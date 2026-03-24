【春の引越しトラブル】退去費用の″ぼったくり″から敷金を守る！「自力掃除の仕分けリスト＆壁紙の6年ルール」完全図解マニュアルを無料公開

株式会社Rutage Flou

住宅リフォーム・メンテナンスの適正な情報発信を行う専門メディア「マイリフォ」（運営：株式会社Rutage Flou）は、春の引越しシーズンに多発する「退去費用（原状回復費用）」の高額請求トラブルを防ぐため、消費者が身を守るための実践的マニュアルを、2026年3月25日より公式サイトにて完全無料公開いたしました。

記事の全文・図解マニュアルはこちら（無料公開）

https://my-refo.co.jp/moving-out-costs/

■ 背景：春に多発する「退去費用」の泣き寝入りトラブル

3月～4月の引越しピーク期、新生活への期待の裏で毎年多発しているのが、旧居の退去時にまつわる金銭トラブルです。「敷金が返ってこないどころか、数万円のクリーニング代を追加請求された」「身に覚えのない傷で、壁紙の全面張り替え費用をとられた」など、消費者が正しい知識を持たないことにつけ込み、管理会社や業者の言い値で支払わされてしまうケースが後を絶ちません。

そこで「マイリフォ」では、情報格差による消費者の不利益（ぼったくり被害）をなくすため、国土交通省のガイドラインに基づいた正しい知識と、事前の自力掃除で無駄な請求を防ぐテクニックを図解化し、公開いたしました。

■ 公開マニュアルの3つの見どころ（図解ハイライト）

１.図解でわかる！あなたが払わなくていい「通常損耗」の境界線

「冷蔵庫裏の黒ずみ（電気ヤケ）」や「家具を置いていた床のへこみ」など、本来大家さんが負担すべき汚れと、借主が負担すべき汚れの境界線を分かりやすくマップ化しました。

２.完全仕分けリスト：自力で落とせる汚れ vs 触るべきでない箇所

退去前に無理にすべての掃除をして設備を傷つけると、逆に修繕費が高くつきます。「サッと落とせる表面の汚れ（自力でOK）」と、「基本のクリーニング代として割り切るべき内部の汚れ（触らない）」の仕分けリストを公開。家にあるものでできる「0円掃除術」も解説しています。

３.部屋まるごと張り替えはNG!? 知っておくべき「壁紙の修繕ルール」

退去費用トラブルで最も多い「壁紙（クロス）」の請求ルールを完全図解。「傷をつけた1面分のみが負担原則」であることや、「6年住めば壁紙の価値は1円になる（減価償却）」という、一般消費者が知らない裏ルールを分かりやすく解説しています。

万が一の高額請求に対する「3つの交渉鉄則」や「公的な相談窓口」を含む、完全版マニュアルはこちら

https://my-refo.co.jp/moving-out-costs/

■ メディア関係者様・ブロガー様へ（図解データのフリー素材化について）

本記事内に掲載している「境界線マップ」「仕分けリスト」「壁紙の修繕ルール」などの図解データは、引越しトラブルの注意喚起や生活の知恵として、テレビ番組、WEBニュース、ブログ、SNS等にてご自由にご利用（引用・転載）いただけます。春に引越しをされる皆様への注意喚起としてぜひご活用ください。

※ご利用の際は、必ず出典として「マイリフォ作成」と明記し、該当記事（https://my-refo.co.jp/moving-out-costs/）へのリンク設置をお願いいたします。リンクを設置していただければ、事前の許諾連絡等は不要です。

■ サイト概要

サイト名 ：マイリフォ

URL ：https://my-refo.co.jp/

運営会社 ：株式会社Rutage Flou（ルテージフロー）

所在地 ：兵庫県神戸市灘区畑原通3-4-10

代表者 ：梅木 土桃子

設立 ：2024年10月

事業内容 ：インターネットによる広告業務・各種情報メディアの運営

会社URL ：https://rutageflou.com/