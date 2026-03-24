就労継続支援B型からITエンジニアへ。利用者3名がIT企業に就労

一般社団法人翔明会

福岡市に就労継続支援B型事業所「つなぐコミュニティーズ」（運営：一般社団法人翔明会）は、IT訓練を積んだ利用者3名が、2026年4月に株式会社NTTデータCCSへ就労予定であることをお知らせします。

本件は、横浜を拠点とするIT関連企業・株式会社zabutonとの連携により、福祉とITをつなぐ人材育成の仕組みを構築し、その成果として実現したものです。



■ 概要

障がい者就労継続支援B型事業所「つなぐコミュニティーズ」（所在地：福岡県福岡市）では、IT分野の訓練を行ってきた利用者3名が、2026年4月に株式会社NTTデータCCSへ、エンジニアリング業務に関わる職務として就労予定となりました。

本取り組みは、zabutonとの業務連携のもと、約2年半にわたり実施してきた実践的なIT訓練およびコミュニケーション支援の成果です。

人材育成から一般就労までを見据えた、福祉とIT業界の連携モデルとして位置づけています。

■ 背景：福祉とITが連携する新たな人材育成の形

従来、就労継続支援B型事業所からの一般就労は、軽作業やサービス業が中心でした。つなぐコミュニティーズでは、「障がいの有無に関わらず、ITの力で社会とつながる」ことを目指し、zabutonの協力のもと、実際の開発現場を想定したIT訓練を約2年半にわたり実施してきました。

プログラミングスキルに加え、チームで働くための基礎的なコミュニケーション力や、継続的に学習する姿勢を重視した訓練（スクラム形式）を行ってきたことが、今回の就労につながっています。

本事例は、その取り組みが一つの成果として結実したものです。

■ 本取り組みにおける各社の役割株式会社zabuton

システム開発の現場経験を活かし、プログラミングやITリテラシーに加え、チーム開発を前提とした実務視点の指導を実施。福祉の現場とIT業界をつなぐ橋渡し役を担いました。

つなぐコミュニティーズ

利用者一人ひとりの特性に配慮し、安心して学習に取り組める環境を整備。

個性を活かしながら社会参加につなげる支援を行ってきました。

各社のコメント株式会社NTTデータCCS：

「技術習得への真摯な姿勢や学習継続力に加え、多様な視点を持つ人材がチームにもたらす価値に期待しています。本取り組みを通じて、誰もが挑戦できる環境づくりを進めてまいります。」（NTT データ CCS 人事担当）



株式会社zabuton

「多くの潜在的な能力を持っている方々がB型事業所にいることを実感しました。今後も多くの人にカリキュラムを提供・育成指導し、社会との橋渡しをしていきたいと思います。」（ zabuton 代表）



つなぐコミュニティーズ

「3名が技術者としての第一歩をNTTデータCCS様という素晴らしい環境で踏み出せることを誇りに思います。zabuton様との連携により、福祉の可能性を大きく広げることができました。今後もこの取り組みを発展させ、より多くの方に自立への道標になるように努めて参りたいと思います。」（つなぐコミュニティーズ 代表）



■ 今後の展望

つなぐコミュニティーズとzabutonは、本事例をモデルケースとして仕組み化を進め、今後も企業との連携を強化してまいります。

障がいの有無に関わらず、誰もが社会に参画し、働きがいを感じられる社会の実現を目指して取り組んでいきます。

■ つなぐコミュニティーズについて

「誰もがやりたいことを見つけて、自分らしく社会で生きる」を理念として運営している就労継続支援B型事業所です。





会社名：一般社団法人 翔明会

所在地：〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎2-10-8藤野ビル406号

設立：2017年6月

運営事業所：

・就労継続支援B型事業所 つなぐコミュニティーズ豊浜店 福岡県福岡市西区豊浜1-18-6

・就労継続支援B型事業所 つなぐコミュニティーズ県庁前店 福岡県福岡市博多区千代4-29-7 第3ファイブビル301号

・就労継続支援B型事業所 つなぐコミュニティーズ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区田町2-7-6-2

ホームページURL：https://shogaishaashita.org/(https://shogaishaashita.org/)

TEL：070-6994-3701

■ 各社概要

株式会社NTTデータCCS

https://www.nttdata-ccs.co.jp/(https://www.nttdata-ccs.co.jp/)

株式会社zabuton

https://zabuton.co.jp/(https://zabuton.co.jp/)

■ 本件についての問い合わせ先

一般社団法人 翔明会 代表理事 宮本達之

TEL：070-6994-3701

ホームページでの問い合わせ：https://shogaishaashita.org/faq/(https://shogaishaashita.org/faq/)