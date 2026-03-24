いびき対策の新習慣。舌をやさしく固定して快適な眠りをサポートする「SLEEPHOLD」、クラウドファンディングで再販売。

SENM株式会社シーパップをつける卯野浜無呼吸に悩んだSENM株式会社代表・卯野浜の体験から誕生。

SENM株式会社代表の卯野浜が、睡眠時の無呼吸に悩んだ自身の体験をきっかけに、より手軽に使える対策グッズはないかと考え企画に着手。

試行錯誤を重ねながら誕生したのが、舌をやさしく固定し睡眠環境をサポートするセルフケアアイテム「SLEEPHOLD」です。

第1弾は1月31日に終了、好評につき売り切れが相次ぐ反響

「SLEEPHOLD」は、2026年1月31日に終了した第1弾クラウドファンディングにおいて多くの反響をいただきました。公開直後から注目を集め、用意していたリターンは順次完売。いびきや睡眠環境に悩む多くの方からご支援と応援の声をいただき、改めて関心の高さを実感する結果となりました。

40～50代男性の約4割が「眠っても疲れが取れない」と感じていると言われます。

私自身も朝から体が重く、昼間に眠気、家族には“いびきがうるさい”と悩まされてきました。【SLEEPHOLD】は舌をやさしく前方にホールドし、理想的な位置をサポート。快適な眠りを後押しする新発想のセルフケアアイテムです。

CAMPFIREプロジェクトのURL※10％OFFクーポン付き

https://camp-fire.jp/projects/927219/view?ctoken=v3qDYrNENsyiFp74

10％OFF :https://camp-fire.jp/projects/927219/view?ctoken=v3qDYrNENsyiFp74こちらのページからご支援いただくと、自動で10％OFFが適用されます。クラウドファンディングの詳細は、ぜひプロジェクトページをご覧ください。

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通常よりもお得にお求めいただけるこの機会に、ぜひご検討ください。

本プロジェクトの詳しい内容や商品の特長、開発の背景などにつきましては、クラウドファンディングページにて詳しくご紹介しております。ぜひページをご覧いただき、プロジェクトの魅力をご確認いただけますと幸いです。

もしかすると、そのお悩みは睡眠中の呼吸の乱れが関係している可能性があります。昼間の強い眠気や集中力の低下、朝起きても疲れが取れないといった状態は、生活の質（QOL）にも影響します。しかし、恥ずかしさや対処法がわからず悩んでいる方も少なくありません。

SLEEPHOLD プロジェクトページ（クーポン付きリンク）

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ぜひ当プロジェクトを、多くの皆さまにご覧いただければ幸いです。

本商品にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ当日のご支援・応援購入をお待ちしております。

皆さまにお楽しみいただける商品をお届けできるよう、準備を進めておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

SENM株式会社｜卯野浜良弥

人が夢中になる仕掛けを考える中で気づいたのは、「日常の中にもワクワクや驚きを生み出せる」ということでした。

長時間のデスクワークで感じた疲れや不便さ、ちょっとした「こうなったらいいのに」という思い。そうした小さな気づきをきっかけに、「暮らしを少し楽しく、少し便利にするアイテム」を企画しています。

私の役割は、単なる商品の販売ではなく、「面白さ × 実用性」を組み合わせて、クラウドファンディングを通じて多くの人にワクワクを届けること。

これからも、思わず「試してみたい！」と思ってもらえるような遊びゴコロのあるプロジェクトを発信していきます。

CAMPFIRE（クラウドファンディング）プロジェクトページ

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期間：2026年3月21（土）12:00～5月31日（日）23:59

■いびきで悩む世代に。舌をやさしく固定し、快適な眠りをサポート｜SLEEPHOLD

40～60代男性の約4割が「眠っても疲れが取れない」と感じていると言われます。私自身も朝から体が重く、昼間に眠気、家族には“いびきがうるさい”と悩まされてきました。【SLEEPHOLD】は舌をやさしく前方にホールドし、理想的な位置をサポート。快適な眠りを後押しする新発想のセルフケアアイテムです。