆千賀健永と、注目ドラマキャストが登場。作品の見どころや、撮影の裏話を語ってもらった。

春の改編特集では、33本掲載の日付別とくばんガイドのほか、SPドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」に出演する山田裕貴＆中島健人、冠番組「タイムレスマン」が4月からゴールデンに昇格するtimelesz、「なにわ男子の逆転男子」に出演中で4月に冠番組放送丸5年を迎えるなにわ男子、有田哲平＆深澤辰哉らが出演する「シチュエーションコメディー『アリフォルニア』」の会見を掲載。

舞台「BACKBEAT」の戸塚祥太＆辰巳雄大、映画「鬼の花嫁」永瀬廉、舞台「ダッドシューズ2026」佐々木大光、シングル「Break off」をリリースするSUPER★DRAGON、ドラマ「コントラスト」の井内悠陽＆阿久根温世、さらにパリ五輪体操男子3冠の金メダリスト・岡慎之助選手のSPグラビアもお見逃しなく！

関西ジュニア・AmBitiousの連載「AmBitious Produce シャスがに惚れてまう！」がいよいよ始動！ 初回は、関西ジュニアの中でも人気コンビの永岡蓮王＆井上一太を、井上がプロデュース。“天使と悪魔”をテーマにした、白黒世界の“いちれお”をご堪能いただきたい。

119回目となる声優連載では、TVアニメ「ハイスクール！奇面組」に出演中の、関智一＆武内駿輔＆戸谷菊之介、松岡禎丞＆小林千晃が登場。最終回の見どころをたっぷりトーク。

長野博の連載「味の履歴書」は、新宿にある水たき一筋のお店「水たき玄海」を訪れる。

三谷幸喜がTV番組について語り尽くす好評連載「テレビ大作戦」。今回は、’60～’70年代を中心としたアニメ番組をフィーチャー。「ゲゲゲの鬼太郎」や「おそ松くん」、「ムーミン」などへの熱い思いを明かす！

「注目PERSON」には、恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」で話題沸騰中の森本陸斗が登場。パーソナルな一面に迫る。

山田涼介の2ndアルバムリリース＆ソロドームツアー決定会見、小野賢章＆佐久間大介が登場した映画「ハリー・ポッター」25周年記念セレモニー、「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の会見、King ＆ Prince「King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING」、B＆ZAI「LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-」、関西ジュニア「大阪松竹座さよなら公演『epilogue～ありがとう松竹座～』」、五関晃一＆和田優希＆久保廉が共演する舞台「惡の華」のゲネプロ、岡慎之助選手が所属する徳洲会体操クラブが主催した「第1回ONWARD Apparatus Championships @TGA」と、リポートも大充実！

今月号もエンタメ情報が盛りだくさんな1冊になっているので、お楽しみいただきたい。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年5月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2026年3月24日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：640円

全国の書店・ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/tokyonews/#monthlytv＞ほか）にてご購入いただけます。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年5月号」

●配信日：2026年3月27日（金）以降順次配信開始予定

●価 格：640円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■「月刊TVガイド」公式X

@GEKKAN_TVGUIDE＜https://x.com/GEKKAN_TVGUIDE＞

■「月刊TVガイド」公式インスタグラム

@gekkan_tvguide＜https://www.instagram.com/gekkan_tvguide/＞